Время обнулять

8 сентября 2019 года москвичи избрали новый состав городского парламента. Тематика парламентского контроля за бюджетным процессом поднималась в рамках кампании, но явно не доминировала и не определяла предпочтений избирателей. В части бюджетно-налоговой политики результат не заставил себя долго ждать.

Уже в первую сессию, 20 октября 2019 года, рассматривая проект бюджета на 2020 год, депутаты не смогли задать ни одного внятного вопроса по проекту и приняли его в первом чтении, далее ограничившись набором ритуальных поправок в закон о бюджете на общую сумму аж в 9,3 млрд рублей (при общем объеме собственных доходов бюджета в 2020 г. в 2798 млрд руб. и расходов в 3150 млрд руб.), то есть в пределах погрешности (0,3%). Единственный существенный вопрос к бюджету и обсуждение по делу состоялись на слушаниях в Общественной палате Москвы, где родители детей-инвалидов выявили сокращение ассигнований на их летний отдых и добились восстановления его финансирования — и здесь депутатский корпус остался в роли зрителей.

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Все это, впрочем, было в прошлой, довирусной жизни и потеряло всякое значение. Сейчас важнее не то, каким оказался новый состав Мосгордумы, а то, что именно сейчас, в первую неделю апреля, у столичного парламента появился уникальный шанс продемонстрировать свою самостоятельность, договороспособность и даже субъектность.

Причем второго такого шанса может и не представиться.

Региональные парламенты Пермского края, ЯНАО, Приморского края уже приняли законы о снижении налогов на 2020 год, а десятки других субъектов Федерации готовятся рассмотреть аналогичные законопроекты, своевременно облегчая налоговое бремя граждан и регионального бизнеса. Столичная Мосгордума пока бездействует — несмотря на уникально благополучную в масштабах страны бюджетную обеспеченность и гигантские резервы московского бюджета, позволяющие в полном объеме реализовать полномочия по снижению (в ряде случаев — до нуля) ставок региональных и местных налогов, введению дополнительных льгот, отдельных вычетов, а также снижению ставок федеральных налогов по спецрежимам (УСН и ПСН), не сокращая при этом расходов бюджета.

Возможности правительства Москвы, как и органов государственной власти Федерации, в отношении московских налогов крайне ограничены — это исключительная компетенция Мосгордумы. При этом крайне консервативный (традиционно заниженный на момент принятия) прогноз по доходам, заложенный в бюджет Москвы на 2020 год, вместе с гигантскими остатками свободных средств на счетах городского депфина и иных счетах (более 1 трлн руб. — то есть около трети годового бюджета) позволяют Москве предпринять уникальный спектр мер по поддержке как населения города, так и московских предпринимателей.

И если за штаб-квартиры расположенных в городе нефтегазовых гигантов, естественных монополий и госкорпораций можно не беспокоиться (федералы умеют оперативно подставить плечо крупному бизнесу), то вот помощь малому, среднему, да и крупному несырьевому бизнесу (за редким исключением отдельных бенефициаров ажиотажного спроса), его работникам, клиентам, подрядчикам, самозанятым нужна уже сейчас. И озвученных на федеральном уровне мер в виде отсрочки по уплате ряда налогов и далеко не всеобщему снижению ставок страховых взносов явно недостаточно.

Итак, какие действия следует предпринять немедленно, вне зависимости от принадлежности к партийным фракциям? Вот программа-минимум:

снижение на 2020 год ставок налога по упрощенной системе налогообложения (доступной формально только для малого бизнеса с доходом не выше 150 млн руб. в год, хотя на практике используемой и вполне известными в городе розничными бытовыми и ресторанными сетями с помощью дробления бизнеса, с которыми следует разбираться, но потом) до минимально установленных законодательством (для режима УСН «доходы» — с текущих 6% до минимального 1%, а для УСН «доходы за вычетом расходы» — с текущих 15% до минимальных 5%) — для всех, без ограничений по отраслям, успевшим добежать до властей и попасть в нужные списки; отмена на 2020 год торгового сбора (введенного из городов федерального значения только в Москве); снижение на 2020 год вплоть до нуля ставок налога на имущество организаций, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости имущества и из балансовой стоимости, или как минимум распространение льгот и вычетов (в 300 кв. м) на ИП — с условием сокращения арендной платы в случае сдачи в аренду на сумму не менее двукратной величины снижения налога; снижение цены трудового патента, являющегося формой обложения трудовых мигрантов из ряда стран ближнего зарубежья НДФЛ (сейчас — 5350 руб. в месяц.) — хотя бы пропорционально ожидаемому падению доходов; обнуление земельного налога (аналогично уже принятому в рамках своей компетенции правительством Москвы обнулению ставок арендной платы за землю отдельным категориям налогоплательщиков); обнуление ставок транспортного налога и для организаций, и для физических лиц на 2020 год (кроме как по автомобилям мощностью от 250 лошадиных сил и дорогостоящим автомобилям по списку Минпромторга). Отметим, что в городе действует нулевая ставка налога на электромобили, включая производства Tesla, — зато владельцы Kia Solaris налог платят сполна; сокращение, на 2020 и 2021 годы сроков владения недвижимым имуществом, в течение которых доход от продажи облагается НДФЛ, с нынешних 3–5 до 1–2 лет, и снижение порогового значения с 70% до 50% от кадастровой стоимости (при продаже ниже которого для расчета НДФЛ используется пороговое значение) — c учетом ожидаемого глубокого и долгого падения цен на рынке недвижимости.

После чего следовало бы начать в диалоге с городским правительством мониторинг ситуации и проработку более точечных мер второй волны, по льготам и вычетам по налогу на прибыль, налогу на имущество граждан (возможно, путем внеочередной корректировки кадастровой стоимости).

Ряд перечисленных мер уже принят в субъектах РФ, к концу недели число таких субъектов увеличится с трех до минимум десяти. Москвы в этом списке пока не предвидится.

Пакет перечисленных мер приведет к выпадающим доходам в размере не более чем 284 млрд руб. (вероятно, существенно меньше), но при этом создаст в городе, на протяжении 8 лет формировавшем устойчивую к внешним шокам, стабильную и диверсифицированную доходную базу, максимально благоприятный для бизнеса и для жителей налоговый режим.

Деньги останутся в карманах домохозяйств и на счетах предприятий, там, где они именно сейчас гораздо нужнее.

Сложно сомневаться в том, что эти меры — хотя и не все — будут поддержаны проводящим крайне осторожную налогово-бюджетную политику правительством Москвы. А потому следует воспользоваться выпавшим шансом взять на себя инициативу, предложить сформированную выше повестку, конструктивно обсудить ее с исполнительной властью и впервые принять законопроект 45 голосами «за», заодно внятно объяснив, ради чего вас — и проправительственных, и оппозиционных депутатов — избрали в городской парламент москвичи. Рассказы про старцев и демонстрация эпатажных футболок — больше не катят одинаково. Время действовать.

Автор — создатель и руководитель Центра налоговой политики экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.