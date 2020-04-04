«Действуешь — значит существуешь»

Волонтерство вместо паники

Волонтерские движения как ответ пандемии коронавируса возникли по всему миру. Люди совершенно бесплатно оказывают психологическую помощь, доставляют и вручную создают средства индивидуальной защиты для врачей, в которых сейчас есть острая необходимость, привозят пожилым лекарства и продукты, берут на передержку животных, чьи хозяева заболели. Россия не осталась в стороне. К примеру, в Москве уже создали несколько десятков онлайн-чатов, где собрались волонтеры, готовые помочь врачам, людям в возрасте и всем, кто попал в сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса. Многие из них уже сейчас активно оказывают помощь. Кто эти люди и почему им не сидится дома без дела даже в условиях всеобщей самоизоляции, узнала наш корреспондент Виктория Одиссонова.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Ольга, 42 года

Онлайн-волонтер: собирает пожертвования для фонда при помощи онлайн-лекций



— У меня вне волонтерской деятельности два занятия: я художник-оформитель в музее и организатор пространства. Обычно мы работаем с клиентами в частных домах, но так как я уже больше 10 лет волонтерю, то у нас родилась идея помочь фонду «Вера» организовать систему хранения у них. Как-то я зашла к ним в волонтерскую комнату, где хранятся всякие расходники, и поняла, что там просто необходимо навести порядок. Это уже профессиональная деформация (смеется). Я предложила эту идею координатору хосписа, кинула клич среди коллег: в 13 пар рук мы пришли и навели порядок как раз перед Новым годом. Другие координаторы увидели фотографии, и нам стали поступать запросы на разбор.

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В этом году мы собирались продолжить, но все как-то откладывалось. В итоге я решила хотя бы подготовить общую вводную лекцию для волонтеров, чтобы каждый мог овладеть основными принципами системы хранения и поддерживать порядок. Но начался карантин — и координатор хосписа предложила перевести лекцию в онлайн, а затем видео рассылать всем интересующимся за пожертвования.

В понедельник (30 марта) я провела первую лекцию для 15 сотрудников фонда. Я изначально хотела сделать пошаговую инструкцию именно для хосписа, но лекцию пришлось сделать более универсальной. Для хосписов (и вообще общественных пространств) есть свои нюансы по организации порядка. Дома ты можешь договориться со всеми обитателями квартиры, куда и что класть.

В хосписах система хранения должна быть максимально многофункциональна

и понятна для любого, в особенности нового сотрудника. В таких общественных пространствах подобный разбор заметно облегчает работу и повышает эффективность сотрудников.

Мы планируем сделать серию таких лекций по организации пространства. Это очень полезная информация, особенно сейчас, когда все дома на удаленке. Но если рабочее место дома не будет организовано, то и работа не пойдет. Хотя бы, условно, у тебя должна быть та же коробка, в которую ты сложишь свои вещи после «рабочего дня», поставишь ее на ночь на холодильник, чтобы дети все не разнесли, а утром снова достанешь.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Вячеслав, 18 лет

Зооволонтер: взял собаку и двух котов на передержку у соседа, который уехал на самоизоляцию



— Мой сосед где-то недели три назад вернулся из Италии, и его вместе со всей семьей отправили в Коммунарку. Сначала он просто попросил меня гулять с собакой. А сейчас он с женой и детьми решил самоизолироваться в Тольятти и попросил меня взять к себе собаку корги и двух котов. Конечно, им у нас лучше намного, чем в приюте.

Зачем животных дополнительному стрессу подвергать?

Почему сосед с собой собаку не взял — я не знаю. Мне он ничего не платит за животных, они просто живут у меня. С собаками сейчас гуляет мой папа или я: вот сегодня я с вами вышел — им тоже классно, что лишний раз их вывели на улицу. Наши собаки, в принципе, гулять привыкли довольно быстро: если я перед учебой их раньше выгуливал и торопился, то минут 15 гуляли, если нет — то минут сорок в парке. Сейчас гуляем минут по 10–15 в 100 метрах от дома: на поводке обошли все вокруг. Обычные прохожие нас стали обходить метров за пять: раньше могли подойти, погладить собак. Сейчас — нет.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Если бы сейчас у соседей или знакомых произошла такая ситуация, что не с кем оставить животное, а их в больницу забирают, я бы взял, почему нет?

У нас у самих две собаки и кот. Натуральный зверинец. Осталось еще попугая завести!

Если вы хотите помочь животным, оставшимся без хозяев, можно стать участником телеграм-канала COVIDарность Zoo.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Наталья, 36 лет

Автоволонтер: отвозит обеды подопечным Фонда «Вера»



— Вообще, у меня собственный бизнес: процесс в нем был налажен, так что появилось время, чтобы заниматься волонтерством. В какой-то момент я просто поняла, что у меня реально очень много свободного времени, а как его полезно занять — я не знала. Я очень долго искала, даже просила мысленно послать мне какую-то идею. Решение помогать этому фонду и его подопечным — это был такой выход из зоны комфорта, потому что я побаивалась, как и, наверное, многие начинающие. Я понимала, что онкология — это не заразно, но, к своему стыду, я всю жизнь этого боялась и не знала, как разговаривать с такими людьми, как себя с ними вести. Я старалась обходить эту тему, мне казалось, что у меня благополучная жизнь, и все это меня не касается. Я всегда помогала, но в основном финансово: где-то у меня стоят автоплатежи, где-то это разовое крупное пожертвование. Но это всегда было так: отдать деньги, пожалеть животных, старичков и детей, но не самой что-то сделать.

Я не так давно волонтерю: может, месяца два. Обычно моя помощь заключалась в том, что я могла отвезти кого-то из подопечных фонда на вокзал, обычно это были детки с родителями (у меня есть детское кресло, что облегчает задачу). Либо встретить на вокзале и отвезти до больницы. Еще я помогала в перевозке гуманитарной помощи в хоспис или между хосписами. И еще одно направление — это развоз обедов для тех, кто не живет в хосписе, а находится дома.

Сейчас мой бизнес поставлен на паузу, а я продолжаю волонтерить и пока занимаюсь только развозом обедов.

Фонд тоже сейчас в режиме самоизоляции, старается не напрягать сильно волонтеров по несрочным делам. Но еда — это срочное: подопечные фонда сидят в самоизоляции. Я сейчас отвожу еду одному дедушке три раза в неделю: в одном комплекте еды как раз на пару-тройку дней, так что примерно через день я к нему и приезжаю.

Во всем остальном я сейчас соблюдаю предписание правительства и режим самоизоляции. Пожалуй, то, что я выезжаю на своем личном автомобиле только со своей волонтерской деятельностью, — это единственное «нарушение» этой изоляции. Но я искренне не считаю это опасным: во всех остальных ситуациях я хожу в перчатках и маске, а при передаче еды подопечным оставляю пакет у двери.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Роман, 25 лет

«Магазинный» волонтер: покупает продукты и лекарства для пожилых жильцов своего дома



— Я заметил эту инициативу недели две назад: она называется COVIDарность, и если я не ошибаюсь, то это движение к нам пришло из Петербурга благодаря Саше Крыленковой (Александра Крыленкова — одна из основателей движения COVIDарность, объясняет волонтерам, как можно помогать жителям собственного дома или района. — Ред.). Началось все с вывешивания в собственном доме или районе листовки с предложением вписать контакты людей, которые готовы помогать: покупать продукты или лекарства для людей, которые боятся выходить из дома во время пандемии. Я повесил у себя в подъезде такую же листовку, что готов помочь, вот мой телефон. И плюс создал чат, в котором объединил десяток активистов нашего района, которые сделали в своих домах то же самое. В основном это помощь для людей пожилого возраста и людей с различными респираторными заболеваниями, для которых этот вирус наиболее опасен.

Механизм в целом такой: ты получаешь четкий заказ, даже, помимо списка продуктов, дают и само название магазина, куда идти. Ты выходишь в защитной экипировке, все покупаешь, затем пакет с продуктами заворачиваешь в еще один пакет, чтобы по улице в него ничего не попало, приносишь, достаешь из второго пакета, ставишь у двери и потом либо просишь на карту перечислить деньги, либо, если совсем такой возможности нет, забираешь наличные.

Пока что есть лишь единичные случаи обращения к нам за помощью. Наше общество, в отличие от общепринятой точки зрения, к сожалению, очень атомизировано: никто друг другу не доверяет. И здесь есть два момента: низкий уровень доверия и привычка полагаться на себя. Многим просто неудобно просить кого-то. Мы обсуждали это в чате и решили, что сначала нужно было заводить домовые чаты, знакомиться там, а потом уже действовать. Но надежды мы не теряем: даже если не получится, мы свою помощь предложили. Тем более в это время действовать лучше, чем бездействовать. Сейчас действуешь — значит существуешь.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Кристина, 40 лет

Волонтер-психолог: консультирует медиков



— По своей первой профессии я продюсер и пишу сценарии. Параллельно мне всегда была интересна психотерапия, поэтому я получила второе высшее и также занимаюсь групповой терапией и веду личные приемы. Сейчас заниматься продюсерской деятельностью стало невозможно: запрещено собираться больше 50 человек. Поэтому у меня появилось больше времени на консультации — сейчас я это могу делать с утра до вечера.

У меня опыта волонтерской деятельности до этого не было, поэтому, видимо, какие-то человеческие качества мне подсказали, что это сейчас нужно. Психолог в какой-то степени помогающая профессия. Сейчас медики находятся в наиболее экстремальных условиях, так как испытывают большие психологические и физические нагрузки. Именно волонтерская помощь им нужна в первую очередь.

Пандемия очень многое в течении обычной ежедневной жизни человека поставила с ног на голову. Если обычные люди оказались без работы, у них много времени, и они страдают больше от того, что им некуда его девать, то у медиков абсолютно иная ситуация. Перед ними уже сейчас встает вопрос относительно психологических нагрузок. Они смотрят на опыт Италии, когда поступает несколько людей с одинаковым диагнозом коронавируса, но разных возрастов: один молодой, другой старый. Кого же лечить в первую очередь? И это не проблема этики — это проблема нехватки рук.

Многим медикам, особенно тем, кто напрямую контактирует с инфекционными больными, запрещено видеться со своей семьей.

А позвонить порой не остается времени. Соответственно, возникает ситуация вакуума, когда тебе разве что со стеной разговаривать и на нее бросаться. Вот в такой ситуации мы и создаем эту волонтерскую службу.

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Сложностей в волонтерской деятельности своей я пока не вижу. Возможно, потому что мы только начали это движение. Внутреннего тремора тоже пока нет. В связи с кризисом первые дней 10 действительно была тревога, но я как-то сумела адаптироваться, принять эту ситуацию. Это очень важно. Но насильно ты ее не примешь: должно пройти время. Знаете, есть стадии горя. Вот это, наверное, очень похоже: отрицание, гнев и т. д. Важно не застрять на этих стадиях и дойти до принятия.

Я призываю всех остальных людей, которые находятся даже в неоплачиваемом отпуске и сейчас сидят дома, обязательно что-то делать. Не обязательно быть психологом и помогать врачам. Можно зайти на сайт «Госуслуги» и зарегистрироваться как волонтер: деятельность в такой ситуации помогает. Это моя рекомендация.