В булочную по SMS и с регистрацией

Татарстан стал первым российским регионом, который ввел систему получения индивидуального SMS-кода для выхода из дома «по уважительной причине». Выходя из подъезда, жителям теперь нужно отправлять сообщение с указанием своей цели, а в ответ им приходит разрешенное время пребывания на улице и напоминание — «не забудьте паспорт». В день такой системой можно воспользоваться всего дважды. Тем временем в судах республики — несколько сотен дел за нарушение режима самоизоляции. Например, жителя Казани оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку по набережной, а мужчину из Набережных Челнов — на 7,5 тысячи за то, что он ночью вышел в продуктовый магазин. Однако за последние дни ситуация неожиданно поменялась: вместо назначения штрафов «конвейером» суды выносят предупреждения и начали наказывать «нарушителей» по более мягкой статье.

Системы получения спецпропуска, Татарстан. Фото: РИА Новости

«Многие губернаторы публично заявляют: цель [сотрудников полиции] в первую очередь разъяснительная и превентивная, — рассказывает «Новой» глава правозащитной организации «Апология протеста» Алексей Глухов, — То есть сотрудники полиции должны объяснять гражданам, почему нельзя нарушать. И лишь только в случае, если человек «уперся» и неоднократно был замечен в выходе из дома по неуважительной причине, — лишь в том случае его привлекать.

Формально сотрудники, конечно, могли бы просто подойти к человеку и сказать: "Отправляйтесь, пожалуйста, домой"».

Согласно указу Кабинета министров Татарстана с 31 марта в регионе заработала система SMS-оповещений при выходе из дома. В штабе правовой помощи «Агоры» сообщили, что этот указ вызвал шквал обращений в штаб из Казани, Набережных Челнов, Бавлов, Азнакаево и небольших поселков:

«Кому-то нужно срочно съездить в Казань, чтобы освободить проданную квартиру; один обратившийся спрашивал, как он может выехать в Челны, чтобы забрать кошку, оставшуюся одну в квартире; кому-то нужно было срочно поехать на дачу, поскольку у него там пчелы».

Проверка документов в московском метро во время пандемии. Фото: РИА Новости

Чтобы человек смог выйти из дома не в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а в другое место, ему нужно зарегистрироваться в системе: указать данные паспорта и место фактического проживания. Потом придет SMS с предложенным списком целей для выхода из дома.

Среди них, например:

посещение медицинской/ветеринарной организации,

выезд на дачу/возвращение с дачи,

посещение кредитных организаций и почтовых отделений и другое.

Затем пользователь получит индивидуальный код, который при необходимости нужно будет показать сотруднику полиции вместе с паспортом. Также будет указано время действия этого «пропуска».

По словам местного адвоката Павла Терентьева, сотрудничающего с «Агорой», 4 и 5 апреля полицейские наряды появились на одной из оживленных пешеходных улиц Набережных Челнов — улице Шамиля Усманова: «Наряд прямо вылавливал людей и проверял их разрешения. На выезде из города появилось больше экипажей ГАИ. Особенно на дороге, которая ведет на дачные, частные участки, — там поставили контрольный пост Росгвардии».

Совеместные мероприятия полиции и Росгвардии в период пандемии, Татарстан. Фото: РИА Новости

В первые дни работы системы в судах Татарстана резко взлетело количество дел по ч. 2 ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (...) в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания»).

Справка «Новой» Дата-отдел «Новой» изучил применение административных наказаний по статье 6.3 КОАП, которая применяется к «нарушителям карантина» в Республике Татарстан с 31 марта по 9 апреля: вынесено постановление о назначении административного наказания: 223 судебных акта ;

вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении: 70 судебных актов ;

вынесено определение о возвращении протокола, других материалов дела в орган, должностному лицу (...) в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами (…): 137 судебных актов. Для сравнения: за 2019 год за тот же период было рассмотрено только 5 административных дел, все завершились наказанием. За 2018 год: 10 административных дел, 8 завершились наказанием. Здесь мы видим крупную аномалию: несмотря на то что суды закрыты, они работают в авральном режиме по этой статье; в половине случаев они отказываются выносить наказание и возвращают протокол/прекращают производство.

— Я думаю, [такое количество дел в Татарстане] связано с позицией региональных органов власти, — продолжает в разговоре с корреспондентом «Новой» Алексей Глухов. — При всем этом надо отдать должное Татарстану:

есть случаи, когда они прекращали дела в связи с малозначительностью или когда действительно была уважительная причина покинуть жилище.

Фото: РИА Новости

Где-то действие эсэмэски закончилось — человек вез из города родителей в деревню, чтобы они там занимались приусадебным участком и не контактировали ни с кем. В некоторых таких случаях назначали штрафы со скидкой до 50 %. И поэтому получилось много штрафов по 7,5 тысячи рублей.

7,5 тысячи рублей штрафа, например, получил житель Набережных Челнов. 7 апреля примерно около полуночи он вышел за продуктами. Поскольку все ближайшие к дому магазины уже были закрыты, мужчина направился к ближайшему круглосуточному, который находился более чем в 100 метрах от его дома. У магазина его встретили сотрудники полиции, которые составили протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП.

«Апология протеста» обратилась к прокурору Татарстана Илдусу Нафикову с просьбой обжаловать вынесенные по этой статье судебные решения. Уже на следующий день, 8 апреля, местное издание Kazan first со ссылкой на источники сообщило, что из Верховного суда Татарстана в районные суды поступило распоряжение приостановить все дела, заведенные по ч. 2 ст. 6.3. 9 апреля в «Апологии протеста» сообщили, что

«изначально сложившуюся незаконную практику привлечения по статье 6.3 КоАП жителей Татарстана можно считать прекращенной»,

так как Вахитовский районный суд Казани рассмотрел первое дело по новой статье 20.6.1 КоАП. Суд вынес мужчине предупреждение.

Статья 20.6.1 КоАП — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

«Она новая, появилась первого апреля, как раз для этого режима повышенной готовности так называемого, — говорит Глухов. — В чем разница? По статье 20.6.1: вилка наказания — от 1 тысячи до 30 тысяч. По статье 6.3: вилка наказания — от 15 тысяч до 40 тысяч».

Фото: РИА Новости

И если в Татарстане ситуация может несколько улучшиться в ближайшее время, сложнее она в Краснодарском крае. С 31 марта там введен карантин, и суды рассматривают дела по более строгой статье.

«Там стоят посты из сотрудников ГИБДД, которые останавливают машины и привлекают людей, которые находятся далеко от своего места жительства.

За поход в магазин далеко от дома по статье 6.3 сейчас пытаются привлечь целую семью: родителей и несовершеннолетнего ребенка (ему 17 лет), — рассказывает Глухов.

— Но пока дело не рассмотрено, и мы надеемся, что будет либо переквалификация, либо прекращение, потому что походы в магазин за продуктами точно не должны наказываться властями».

8 апреля в Ленинском районном суде Краснодара было назначено рассмотрение 22 дел за нарушение режима самоизоляции: причем подряд, одно за другим, и рассматривала в каждом случае одна и та же судья. По сообщению «Апологии протеста», в частности, уже стало известно, что в Краснодаре на 15 тысяч оштрафовали мужчину, который направлялся в банк, чтобы внести ежемесячный платеж по кредиту.