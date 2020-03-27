ЧП — что это такое

Утром в пятницу, 27 марта, как обычно, вышел на прогулку с собакой, но в парк «Сокольники» мы с Чарли не попали. Вход оказался не только заварен, но еще и укреплен железобетонной плитой. Администрация парка досрочно выполнила распоряжение мэра Москвы, по решению которого доступ в ряд московских парков должны были закрыть лишь в субботу.

Закрытие «для посещения граждан» московских парков — это один из признаков введения режима, предусмотренного федеральным конституционным законом «О чрезвычайном положении», но не единственный.

Статья 11 закона «О ЧП» предусматривает:

установление ограничений на свободу передвижения по территории, на которой введено чрезвычайное положение, а также введение особого режима въезда на указанную территорию и выезда с нее, включая установление ограничений на въезд на указанную территорию и пребывание на ней иностранных граждан и лиц без гражданства.

Этот пункт де-факто уже начал действовать. О чем говорит не только запрет на посещение парков, но и, к примеру, отмена регулярных и чартерных авиасообщений с другими странами (за исключением авиарейсов, которыми эвакуируют россиян, застрявших вдали от родины).

усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

Пункт тоже де-факто уже начал действовать. Вон даже росгвардейцев отправили на улицы Москвы, чтобы те рекомендовали встреченным людям старше 65 лет оставаться дома. Нахождение личного состава в Москве в Росгвардии объяснили «плановой дислокацией».

установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств.

Тоже есть. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, парикмахерские, торговые центры.

запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий

Этот пункт режима ЧП начал действовать первым — еще до того, как в Москве были выявлены первые заразившиеся коронавирусом.

Что еще не ввели в Москве из предусмотренного законом о ЧП?

Не ввели комендантский час. Но он и не предусмотрен законом при эпидемиях. По закону о ЧП комендантский час вместе с приостановкой деятельности партий и закрытием СМИ можно вводить в случаях попытки государственного переворота, военного мятежа или массовых беспорядков. В случае эпидемий возможно лишь введение карантина. Причем круглосуточного.

Не установили особый порядок продажи и распределения «продовольствия и предметов первой необходимости».

Не эвакуируют материальные и культурные ценности. Но в этом и нет необходимости. Картинам Третьяковки коронавирус не опасен.

Не приостановили полномочия органов исполнительной власти. Но это федеральной власти и не нужно. Тогда придется взять на себя всю полноту ответственности за возможный негативный сценарий развития ситуации с распространением коронавируса.

Думаю, что именно поэтому президент и не подписывает указ о чрезвычайном положении, хотя все признаки ЧП уже есть.

Не менее важно, что закон о ЧП предусматривает введение чрезвычайного положения в отдельных городах и регионах России на срок не более 60 суток. А по всей стране — и того меньше, всего на 30 суток.

А на сколько растянется борьба с коронавирусом и его последствиями, похоже, еще никто не знает. Может, режим ЧП придется продлевать и продлевать. Закон это допускает.

Ну и, пожалуй, самое главное. Третий пункт закона о ЧП устанавливает, что основанием для введения режима ЧП может быть эпидемия, которая может повлечь человеческие жертвы и нанесение ущерба здоровью людей. Признать эпидемию мы пока еще, видимо, не можем. Но специальную больницу для заразившихся уже строим.