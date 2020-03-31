«Законодательство не готово к пандемии»

Госдума в третьем чтении приняла поправки в статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») и 151 УПК РФ («Подследственность»), целью которых является ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Поправки были инициированы председателем думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«После вступления в силу закона за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, нарушитель заплатит штраф от 500 до 700 тысяч рублей. Возможно лишение свободы на срок до двух лет. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от одного до двух миллионов рублей, срок лишения свободы — от трех до пяти лет. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет», — говорится в заявлении пресс-службы Госдумы.

Помимо ужесточения наказания за распространение COVID-19, были предложены поправки, согласно которым будет введена уголовная ответственность за распространение фейковой информации о коронавирусе.

Также отмечается, что в принятом законопроекте речь идет о смертельных последствиях, которые возникли по неосторожности. В случае если причинение смерти одного и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил было умышленным, то такое деяние будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия.

«Новая» спросила у депутатов Госдумы и адвоката правозащитной организации «Агора», как именно будет происходить привлечение к ответственности в условиях пандемии.

Михаил Емельянов заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

— Наше законодательство было совершенно не готово к этой ситуации, появилось много пробелов, которые сейчас заполняются в спешке. Сейчас надо заниматься законотворчеством, чтобы был контроль над происходящим. В более спокойной ситуации мы приведем все в норму. Я не могу сказать, являются ли принимаемые сейчас законы правильными, это покажет практика. Но, конечно, в условиях пандемии они важны и востребованы. Наказание по 236-й статье будет выше, чем наказание по статье 109 УК РФ, потому что в условиях пандемии такие действия опаснее, чем просто причинение смерти по неосторожности. Следствие над правонарушителями будет проходить так же, как и над другими людьми, только с соблюдением мер медицинской безопасности. Если говорить о наказании за фейки, когда человек много раз распространяет ложную информацию, — конечно, он делает это умышленно. На фоне общей тревожности каждый должен относиться к ситуации с повышенной ответственностью. Сейчас опасна паника, а эти фейковые новости приводят к панике, с чем и надо бороться.

Вячеслав Лысаков первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству

— Поправки будут окончательно приняты в ближайшее время, а суды, если таковые будут, пройдут так же, как и любые другие суды по уголовным делам. СМИ не очень корректно формулируют суть внесенных поправок. Речь идет не о лишении свободы просто за нарушение карантинного режима, в такой формулировке это, конечно, звучит достаточно жестко. Сажать будут только в том случае, если в результате нарушения карантинного режима конкретным человеком пострадали два и более человек.

То есть ответственность, даже административную, люди будут нести не в случае нарушения общих запретов, а только если конкретному человеку должностным лицом был предписан режим изоляции и он его нарушил.

Это касается и штрафов, и уголовной ответственности. Здесь уголовный процесс будет таким же, как и обычно, никаких особых дополнительных процедур не предусмотрено. Любое расследование предполагает изучение всех обстоятельств дела, изучение всех доказательств, ну и должно быть личное убеждение судьи, что вся эта доказательная база дает ему право выносить приговор.

Особая опасность этого преступления заключается в том, что распространение данного вируса идет в геометрической прогрессии. Где заражено два и более, там и пять человек заражено. Конечно, это представляет крайнюю угрозу. Когда начинают говорить, почему сроки такие большие, я отвечаю: «Не нарушай закон — и проблем не будет». Ужесточение законов сдержит какую-то часть общества. Задача не посадить, а предупредить эти правонарушения.

Светлана Сидоркина адвокат правозащитной организации «Агора»

— Я подобные поправки объясняю слабостью властей. Они находят в этой ситуации инструменты для того, чтобы напугать и устрашить население. Любое ужесточение в нынешних условиях приведет к еще большему стрессу. Эти законы не являются панацеей для того, чтобы люди не совершали некоторых вещей, как просят власти.

На мой взгляд, оперативное и более квалифицированное объяснение, а не принятие мер ужесточения

как в рамках уголовного законодательства, так и административного, было бы более правильным. Я предполагаю, что, когда угроза коронавируса пройдет, актуальность 236-й статьи исчезнет. Она будет «спящей».

В случае с фейками, как и любой закон, который у нас принимается в спешке, он имеет слабую сторону именно в части доказательности. Потому что доказать источник возникновения того или иного фейка очень сложно. Здесь нужно понимать еще другой момент: сейчас ситуация в стране очень сложная. Люди волей-неволей ментально инфицируются. Поэтому прежде чем привлекать к ответственности за распространение фейковой информации, законодателю надо было понимать, что [распространение недостоверной информации] само по себе неизбежно и что в это могут быть втянуты люди, которые не преследуют своей целью умышленное распространение фейков, чтобы поднять свой рейтинг, увеличить число подписчиков. Понятно, что распространение ложной информации эту самую тревожность увеличивает, но тем не менее привлечение к ответственности за распространение фейковой информации только усугубит ситуацию и вгонит людей в еще больший стресс.