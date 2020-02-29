Убийства странно совпадают

Следственные действия на месте убийства Бориса Немцова, февраль 2015 года. Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Как-то награды у нас находят людей очень вовремя.

Сенатор от Чечни Сулейман Геремеев был награжден президентом медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени на пятую годовщину убийства Бориса Немцова.

Тут вот в чем вопрос. Одним из подозреваемых в убийстве долгое время был родственник сенатора — военнослужащий тогда еще внутренних войск Руслан Геремеев. Установлено, что квартира, в которой жили уже осужденные убийцы, была оформлена на еще одного Геремеева — Артура. А официальным организатором преступления следствие называет водителя Руслана — Мухутдинова (не могут до сих пор найти). На квартире были обнаружены и карточки из «Президент-Отеля» на имя самого сенатора. Сенатор допрошен не был ни на следствии, ни в суде.

Есть еще и параллель.

В марте 2015 года был награжден президент Чечни Рамзан Кадыров — орденом Почета. Это произошло через несколько дней после убийства Бориса Немцова и слов самого Кадырова в поддержку, как установил потом суд, киллера Заура Дадаева. Он тоже военнослужащий и находился в подчинении Геремеева.

В Кремле этот факт тогда объяснили совпадением: наградные документы и приказы готовятся долго — вот так и получилось.

Возможно, совпадение произошло и вторично.

Но есть иные факты, которые вряд ли можно считать простым стечением обстоятельств.

Они касаются дел об убийстве Бориса Немцова и обозревателя «Новой» Анны Политковской.

Немцова убивали чеченские силовики (помимо названных был еще и экс-сотрудник МВД Беслан Шаванов, убитый в Грозном во время задержания при весьма непроясненных обстоятельствах). Село Джалка, где скрывался Геремеев, охраняли бойцы тогда уже Росгвардии.

Поручение следствия, направленное в адрес УФСБ по Чечне, — найти и доставить Руслана Геремеева в Москву для проведения следственных действий, было проигнорировано — не смогли, республика слишком большая.

Видеозаписи с камер ФСО, которых не могло не быть в шаговой доступности от Кремля, следствию не выдали. Очевидно, по соображению секретности.

Теперь о деле Анны Политковской.

Главный организатор убийства, которого долго пытались выдать за главного свидетеля, — подполковник ГУВД Москвы Павлюченков. Он был начальником «топтунов», которые следили за журналистом в служебное время, на служебных авто — за 100 долларов в день. Никто из них не наказан.

Еще один организатор — Хаджикурбанов — отсидевший офицер РУБОПа.

По делу проходил и офицер УФСБ по Москве Рягузов, но обвинения с него были сняты.

Однако на следствии и в суде выяснилось, что киллер — Махмудов — был с ним на агентурной связи. И это притом что находился в розыске по другому преступлению и жил по поддельным документам. Что не мешало ФСБ привлекать его к своим операциям — он даже засветился на одном и том же рейсе с офицером Рягузовым.

После убийства киллер спокойно уехал в Чечню, опять поменял документы, оформил по ним загранпаспорт и покинул Россию. После вернулся и спокойно жил в своем доме.

Криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев, который признан организатором убийства нашего обозревателя, — оказался агентом ФСБ, также был знаком с офицером Рягузовым и летал вместе с начальником означенного офицера в Чечню, регистрацию проходили вместе, сидели рядом.

Когда Гайтукаев был арестован по другому делу, его телефонные переговоры, которые он вел из СИЗО, прослушивались специалистами ФСБ. Долгое время прослушку не выдавали следствию, ссылаясь на то, что она якобы уничтожена как не представляющая оперативного интереса. Затем она внезапно нашлась, но данных о разговорах в главные дни — особенно в день убийства Анны — на ней обнаружить не удалось.

И все это притом что оперативное сопровождение расследования убийства было поручено также сотрудникам ФСБ. От которых «Новой газете» пришлось прятать ключевого свидетеля, поскольку, по его словам, свидетеля принуждали давать «правильные» показания, выгораживая проходящих по делу силовиков. (Один из этих теперь уже экс-оперов — Игорь Фролов — недавно арестован за посредничество во взятке, он обслуживал интересы одного очень авторитетного человека.)

Слишком много совпадений.