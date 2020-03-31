«Это будет перепись населения»

В России может появиться новый идентификатор личности. Московская мэрия готовит «умную систему контроля» за соблюдением режима самоизоляции, частью которой станет специальный QR-код, присваиваемый горожанам. Для любого выхода из квартиры (даже по «базовым потребностям») необходимо будет получить уникальный код и показать его полицейским патрулям, в противном случае человека оштрафуют и отправят домой. По данным «Коммерсанта», для контроля также задействуют уличные и подъездные камеры, данные сотовых операторов о появлении абонентов вдали от дома и даже информацию об оплате товаров банковскими картами. «Новая газета» поговорила с юристом и экспертом по «большим данным» о том, как именно будет работать новая система.

Артур Хачуян гендиректор Social Data Hub

— Такую систему вполне реально сделать за пару дней. С точки зрения технической реализации это абсолютно копеечная вещь, то есть простая страничка, простая запись в базу, генерация QR-кода. У полицейских, видимо, приложение будет открывать эти страницы, идентифицировать, на каком человек расстоянии от места регистрации.

Но что таким образом хочет сделать мэрия? Собянин под предлогом эпидемии придумал гениальную вещь. Мэрия хочет получить данные о реальном месте проживания москвичей. Потому что у нас, по официальной статистике, в Москве 14–17 млн жителей, а на самом деле — в районе 22–24 млн, если считать по сим-картам. И естественно, огромное количество людей не проживает «по прописке». Пару лет назад со стороны МВД была попытка актуализировать информацию с помощью участковых, которые ходили по домам.

Сейчас мы должны будем зарегистрироваться, ввести свои настоящее ФИО, паспортные данные, настоящий адрес проживания. Главный вопрос — что с этими данными сделают потом. Например, решат штрафовать собственников жилья, где проживает другой человек.

В электронной системе, которую создает правительство несколько десятилетий, потом находят огромное количество ошибок. Какое количество ошибок окажется в программе, которую кто-то сделает за четыре дня? Защитят ли базу данных должным образом?

На мой взгляд, за время эпидемии Москва проведет электронную перепись населения и получит достоверные данные, которые она не могла получить ранее — кто и где по факту живет. Я лично регистрироваться не буду. Не потому, что я скрываю свое местоположение. А потому, что я более чем уверен, что это база сольется в даркнет.

Могут сказать, что правительство получит супервозможности и дальше будет за нами следить. Но это и сейчас можно делать с помощью операторов связи. Как их использовали пять лет, так и будут использовать.

Кирилл Коротеев руководитель международной практики «Агоры»

— Абсолютно неясно, как будет работать система «умного контроля», ее никто не видел. Мне кажется, даже в правительстве пока этого не знают. Нормативная база — никакая. Сейчас вводится состав правонарушений за то, что будет нарушением указа мэра Москвы об обязательной самоизоляции.

У нас до 19 марта было несколько режимов, которые были последовательны и из которых можно было выбирать. Сейчас они взрываются, смешиваются, а законы [о ЧС и ЧП] были написаны еще в ламповую эпоху.

Там, конечно, нет ничего про слежку, но есть про ограничение передвижения, особенно когда мы говорим про карантин. Скорее всего, это будут старорежимные посты, наряды полиции, Росгвардии, которые будут контролировать людей по их документам. Странно, что не появилось новых полномочий за последние годы в связи с чемпионатом мира по футболу. Возможно, потому, что такие полномочия идут совсем далеко и могут быть приняты уже по условиям чрезвычайного положения.