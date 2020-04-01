«Нужно бороться с вирусом, а не облагать людей штрафами»

Депутаты Мосгордумы большинством голосов поддержали введение штрафов для жителей за нарушение режима самоизоляции. Теперь, согласно тексту законопроекта, человек, который вышел из дома в нарушение ограничений, будет оштрафован на 4 тысячи рублей. Если он неправомерно выехал в город на транспорте или повторно нарушил режим — штраф составит 5 тысяч рублей. Личный автомобиль нарушителя, который остановят сотрудники полиции, будет эвакуирован на специализированную стоянку. Также городской парламент ввел штрафы для юридических лиц [кафе и ресторанов] — до полумиллиона рублей. Автор законопроекта единоросс Кирилл Щитов настаивал, что закон относится только к «коронавирусным» — гражданам, находящимся на самоизоляции с подтвержденным диагнозом. Однако в тексте законопроекта этой оговорки не делается. Корреспондент «Новой» выделила главные моменты в эмоциональном заседании депутатов Мосгордумы, которое длилось более шести часов.

«Коллеги, просьба надеть маски. Поберегите друг друга. Пожалуйста, раздвиньтесь друг от друга», — натягивая плотную белую маску, обращается к депутатам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Все депутаты — в масках: кто — в своих цветных, с рисунками, кто — в одноразовых (их раздали перед заседанием). На всех одноразовые перчатки. В это же время в Госдуме депутаты получили замечание от ее председателя Вячеслава Володина, так как там большинство, в отличие от своих коллег из городского парламента, пришло без масок:

«На вас все смотрят! И вот эта бесшабашность передается».

Председатель МГД Алексей Шапошников. Фото: МГД

Вопрос о нехватке в аптеках масок, перчаток и антисептиков сегодня не раз поднимался многими депутатами оппозиционных фракций Мосгордумы. Однако в ответ из зала неоднократно раздавалось «перестаньте заниматься политическими инсинуациями», «прекратите политические распри».

«Вы сейчас раздали здесь масочки, так красиво, так здорово, — выступает с трибуны депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева. — А вы не думаете, что перед каждым магазином надо раздавать такие маски, антисептики? Чтобы люди друг друга не заражали. Нужны действия, которые будут убивать распространение вируса, а вы что предлагаете? Обложить людей штрафами. Вы чего хотите добиться в нашей стране такими методами?»

Енгалычева добавляет, что, по ее мнению, необходимо предпринимать меры для борьбы с коронавирусом, «а не для выкачивания средств из населения» посредством штрафов за нарушение режима самоизоляции: «Что для нашего населения 4-5 тысяч рублей? Для пенсионера, для которого вы в этом зале принимаете минимальную пенсию 12578 рублей?

Один раз пенсионер вышел до магазина — его оштрафовали, до банка дошел — его оштрафовали. Как людям жить?»

Против введения штрафов также выступил и депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. Тимонов выступал эмоционально и перечислил те задачи, которые, с его точки зрения, сейчас должны были обсуждаться городским парламентом: «От нас ждут серьезнейших решений. Как перераспределить огромный бюджет Москвы? Какие многомиллиардные праздники отменить? [Нужно] определить размер безусловного месячного дохода, который должен получить каждый взрослый москвич. Решить, какие общественные работы город может предложить сотням тысяч, если не миллионам москвичей, которые остаются без работы. Определить размер и порядок доплаты медицинским работникам, которые борются с эпидемией...»

Затем Тимонову отключают микрофон, Шапошников комментирует: «Вы театр одного актера устраиваете». Тимонов продолжает без микрофона перечислять необходимые меры — в частности, отмену для москвичей платы за услуги ЖКХ.

Редактор проекта о введении штрафов, депутат от фракции «Единая Россия» Кирилл Щитов в ответ в своем выступлении акцентирует внимание на штрафах в Италии и Испании, которые, по его словам, гораздо выше предлагаемых в России. «Предлагаемые штрафные санкции — это необходимая мера борьбы с несознательным поведением граждан, — говорит Щитов, также вспоминая выезд москвичей на шашлыки в предыдущие теплые выходные. — У нас нет плана наказывать всех подряд. Я буду искренне счастлив, если не будет выписано ни одного штрафа». Щитова поддерживает Шапошников: «Никаких целей пополнения бюджета за счет этих поправок перед городом не стоит. Стоит цель предотвращения распространения коронавирусной инфекции».

Кирилл Щитов на заседании МГД 01.04.2020. Скриншот трансляции

Согласно тексту законопроекта, за выход из дома, не предусмотренный исключениями в указе мэра, будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Если правонарушение было совершено повторно или «с использованием транспортного средства» — сумма штрафа увеличится до 5 тысяч рублей.

Что касается юридических лиц, которые не приостановили работу во время режима всеобщей самоизоляции — в этом случае штраф составит 200-300 тысяч рублей, при повторном нарушении [если кафе, ресторан или другое заведение продолжит работу с посетителями] он составит до 500 тысяч рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на 30-40 тысяч рублей. Полномочия по составлению административных протоколов будут у сотрудников полиции.

В своей пояснительной записке к законопроекту Щитов упомянул, что законопроект предусматривает возможность фиксации правонарушений с помощью «технологий электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации с использованием системы городского видеонаблюдения, технических устройств и программного обеспечения».

На момент с «видеонаблюдением» обращает внимание глава фракции «Яблоко» Максим Круглов: «Главная проблема этого законопроекта — это использование видеокамер для предотвращения правонарушений, которых редактор проекта ожидает от москвичей. Нет никакой уверенности, что развернутая система слежки за москвичами во время пандемии затем будет свернута». По словам Енгалычевой, деньги, потраченные на видеосистему «необходимо пустить на обмундирование врачей и аппараты ИВЛ [искусственной вентиляции легких]»:

«Карантин закончится, а слежка останется».

«Никакой системы слежек мы не создаем, — отвечает на это Щитов. — Не нужно вводить москвичей в заблуждение. Мы нашим законом будем использовать ту систему, которая уже работает».

«Хочется отметить, что люди всерьез стали прислушиваться к мнению властей, — выступает другой член фракции «Яблоко» Дарья Беседина. — Это совершенно необычная ситуация для нас. Это показывает, что в обществе есть доверие к действиям властей. И очень важно, чтобы доверие было взаимным. Если власть будет относиться к гражданам как к стаду, которым можно управлять только с помощью кнута и псов — доверие разрушится в момент. Москвичи уже прислушались к власти. Количество поездок на метро упало. [...]

Да, если бы мы сейчас толпами ходили по улицам… Но этого же нет. Мы собираемся в Москве вводить какой-то кибергулаг».

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

После первого этапа голосования на табло появляются результаты: 27 депутатов — «за», 12 — «против». Объявляется перерыв для внесения поправок. Однако редактор проекта Щитов предлагает пакетом отклонить все поправки. Например, что касается предложения уменьшить размер штрафов, депутат заключает, что если штрафы снизить — люди будут нарушать.

«Неужели вы не понимаете, что для многих людей это огромные суммы, неподъемные? Вместо поддержки и помощи гражданам предлагается их обирать [...] Почему вы отказываетесь хотя бы снизить суммы штрафов?» — спрашивает Енгалычева.

«Это штрафы для тех преступников, которые намеренно будут нарушать режим самоизоляции, чтобы заражать окружающих, — строго отвечает Щитов. — Мы в тюрьму не сажаем, хотя во многих странах за это сажают».

При этом не раз некоторые депутаты, в том числе сам Щитов, говорили, что законопроект направлен против нарушения режима людьми, которым уже поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». Однако в тексте законопроекта этого уточнения нет и говорится только про «необеспечение режима самоизоляции».

«Вы говорите, что только коронавирусных будут штрафовать. Где про это? — спрашивает автора законопроекта Енгалычева, — Нигде не прописано, что речь идет только о “коронавирусных”. Давайте тогда это пропишем». О «размытых формулировках» говорят и другие депутаты от КПРФ Павел Тарасов и Елена Янчук.

Эти реплики депутатов автор законопроекта не прокомментировал.