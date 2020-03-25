COVIDарность

Вокруг одни пингвины, и все на одно лицо! Родную маму не найдешь… А еще снег слепит глаза, клюв замерз, плавники устали… В общем, если вы думаете, что это у вас проблемы, так это просто потому, что вы никогда не были маленьким пингвином в ледяной Антарктиде. Ему, впрочем, в итоге повезло: сыскался на него мудрый морж, сумевший показать, как во всем находить смысл и источник силы, видеть красоту и как прийти к пониманию: у всех бывают трудные дни, но никто не проживет нашу жизнь лучше нас. «Проблемы пингвинов» Джори Джона — одна из книг, которые теперь читают по телефону библиотекари Фрунзенского района запертым по домам ребятишкам.

И не только детям — был случай, позвонил затосковавший парень 25 лет, попросил поддержать его сказкой, ну и ему почитали. Те десять минут, на которые он снова стал ребенком, ощутив тепло, заботу и защищенность, оказались отличным лекарством.

У проекта есть своя предыстория. Лет 15 назад одной из нынешних дежурных сказочниц Марине позвонила на домашний телефон девочка, со скуки набиравшая случайные цифры. Марина прочла ей одну историю, а потом девочка стала звонить каждый день послушать сказку.

Библиотечные «сказочницы»: Марина, Вероника и Серафима. Фото из соцсетей

Во времена нашего детства была такая услуга — «Сказки по телефону». Но она была платная и не предполагала ни выбора, ни живого общения — на том конце провода был робот.

Сегодня «Телефонные сказки» читают бесплатно, но главное — дежурные сказочницы помогают почувствовать ребенку, что он не один, что с ним интересно, а занимающие его вопросы важны. Чтение самой сказки укладывается обычно минут в десять. Но бывает, один звонок может затянуться до сорока минут — как случилось, когда Марина читала стихотворение любознательному ребенку, у которого все время возникали вопросы. Пришлось рассказать, кто такие легионеры, мушкетеры и ковбои.

Обычно право выбора книжки ребенок оставляет за сказочницей. С такими отменными лоцманами в мире детской литературы о результате можно не беспокоиться. Кому-то достанется «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки» Екатерины Панфиловой — славная история про эльфов, приносящих в дом уют, запах булочек с рябиновым джемом и ощущение безопасности. Другим — рассказы Карела Чапека о щенке фокстерьера, стихи Михаила Яснова, Артура Гиваргизова или что-нибудь из Роальда Даля или Нины Дашевской.

Три библиотечные сказочницы — Марина Терехова, Вероника Макарова и Серафима Андреева — читают только в будние дни:

Марина — с 10.00 до 13.00, звонить +79215951596.

Вероника — с 12.00 до 15.00, звонить +79119379849.

Серафима — с 15.00 до 18.00, звонить +79313575041.

Только для взрослых

Пока детям читают сказки по телефону, взрослые получили возможность выпить и поболтать в разношерстной компании, не выходя из дома: в Петербурге альтернативой «ресторанной улице» Рубинштейна может стать иллюзорная улица с десятком виртуальных питейных заведений. Зайти в онлайн-бар, придуманный директором креативного агентства Михаилом Шишкиным, можно по ссылке. Кликнув на одну из неоновых вывесок, попадаешь в тот или иной групповой видеочат. В зависимости от «вместимости», монитор будет поделен на несколько окон (от 4 до 12, по количеству участников). Напитки, как говорится, с собой — каждый выпивает, что сам себе нальет на своей, уже не виртуальной кухне.

Заглавная страница виртуального бара. Фото: staythefuckhome.bar

Затея оказалась востребована, питерский онлайн-бар набирает популярность в разных городах страны и за ее пределами. Через неделю после открытия сыскать свободное место бывает не так просто. Ну а с компанией — как повезет. Случаются интересные собеседники, но

можно нарваться и на какого-нибудь хамоватого придурка — впрочем, как и в реале.

Мы в ответе за тех, кого покормили

Супруги Александра Синяк и Евгений Гершевич — владельцы кафе «Добродомик», где ежедневно кормили бесплатными обедами до 300 дедушек и бабушек, из-за коронавируса вынуждены приостановить акцию «Благодарные обеды пенсионерам».

«Но пожилые люди с их мизерными пенсиями уже привыкли к тому, что не тратят деньги на продукты для приготовления обеда, и лишать их в одночасье помощи мы не можем. Поэтому все пенсионеры, посещавшие «Добродомик», могут позвонить Александре, и мы с удовольствием привезем продукты!» — объявили владельцы.

За первую неделю акции благодаря поддержке партнера — компании «АгроИнвест» — удалось раздать пенсионерам тонну овощей и фруктов.

Помощь приходит оперативно. 20 марта 83-летняя Нина Закатова написала: «…что-то туговато стало с продуктами (мне 83 года, из дома выйти трудно, надеюсь на вашу помощь)». А 21-го у ее порога уже была полная коробка: картошка, морковь, лук, капуста, яблоки, помидоры, мандарины.

Кроме раздачи фруктов и овощей, в первую неделю акции развезли 100 продуктовых пакетов. В каждом — хлеб, молоко, курица, растительное масло, макароны, рис, гречка, консервированный горошек и огурцы.

Доставка продуктов от «Добродомика». Фото из соцсетей

«Пожилой человек спускается, вы дарите продукты, а взамен —взгляд, который не описать словами, — говорится дальше в инструкции. — Фото чека и желательно фото счастливого пожилого человека вы отправляете «Добродомику», и он возвращает потраченные средства».

Разумеется, можно помочь и без возврата потраченных денег, если вам это по силам. Можно просто перевести деньги (реквизиты есть на страничках «Добродомика» в социальных сетях). Или пособить с развозкой-доставкой. А еще — помочь с уборкой квартиры тем, кто одинок и не может справиться с этим самостоятельно, или с ремонтом («Добродомик» и такую работу ведет): стройматериалами или личным участием, кто рукастый. Можно предложить что-то из одежды, обуви и ставшей вам ненужной бытовой техники.

Помогать легко. Легко-Легко

Тем временем целое большое семейство других не менее добрых домиков оказалось под ударом из-за злобного коронавируса. Речь о домиках керамических — из проекта «Петербург в миниатюре» благотворительного пространства «Легко-Легко». Делали их в мастерской на Большой Пушкарской ребята с инвалидностью. Но теперь посещать мастерскую они не могут.

Татьяна Найко из «Легко-Легко» обратилась в Facebook к сообществу «Петроградская диаспора» с таким предложением:

«Есть идея — не могли бы историки, искусствоведы, гиды или журналисты помочь в написании историй домов на Петроградской? Тексты мы разместим на нашем сайте и в соцсетях. А за время карантина разработаем новые миниатюры к вашим текстам. Напишите нам про дома, в которых живете. Или о каких-то значимых для вас, милых вашему сердцу зданиях. Это — для развлечения тех, кто сидит дома. И польза для нашего проекта.

Нам важно сейчас поделиться со всеми своей любовью к Санкт-Петербургу.

Давайте писать, а потом прочитаем вместе написанные нами же самими истории про дома, в которых живем. Про людей, которые в них жили и живут».

Здесь же, в сообществе «Петроградская диаспора», творческая мастерская «Чудеса и приключения» Константина Шолмова анонсировала цикл видеоуроков по занимательному мастерству для детей. Первый — о свойствах разных пород древесины, экспериментах и способах работы с ней уже появился на Youtube.

Поддержка малого и среднего бизнеса своим покупательским спросом — еще одно направление новых гражданских инициатив. В соцсетях множатся группы «покупаем/заказываем/едим на районе».

Хозяева кафе-столовой на Аптекарском проспекте в условиях карантина предложили окрестным жителям самоорганизоваться по территориальному признаку (чтобы не переплачивать за заказ при доставке сторонними компаниями) — через чаты домов, жилых комплексов или арендаторов офисных помещений в одном бизнес-центре. В случае консолидации и формирования общего пакета заказов владельцы кафе готовы оплачивать работу курьеров.