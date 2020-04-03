Кавалерия не придет

От выступления президента Владимира Путина ждали продления «нерабочих дней» на новую неделю. Но ждали и хоть какой-то материальной помощи гражданам, оставшимся с пустыми карманами из-за незапланированных «выходных» и закрытия в связи с «карантинными мерами» предприятий, где они работают.

«Нерабочие дни» и вправду продлились. Причем сразу до конца месяца — чтобы два раза не вставать.

Губернаторам сказано: сами принимайте решения, какие вводить ограничения для работы предприятий и передвижения граждан (Москва и Петербург, заметим, уже продлили прежние ограничения).

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А вот гражданам вместо конкретных мер поддержки было предложено сохранять спокойствие и выполнять рекомендации врачей и приказы властей. Между тем «выходные» объявлены, как и раньше, за чужой счет: сохранять зарплату работникам на это время должны работодатели.

В госсекторе можно на это время за счет бюджета сохранить доходы работников.

Но на какие средства во время этих «каникул» будут жить все те, кто трудится в частных организациях, прекративших работу?

В торговле, общепите, сфере услуг и других? Где работодатель, сам потерявший все доходы, просто не имеет средств на выплаты работникам.

Санкт-Петербург. Миллионная улица в дни карантина. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

И что делать огромному количеству тех, кто работал без оформления или на птичьих правах, без трудовых книжек и договоров? И теперь не может претендовать даже на официальное пособие?

Выступая на заседании петербургского ЗакСа 1 апреля, я говорил: фактически чрезвычайные меры, ограничивающие экономическую деятельность и свободу передвижения граждан и ведущие к сокращению доходов огромного числа людей и падению их уровня жизни, обязаны сопровождаться мерами помощи тем, кто пострадал. И людям, и бизнесу. А не только угрозами все более жестких наказаний за нарушение так и не объявленного официально карантина.

Но помощь так и не пришла. Хотя во многих странах Европы реализованы масштабные проекты этой помощи — и людям, и бизнесу. Начиная от выплаты субсидий и заканчивая освобождением от платы за коммунальные услуги, арендной платы и уплаты налогов.

Заметим, что в Петербурге, например, никаких выплат гражданам не планируется — мне сказали, что такой возможности нет. Только выплата в 2 тысячи рублей для тех, кто старше 65 лет и кто будет соблюдать режим «самоизоляции».

На Невском проспекте. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

А что делать остальным? Я написал губернатору Александру Беглову, предлагая ввести эти выплаты, хотя бы по 10 тысяч рублей, за счет бюджета города — за счет отказа от дорогостоящих инфраструктурных проектов, от «транспортной реформы» (с уничтожением маршруток), от праздничных мероприятий, от многочисленных выставок, конгрессов, форумов и фестивалей, от расходов на перенесенный Евро-2020 и так далее. Жду ответа...

Президент не прокомментировал, как будут держаться в апреле все те, кто сейчас из-за карантинных мер и «выходных» остался без работы или был вытолкнут в неоплачиваемый отпуск. На что они будут покупать продукты, лекарства, товары первой необходимости и платить за квартиру. Гражданам не были предложены даже крохи с барского стола. Им предложено выживать как хотят.

Уж сколько мы в свое время потешались над премьером Медведевым, сказавшим в куда более легкой ситуации знаменитое «денег не будет, но вы держитесь».

Теперь президент говорит гражданам: «денег не будет, но вы держитесь». А губернаторам говорит: делайте что хотите (и денег, кстати, тоже не дам), получится — президент молодец, что дал вам новые полномочия, не получится — уволю, поскольку вы отвечаете за все.

Недаром три губернатора (то ли самых умных, то ли самых адекватно оценивающих свои способности и региональные ресурсы) срочно подали в отставку.

Но ведь для того и нужно государство, собирающее с граждан налоги и распоряжающееся их деньгами, а также принадлежащими им же природными ресурсами, чтобы помочь — в том числе за счет накопленных резервов — в трудную минуту. Протянуть руку помощи.

В США направлено на помощь гражданам и бизнесу 9 % валового внутреннего продукта. В Великобритании — 14 %. В Германии — 20 %. В России — лишь 1,2 %.

Закрытые торговые палатки у Спаса на Крови. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Была ли альтернатива такой политике? Бесспорно. Ее еще неделю назад предложило «Яблоко».

С двумя главными направлениями: помощь гражданам, в массовом порядке пострадавшим от карантинных мер и экономического кризиса, и помощь частной экономике, малому и среднему бизнесу, оказавшемуся в катастрофическом положении.

На эти цели предлагается направить не менее 10 % валового внутреннего продукта (порядка 11 триллионов рублей).

И за счет этого реализовать комплекс мер: сохранять рабочее место за работником при уходе в отпуск без содержания; выплачивать ему государственную дотацию в размере 80 % от средней зарплаты в регионе; оплачивать до 30 % расходов населения на ЖКХ и 25 % выплат по потребительским ссудам и ипотеке; выделить не менее 20 млрд рублей на поддержку тех, кто снимает жилье (пособие должно покрыть не менее 30 % рыночной арендной платы); единовременно перечислить пенсионерам субсидию в размере месячной пенсии, а получателям социальных пособий — субсидию в размере пособия; начислить семьям с несовершеннолетними детьми, чей доход на члена семьи ниже двукратного прожиточного минимума ребенка, субсидии в размере прожиточного минимума на каждого ребенка и так далее.

А кроме того — увеличить расходы на здравоохранение не менее чем на 1 трлн рублей на текущий год, доплачивать врачам, участвующим в борьбе с коронавирусом, 100 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу — 50 тысяч, объявить налоговые каникулы для малых и средних предприятий по всем налогам, включая НДС, до конца года, а малым и микропредприятиям — также по страховым взносам, выдавать предпринимателям в качестве беспроцентных кредитов неограниченные суммы в течение 12 месяцев, выделить до 1 млн рублей каждому предприятию малого бизнеса и так далее. Этот план, как уже сказано, был представлен еще 27 марта.

Но президент или правительство идут другим путем. И решают другие задачи.

Первая — экономить деньги. Вторая — сохранять существующую экономическую (и значит, и политическую) систему.

Сегодня после выступления Путина еще очевиднее стало, как прав был тот водопроводчик из советского анекдота: тут всю систему менять надо.