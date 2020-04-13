Антифашизм вне закона

Антифашист Илья Шакурский сидит сейчас в СИЗО-1 города Пензы по делу о террористическом сообществе «Сеть». Приговор — 16 лет строгого режима (приговор еще не вступил в силу, дата апелляции не назначена). А это значит, что 75-летний юбилей Победы над фашизмом он встретит за решеткой. Антифашист в стране, победившей фашизм. Накануне нашего общего праздника оттуда, из заключения, он написал в «Новую» о том, что сближает людей в погонах и людей со свастиками и почему сегодня им по пути.

За день до того, как мне и ребятам суд зачитал приговор, в центре Пензы трое неизвестных напали на журналиста Павла Никулина. Он стоял в одиночном пикете в поддержку заключенных антифашистов. «Пенза — правый город!» — кричат нападавшие. В пензенской тюрьме чаще можно услышать другое определение: «Пенза — красный город!» Так говорят арестанты, имея в виду, что власть в СИЗО принадлежит силовикам и стукачам.

Тут нет противоречия, оба эпитета верны. И «правый», и «красный» гармонично отражают реальность не только маленького городка на берегу Суры, но и всей огромной страны.

Разговаривая со мной о Пензе, один из чекистов углубился в историю, сказал, что наш город всегда был оплотом народников, революционеров, анархистов и «леваков».

Потом взглянул на меня, закованного в наручники, и с ухмылкой сказал: «Теперь мы отчистим от вас город».

Находясь в их кабинетах с портретами Дзержинского, можно много узнать об их взглядах на жизнь. Помню, как один из чекистов признавался, что мечтал стрелять в «шавок» (ультраправые называют антифа «шавками». — Ред.), потому что ему скучно. В это время из колонок доносилась песня одной из неонацистских групп. В тот момент я четко осознал, что нахожусь в плену.

Для чекистов и эшников все это не эксцесс, а скорее закономерность. Их склонность к ксенофобии и сочувствие неонацистам подтверждались неоднократно. Отдел «Э» (по борьбе с экстремизмом. — Ред.) прозвали «Эстапо», они, похоже, и сами гордятся этим и называют так себя при общении с задержанными (так было в «ростовском деле»). На связь неонацистов с органами указывают и материалы громких дел, например дела БОРН (Боевая организация русских националистов, на счету десяток убийств и покушений, в том числе убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. — Ред.).

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В 2015 году в Москве силовиками был сорван антифашистский концерт. Всех участников мероприятия задержали и увезли в отделение, где им пришлось встретиться с зигующими эшниками. Подобных историй много, складывается впечатление, что нацисты и силовики соревнуются по количеству сорванных антифашистских мероприятий. Когда так называемые «правые» организовывают турниры на больших аренах и открывают магазины с «правильной» одеждой, они остаются без бдительного внимания со стороны правоохранительных органов и ведут себя очень уверенно.

Турнир по смешанным единоборствам среди антифашистов «Не сдавайся», в организации которого участвовал Иван Хуторской (убит нацистами в 2009 году), создавался в память о Федоре Филатове (убит нацистами в 2008 году). Сейчас проводить этот турнир стало труднее, администрации залов сразу звонят из отдела «Э» или, как вариант, на самом мероприятии начинаются массовые задержания. Силовики всячески препятствуют даже проведению обычных собраний, тем самым загоняя антифашистов и других левых активистов в подполье.

События на Украине, где в боевых действиях участвуют вооруженные неонацистские группировки, физическая ликвидация антифашистов, которой занимался БОРН, — все это повлияло на антифашистскую среду в России. Антифашисты начали заниматься смешанными единоборствами, страйкболом и тактической стрельбой, чтобы при необходимости защитить себя и близких от вооруженных отморозков с диагнозом «нацизм».

Провокатор Влад Гресько (секретный свидетель по делу «Сети» под вымышленным именем Влад Добровольский. — Ред.) неоднократно рассказывал мне о том, что некоторые правые тренируются, чтобы в случае украинского сценария уничтожать в том числе и антифашистов.

Гресько не называл фамилий участников тренировок, но рассказывал о якобы существующей радикальной вооруженной группировке в Тюмени и о деятельности «Партизан Чернолесья». Словам Гресько грош цена, всем уже ясна его роль в нашем и других уголовных делах.

Вот только видеозаписи с тренировок и лесных слетов нацистов до сих пор можно найти в свободном доступе.

Если сравнивать их записи с теми видео, за которые мы получили огромные сроки, можно увидеть, где реальная подготовка к радикальным действиям, а где — дилетантство и баловство. Но даже откровенные праворадикальные организации, участвовавшие в боевых действиях, признаны «экстремистскими», а не «террористическими».

Очевидно, что взаимовыгодная связь «правого» и «красного» — временное явление. От них будут избавляться как от использованного ресурса. Так произошло с националистическими формированиями, которые воевали на стороне «ДНР» и перестали быть нужными, так же было с группировками наци-скинхедов, которых использовали для политических целей или устранения конкурентов.

Нынешние антифашисты, находясь в тюрьмах и погибая от выстрелов в спину, сохраняют достоинство. А вот «белая» гордость современных нацистов измеряется размером поводка, на котором они находятся. Сейчас они говорят, что рады моему нахождению в тюрьме, и тем самым одобряют работу чекистов, которые, в свою очередь, благодарны помогавшим им нацистам. Их ненависть ко мне для меня награда. Во время юбилея победы над фашизмом никакие салюты не скроют множество административных наказаний за демонстрацию зачеркнутой свастики, никакие ленточки не спрячут шрамов антифашистов, полученных в результате пыток. Но я продолжаю гордиться победой и считаю себя потомком тех, кто защищал человечество от всемирного зла. К сожалению, оно пробуждается снова.

*«Сеть» — организация, признанная террористической и запрещенная в РФ