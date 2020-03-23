Солидарность на вынос

Два часа назад ресторатор Алексей Ходорковский написал на своей страничке в фейсбуке:



Валентина Чупик, исполнительный директор организации «Тонг джахони», защищающей права мигрантов в России, занимается координацией помощи застрявшим в аэропортах мигрантам. Она говорит про инициативу Алексея Ходорковского:

«Это замечательно абсолютно и это настоящее проявление патриотизма. Если бы не он, Россию бы запомнили врагом. Это огромный вклад в имидж России, политический.

Очень мало таких примеров.

Посольства пытаются припрягать бизнесменов из диаспоры, заставлять их помогать. Но Алексей — такой же, как мы. Настоящая солидарность — не сверху».

Раздача еды в аэропорту «Жуковский». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По информации «Тонг джахони» и «Новой» сейчас в аэропортах Москвы обстановка остается тяжелой:

В аэропорту Жуковский с 19 марта находятся 180 граждан Киргизстана и граждане Таджикистана, всего около 350 человек. Вопреки обещаниям «Уральских авиалиний», их не отправили на родину. Людей кормят один раз в день из средств аэропорта, они спят на полу.

Во Внуково с 17 марта находятся 202 гражданина Узбекистана и 70 человек из Таджикистана. Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана пытается уговорить их переместиться в хостел, они сняли хостел на 700 мест для неулетевших, — говорит Валентина Чупик. — Но люди бояться уходить, справедливо полагая, что если уедут из аэропорта, они не сядут на ближайший рейс». Когда их смогут отправить домой – неизвестно.

Вчера в Шереметьево прилетел рейс из Еревана, на борту находился 21 гражданин Таджикистана, 8 граждан Узбекистана и один гражданин Молдавии. Их не впустили в Россию и не отправляют обратно. Люди заперты в транзитной зоне. Продуктовые передачи к ним не пропускают. Сейчас их кормит ресторан «Узбечка».