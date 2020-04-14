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«Вы знаете, как умер Иисус Христос?»

Российское государство защищается от наших детей, чья болезнь стоит слишком дорого. Рассказ доктора

Общество

Алексей ТарасовОбозреватель

 

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Александр Курмышкин. Фото из личного архива

Александр Курмышкин (Санкт-Петербург), невролог, к.м.н., специалист по редким генетическим заболеваниям, отстаивает интересы российских пациентов с СМА в больницах и судах, во врачебных комиссиях и при следственных действиях.

Разъездной доктор летает по всей стране и трясется по проселкам, воюя за детей.

Теперь он доехал до Москвы. Вот его рассказ о последних событиях.

— Десять московских семей с детьми, погибающими от тяжелой генетической болезни — СМА, готовят судебные иски к правительству Москвы. Родители считают, что региональный департамент здравоохранения Москвы нарушает права их детей на жизнь и здоровье, не закупая им (как того требуют законы РФ) жизненно важное лекарство, которое может остановить развитие болезни.

Маленькая и не такая богатая Калужская область будет обеспечивать дорогостоящим лекарством 80% больных детей с СМА (шестому пациенту закупают его уже без суда — хватило пяти предыдущих. — А. Т.). Санкт-Петербург готовится закрыть годовую потребность в лекарстве для 14 детей-инвалидов. Начали лечить дорогим лекарством даже те, что, как скелет, бедные, — Псков, Великий Новгород, Чебоксары, Челябинск, Рязань, Тула, Дагестан. (Герою «Новой» Добрыне Рукосуеву в Красноярске на днях ввели уже третью инъекцию «Спинразы», параллельно идет лечение Анжелики Сазоновой. График расписан до января следующего года. — А. Т.) Всего 24 региона России за первые полгода с момента поступления препарата «Спинраза» в Россию так или иначе озаботились помощью своим умирающим маленьким жителям. 

А Москва на время, видимо, забыла, что статья 7 второй главы Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 провозглашает «приоритет охраны здоровья детей».

Маленькое отступление
 

Редакция газеты попросила меня не упоминать о скандальной закупке московского бордюра на несколько миллиардов рублей в разгар эпидемии коронавируса: «Эту плитку Собянину не припоминает только ленивый. В нашем случае речь о возможности помочь детям, вот об этом и надо говорить». 

Я и не буду говорить о бордюрном камне.

Потому что действительно аукцион на его закупку и замену был объявлен еще в феврале, в другой реальности, где не было коронавируса, самоизоляции, принудительной остановки работы огромного количества предприятий.

И если б не случилось этой проклятой эпидемии, никто и не подумал бы вообще смотреть на эту смешную по масштабам трат графу.

И все было бы нормально.

И мало кто вспомнил бы, что этот аукцион был запланирован одновременно с отклонением предложения Морозовской больницы одномоментно закупить жизнеспасающее лекарство на год для всех 80 детей с СМА в Москве. Примерно на ту же сумму. Может, чуть большую.

И жители Москвы этим не возмутились. Для всех это было нормой — подумаешь, дети умирают от дыхательной недостаточности, их можно спасти, но вместо этого закупается камень.

Заметили же, когда опасность задохнуться в тисках болезни подкралась ко всем.

Риск развития дыхательных расстройств со смертельным исходом каким-то чудесным образом замаячил перед каждым жителем города, страны, мира.

После того как город, страна и мир отвернулись от своих задыхающихся на аппаратах ИВЛ детей с СМА.

Вы знаете, как умер Иисус Христос?

Да, на кресте, и крест этот остается символом его страданий.

Но мало кто знает, что умирал он от постепенной и неизбежной той же дыхательной недостаточности, которая разовьется у всякого, кто прибит гвоздями за кисти рук и висит на своих распятых руках. Вес тела мешает дыхательным мышцам совершить полноценный вдох, потому что они вынуждены для этого немного приподнимать все туловище. От вдоха к вдоху сила дыхательных мышц слабеет, человек на кресте елозит всем телом, пытается опереться ногами на столб, скребет ногтями ног о него в попытке найти хоть секундную опору для следующего вдоха, срывается и не может вдохнуть в полную силу. Только чуть-чуть, потом еще меньше, потом — совсем мало... и это длится часами. Не зря актом милосердия считался тычок копьем в сердечную сумку, который прекращал эту изощреннейшую пытку.

Так вот. Дети со СМА в итоге умирают так же. Как Иисус Христос. От того, что их дыхательные мышцы день ото дня становятся все слабее и слабее из-за смерти управляющих ими мотонейронов. Сначала дети вынуждены быть на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) несколько часов в день, потом все больше и больше и, наконец, не могут без него дышать совсем.

И некому сделать им избавительный укол смерти. И умирают они в тяжелых мучениях.

Фото: dpa / picture alliance

Так что наказание за человеческое равнодушие вполне адекватное — теперь каждый имеет возможность испытать свою зависимость от ИВЛ.

Как же принимается это совершенно бесчеловечное решение — отказать умирающим от СМА детям в жизнеспасающем лечении? Оставить их мучительно умирать на кресте своей болезни?

Каким образом врач и чиновник нарушают законы РФ, практически убивая своим отказом в помощи и выходя сухими из воды?

Очень просто.

Омская область. Городок Тара. Главный врач детской поликлиники выгоняет из своего кабинета маму ребенка и ее доверенного врача — они просили его организовать заседание врачебной комиссии (ВК) и ответить на четыре простых вопроса — коротко и определенно, ничего лишнего.

Вопросы такие: есть ли болезнь СМА? Да или нет? Есть ли ухудшение, которое не останавливается никаким из существующих, кроме «Спинразы», средств? Да или нет?

Известны ли другие лекарственные средства, зарегистрированные  в РФ, кроме «Спинразы», которые могут остановить болезнь? Да или нет? И последнее, что нужно. Подтвердить: «Спинраза» — единственный препарат, необходимый этому пациенту по жизненным показаниям.

Ответы на эти вопросы не требуют какой-либо специальной подготовки. Они очевидны для любого невролога. И уж тем более — главврача. Но также очевидно, что письменное подтверждение этой истины приведет родителей ребенка сначала в местный минздрав, а потом, в случае отказа в лекарстве, — в суд. И суд будет неизбежно родителями выигран (к настоящему времени в РФ за полгода выиграно 17 таких судов, и ни один не проигран).

И главный врач принимает соломоново решение: он просто отказывается вообще отвечать на вопросы и что-то письменно подтверждать. Ссылаясь на что угодно. На то, что нет таких полномочий в поликлинике (на самом деле есть), на то, что препарат неизвестен и нет опыта применения (7000 пациентов в мире лечатся им в течение последних 6 лет).  И на всякую прочую откровенную ерунду.

Появление коронавируса облегчило таким врачам отговорки: теперь они просто не пускают никого в свою поликлинику. Хотя нарушают тем самым положения о самоизоляции и ограничении контактов — см. официальное разъяснение МЗ РФ от 6.04.2020.

Примерно это же происходит в Москве, Тюмени, Перми.

Так детей с СМА обрекают на участь Христа.

«Закон на стороне детей, но чиновники бьются до последнего». Шанс бесплатно получить «Спинразу» и остановить СМА есть только у тех детей, чьи родители идут в суд. Скачайте образец заявления

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Документы, имеющиеся в редакции, подтверждают рассказ доктора Курмышкина о технологии отказа семьям детей с СМА. Ответ главврача тюменской поликлиники № 17 Татьяны Клещевниковой Оксане Гончаровой о возможности лечения ее трехлетнего сына Демида: назначение «Спинразы» «является превышением полномочий ВК» и «грубым нарушением действующего законодательства РФ». Таков же ответ главврача другой тюменской поликлиники (№ 1) Андрея Кутергина Наталье Судоргиной насчет ее дочери Анны. Помимо того Клещевникова, ссылаясь на постановление регправительства (а не на документы российского минздрава), указывает на строгий противоэпидемический режим в ее заведении — никаких ВК!

Доктор Курмышкин со «Спинразой»

Максиму Таскаеву (Омск) 4 года. Мы уже писали, что ему рекомендовали умирать, 3 февраля замминистра здравоохранения области О. Богданова так и написала матери: «Применение «Спинразы» не принесет значимых изменений, рекомендовано наблюдение паллиативными службами». Курмышкин добился проведения ВК в клинике Вельтищева и тут же — ВК в восьмой детской поликлинике Омска. Вынесены решения о необходимости лечить ребенка «Спинразой». Теперь лекарства добиваются в суде, второе заседание назначено на 21 апреля.

Уже после Пасхи. 

И про Тару, город со множеством храмов и единственным ребенком с СМА — Никитой Потемкиным, 5 лет. И больница тут одна. Мать, Ирина Потемкина, обратилась в нее 20 марта с просьбой о ВК. Договорились на 31 марта. И когда в этот день сюда добрался Курмышкин, их с Ириной — выгнали. Главврач предложил вызвать полицию. Закончилось тем, что сказал: даст ответ. Имеет право его давать 30 дней. Отсчет от 20 марта. Срок истекает в Пасху.

Ирина: «Молю Бога каждый божий день. Чтобы Никитуля дождался».

В центре Красноярска, несмотря на то, что на нарушителей режима самоизоляции полицией оформлено уже 3153 материала и уже выписано 246 штрафов, на Благовещенье вышло молитвенное шествие. Людям никто не может запретить, мы живем в свободной стране, и полиция вынуждена была охранять шествующих и перекрывать для крестного хода наполовину дороги.

И на Пасху, несомненно, страна придет в храмы, и нам покажут на всех экранах руководителей государства со свечками, губернаторов, министров, судей.

Кому они молятся — их личное дело. Кому молимся мы?

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Теги:
как это делается, минздрав, спинальная атрофия

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