Возвращение 190-ой статьи

На правовом портале правительства выложен проект указа президента «О внесении изменений в Стратегию противодействия экстремизму в РФ до 2025 года». Прежний вариант «Стратегии», утвержденный Владимиром Путиным в ноябре 2014 года, предлагается скорректировать: теперь к «экстремизму» будут отнесены несогласованные протестные акции, а также «разрушение традиционных духовно-нравственных ценностей».

Изменения, разбросанные по тексту указа, весьма симптоматичны.

Так, к последствиям экстремизма предлагается отнести «нарушение политической и социальной стабильности в обществе».

К внешним экстремистским угрозам добавляется «разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Предлагается указать, что экстремизм «некоторыми государствами используется как средство для нарушения территориальной целостности своих геополитических противников или развязывания в этих странах гражданских войн, а также при реализации сценариев «цветных революций».

Уточняется, что к наиболее опасным видам экстремизма, проявляющимся в возбуждении ненависти и вражды, теперь относится не просто «проведение несогласованных акций»,

а «организация и проведение несогласованных публичных мероприятий (в том числе протестных акций)».

Вводится новый пункт — о том, что «специальные службы и организации отдельных государств наращивают информационно-психологическое воздействие на население России, прежде всего на молодежь, в целях разрушения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, дестабилизации внутриполитической и социальной ситуации в стране».

Говорится о «дестабилизирующем влиянии на ситуацию», которые оказывает деятельность «отдельных зарубежных организаций и подконтрольных им российских объединений», действующих «под видом гуманитарных, образовательных, культурных, национальных и религиозных проектов» и «инспирирующих протестную активность населения с использованием социально-экономических, экологических и других факторов».

Предлагается «решение вопроса о возможности введения внесудебной блокировки информационных ресурсов, содержащих материалы, обосновывающие и оправдывающие экстремистскую и террористическую деятельность».

Наконец, в качестве целевых показателей реализации «Стратегии» устанавливается в том числе «динамика изменений количества административных правонарушений экстремистской направленности» и «динамика изменений количества выявленных лиц, совершивших административные правонарушения экстремистской направленности». А также — «количество интернет-ресурсов, содержащих материалы экстремистской направленности, доступ к которым был ограничен на территории Российской Федерации (или с которых такая запрещенная информация была удалена)».

Цель, как мы видим, проста:

объявить «экстремизмом» (и к тому же «инспирируемым» из-за рубежа) любой протест против действий властей

и расправляться с ним на основании жандармского «антиэкстремистского законодательства», уголовных дел и многолетних сроков заключения.

Оговорка про «несанкционированные акции» не должна обманывать. Власть будет действовать по принципу «согласовывать мы вам ничего не будем, а потом объявим экстремистами».

При всем этом можно даже не заботиться об элементарной логике.

Главный «нарушитель политической и социальной стабильности» — власть: именно ее решения ведут к недовольству граждан. Начиная от повышения пенсионного возраста и «реновации», и заканчивая «уплотнительной застройкой» и уничтожением парков и скверов. Теперь к этому прибавились запрещение работать, потеря доходов и обязанность получать пропуск на выход из дома.

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Так что кандидатов в экстремисты, которые «инспирируют протестную активность», надо искать вовсе не в оппозиции. А в другом месте — и вы его знаете. Кто постарше, может вспомнить советский анекдот о награждении Николая Второго орденом Октябрьской Революции за создание революционной ситуации.

В этом же месте надо искать и «нарушителей территориальной целостности геополитических противников», и организаторов «развязывания в них гражданских войн». Если что, спросите у украинцев.

Что касается якобы упорной работы спецслужб по «разрушению наших традиционных духовно-нравственных ценностей», то хочется попросить огласить весь список этих ценностей:

самодержавие? крепостное право? покорность властям? самодурство губернаторов? зарплата Сечина?

И уточнить, как именно и, главное, зачем коварному врагу надо эти ценности разрушать.

Если же (как не устает твердить руководство РПЦ) главнейшей из этих ценностей является православие, то сегодня именно православные, несмотря на запреты, приходящие на богослужения, и иерархи РПЦ, называющие эти запреты антиконституционными, являются одной из главных протестных групп. Неужели и их объявят «экстремистами»?

Если предложение о внесудебной блокировке информационных ресурсов, якобы «обосновывающих экстремизм», станет законом (легко примут в один день в трех чтениях) — органы, которые «не ошибаются», радостно начнут блокировать все ресурсы, где критикуются действия властей и предлагается против них протестовать. Ведь, как уже сказано, под «экстремизмом» предлагается понимать практически любой политический или гражданский протест.

При этом дается целевая установка: чем больше граждан будет оштрафовано и чем больше ресурсов будет заблокировано — тем лучше «целевые показатели», по которым будет оцениваться выполнение «Стратегии».

Это прямая команда «Фас!», которая, будьте уверены, будет прекрасно понята карательными органами. Тем более что, в отличие от настоящих террористов и экстремистов, протестующие не скрываются и их куда легче искать.

Последнее: все это уже было, когда существовала печально известная статья 190-1 УК РСФСР («Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»).

В сентябре 1989 года ее отменили. В Кремле решили, что пора вернуть?