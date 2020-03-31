Таинственное исчезновение «жесткой руки»

В Москве и Московской области для противодействия распространению коронавирусной инфекции введены карантинные меры — с резким ограничением свободы передвижения граждан. Введен запрет выходить из дома не иначе как только на работу, в ближайшую аптеку или в магазин, или на прогулку с собакой, или за экстренной помощью. Премьер-министр Михаил Мишустин просит все региональные власти «оценить возможность введения аналогичных мер», а президент Владимир Путин заявляет, что эти меры «оправданны и необходимы». И вот уже «аналогичные меры» введены в Мурманской и Вологодской областях, Адыгее, Ульяновской, Калининградской, Липецкой, Свердловской, Брянской, Новгородской, Архангельской, Астраханской областях, Татарстане и других регионах (охвачены, наверное, будут все). В Петербурге, заметим, эти меры ввели как лишь «рекомендательные».

Да, видимо, введение этих мер действительно необходимо, и надо спасать человеческие жизни, объявляя карантин. Но то, как это сделано, вызывает множество вопросов. И в первую очередь — с точки зрения законности оформления принятых решений.

Это не мелкая проблема соблюдения юридических формальностей, которые могут быть отброшены, как досадная помеха, в критической ситуации. Это проблема жизни по закону, а не по целесообразности или по понятиям.

Да, бывает, что нужно согласиться с тем, что сегодня из лучших побуждений принято незаконное, но правильное решение. И скорее всего, мы видим сейчас — при угрозе эпидемии — именно такой случай. Но завтра очень даже может случиться так, что будет принято незаконное и неправильное решение, а возмущаться будет сложно.

Да, бывают ситуации, когда для спасения людей надо нарушить закон. Потому что нет иного выхода. Но с такой ли ситуацией мы имеем дело?

Первый выход был — введение указом президента чрезвычайного положения, с утверждением в течение 72 часов Советом Федерации.

Оно, как известно, не введено. Не введен даже режим чрезвычайной ситуации, предусмотренный другим законом — ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Введен только режим «повышенной готовности», который не предусматривает ограничения прав граждан на свободу передвижения и не предоставляет главам регионов права вводить такие ограничения.

Впрочем, ничего хорошего, в том числе для граждан, в режиме ЧП нет.

Потому что при нем можно вводить не только необходимые карантинные меры, ограничивающие свободу передвижения, но и многие другие.

Вводится особый порядок управления соответствующим регионом, назначается специальный «комендант территории», могут полностью или частично приостанавливаться полномочия исполнительных органов власти региона, могут устанавливаться «ограничения на осуществление отдельных видов финансово-экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств», и «особый порядок продажи, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой необходимости». Кроме этого, запрещаются или ограничиваются публичные акции — собрания, митинги, демонстрации и другие, и вводится ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

В общем, под предлогом борьбы с эпидемией — отстранение региональной власти (а «комендант» будет с погонами), «карточная система» продажи продуктов и товаров, блокирование работы бизнеса и финансовых операций и запрещение любых протестов.

Вряд ли эти сложности для граждан сильно беспокоили Путина, но брать на себя ответственность за такую непопулярную вещь, как ЧП, он не стал. Предпочел одобрить действия Собянина и других губернаторов, а самому никаких решений не принимать.

Справятся? Значит, все заслуги — президенту, одобрившему их решения. Не справятся? Значит, виноваты именно они, несущие ответственность за эти решения.

Был, однако, другой выход, позволявший обойтись без всякого ЧП, — изменить ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№ 52-ФЗ).

По этому закону главам регионов по представлению главного санитарного врача дается право объявлять карантин. Но для каждого конкретного заболевания, представляющего угрозу, порядок карантина определяется соответствующими санитарными правилами. Между тем все правила и все решения Минздрава и Роспотребнадзора, касающиеся коронавируса, вообще не содержат такого слова, как «карантин». И не содержат никакого порядка. И в них нет ни слова о том, что можно ограничить свободу граждан выходить из дома.

Значит, надо было изменить этот закон — дать губернаторам не только полномочия вводить карантин, но и четко указать, какие именно ограничения прав граждан они могут при этом вводить, чтобы среди них не было избыточных и чтобы не было возможности для произвола.

Путину надо было приехать в Думу — с такой же скоростью, с какой он появился, когда надо было «обнулить» его президентские сроки. И предложить срочно принять необходимые для борьбы с вирусом законодательные меры. Он этого не сделал.

Вместо этого нам показали совещание «капитана на мостике» с полпредами, которое только умножит количество бумаг и отчетов, направляемых губернаторами, — не только в администрацию президента, но полпредам.

Последнее. Много лет строительство авторитарной «вертикали» и актуальность «жесткой руки» оправдывали необходимостью эффективно и оперативно действовать в критических ситуациях.

Сегодня выяснилось, что в тот момент, когда такие действия и «жесткая рука» реально понадобились, стоящий во главе «вертикали» ее главный архитектор и строитель спрятал «жесткие руки» за спину.

Взяв очередную «паузу» и переложив решения и ответственность на других.

Двадцать лет назад он оказался на вершине власти, обещав гражданам безопасность в обмен на ограничение свободы.

Сколько еще нужно подтверждений старого принципа, что тот, кто отказывается от свободы во имя безопасности, не получает ни того, ни другого?