Марш Немцова в Москве: фотографии

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Участники шествия около часа дня стали собираться на Страстном бульваре. Марш согласованный, заявленная численность участников 30 тысяч человек. Участники пройдут от Страстного бульвара по внутренней стороне бульварного кольца, затем по проспекту Академика Сахарова почти до пересечения с Садовым кольцом. Уже утром по заявленному маршруту стояли автозаки.

«Это будет политический марш, основная цель которого – требование сменяемости власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов, за это он отдал свою жизнь» — указано в приглашении на событие в фейсбуке.

Правозащитник Лев Пономарев во главе колонны. На плакатах — лозунги за свободу для фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» (признана в России террористической организацией). Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Многие пришли с политическими лозунгами: «Нет политическим убийствам», «Свободу политзаключенным», «Борись за конституцию». Этот марш также во многом посвящен требованиям прекратить «московское дело», дело «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) и освободить политических заключенных.

К 16 часам «Белый счетчик» насчитал более 23 nысяч участников акции в Москве.

Илья Яшин во главе одной из колонн. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Требования свободы для фигарунтов «московского дела». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Виктория Микиша / «Новая газета»

Скоро на сайте — репортаж и фотографии с Марша Немцова и от мемориала на Большом Москворецком мосту, рядом с Кремлем, где пять лет назад был расстрелян Борис Немцов.

Акции памяти Бориса Немцова сегодня проходят и в других городах России. Например, в Петербурге задержали нескольких участников марша, сообщает наш корреспондент.

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