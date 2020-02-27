«Прага сделала то, что не смогли мы»
В столице Чехии появилась площадь Бориса Немцова и аллея Анны Политковской: фото
Надежда Прусенковакорреспондент
Решение о переименовании было принято городским советом Праги в минувший понедельник. Этому предшествовала довольная долгая дискуссия. Инициировал петицию с идеей увековечить память российского политика, убитого в Москве в 2015 году, депутат совета от партии «Зеленых» Петр Кулинек еще четыре года назад. За это время петиция собрала более четырех тысяч подписей. Однако прошлые попытки были отклонены топонимической комиссией. В конце 2019-го года мэрия с новым уже мэром города (от пиратской партии) Гржибом вернулась к идее переименования. А 7 февраля топонимическая комиссия согласовала изменения, за которые проголосовало большинство депутатов горсовета 24 февраля.
По словам чиновников, важным фактором стало вовсе не расположение площади у российского посольства, а тот факт, что на этом месте нет юридических и физических адресов, то есть жителям Праги не пришлось бы менять документы. Но символический смысл — безусловно, есть.
«Они оба (Немцов и Политковская) боролись за демократию и оба достойны того, чтобы их помнили», — говорит приматор (мэр) Праги Зденек Гржиб.
В чешском обществе решение совета не обошлось без ожесточенных дискуссий. Одни критиковали мэра за популизм и указывали, что недопустимо использовать погибших в политических целях (имея в виду, очевидно, что Кремль вряд ли доволен решением городского совета). Другие говорили, что лучше бы Чехия и городской совет в частности помогали российской оппозиции и демократии делом, а не только красивыми жестами. А бывший шеф республиканской полиции Станислав Новотный запустил контр-петицию с запретом переименования — она собрала чуть больше тысячи голосов. Негативно о переименовании высказался и президент Чехии Милош Земан, его аргумент — сохранение исторического названия «Под каштанами».
На пресс-конференции после оглашения решения горсовета российские журналисты одного телеканала спросили приматора, что он ответит на письмо Владимира Жириновского. Г-н Гржиб ответил, что обязательно расскажет, только когда получит это письмо. Оно пришло чуть позже. Общий смысл послания, что, мол, чехи еще пожалеют об этом решении [переименовании], ведь в России уже все знают, что Немцов не только не помогал России, а даже наоборот… На вопрос «Новой» в секретариате приматора уточнили, что «формат письма г-на Жириновского не подразумевает ответ».
Но тех, кто за присвоение площади у посольства имени Бориса Немцова, оказалось в разы больше.
Строго говоря, это не совсем вся площадь «Под каштанами», так как ее пересекает улица, а ее часть ровно напротив. В четверг, 27 февраля, на этой площади собрались несколько сотен человек. Конечно, толпа журналистов, многие специально приехали в Чехию. Десант из «Эха Москвы», радио «Свобода», «Новой». Послу Российской Федерации в Чешской республике Александру Змеевскому передали официальное приглашение, однако ответа не последовало. Зато о присутствии заявил глава украинской миссии.
«Конечно, переименование — это политика. Но ведь и убийство российского оппозиционера Бориса Немцова было политическим, и то, что его не расследуют, — тоже по политическим причинам», —
сказал мне житель Праги Денис (сам он родом из России). «И можно было бы что-то предъявлять Праге, если бы в России была хоть одна площадь Немцова или Политковской», — сказал мне другой зритель церемонии по имени Андрей.
Все очень демократично. Никаких сцен и пьедесталов, перекрытий улиц и автозаков. Полиция, правда, есть. Первым слово берет мэр Зденек Гржиб.
«Мы пошли навстречу пожеланиям пражан, — говорит он. — Никаких препятствий для переименования нет. Эта площадь будет носить имя выдающегося либерального политика, который был подло убит. Это жест поддержки российской оппозиции».
В это время человек с чешским флагом закричал по-чешски: «Это ложь! Эти люди — предатели России!» Его не побили и не увели, но полицейские на всякий случай подошли поближе.
За ним — глава района Прага 6 Ондржей Коларж, инициатор петиции —Петр Кулинек. И специально приехавшая в Прагу Жанна Немцова.
— Спасибо мэрии Праги, — говорит Жанна. — И тем, кто за переименование, и тем, кто против. Ведь свобода выбора — это и есть демократия. Пять лет назад убили моего отца. Это не только мой папа, которого я любила и люблю, но и политик, лидер Российской оппозиции. Мне было очень страшно, когда это произошло. Было страшно проводить расследование, требовать допросить Кадырова и Золотова, было страшно требовать найти убийц. Но любовь не приемлет аморального выбора.
Бориса Немцова вспоминают сегодня везде, даже в Нижнем Новгороде. Потому что Борис Немцов был символом гуманизма в политике. Это то, чего не хватало и не хватает российской политике.
Под аплодисменты Жанна и мэр снимают полотнище с красно-белой таблички. Так официально открыта площадь Бориса Немцова.
Прага стала четвертой столицей, где увековечена память убитого пять лет назад российского политика, после Немцов-плаза у российского посольства в Вашингтоне и скверов у зданий дипмиссий в Киеве и Вильнюсе.
После открытия площади Бориса Немцова все гости переходят в парк Стромовка, это совсем рядом. Красивая широкая аллея от входа в парк и до зоны отдыха решением городского совета будет носить имя Анны Политковской, журналиста «Новой газеты», убитой в подъезде своего дома в Москве в 2006-м году.
— По поводу присвоения этому променаду имени Анны не было никаких сомнений и споров. В Чехии знают и помнят, кем была Политковская, мы считаем важным уважать и хранить память достойного человека, каким была Анна, — говорит мэр.
Церемония начинается с песни Высоцкого «Он вчера не вернулся из боя».
Чехия стала первой страной, где появился топоним имени Анны: в 2007-м году в Карловых Варах установили памятный камень в сквере, который теперь носит ее имя. Площадь Анны Политковской есть в Риме и в Ферраре, сад Анны — в Милане, улица Анны — в Тбилиси и в коммуне Парижа. И только в России на карте такого имени нет (Анин сад возле редакции «Новой» и мемориальная доска на здании — наша личная память).
Среди выступавших на церемонии — диссидент Петрушка Шустрова. Она говорит, что Анна занималась серьезными неженскими проблемами, темой войны и ситуации в армии, которая была чудовищной. И мы обязаны помнить то, что она делала и за что она погибла.
А Виталий Ярошевский, замглавного редактора «Новой» сказал (по-чешски, между прочим): «Во время Бархатной революции в Праге появился огромный плакат: "СССР — наконец-то наш образец" (в Советском Союзе шла перестройка). Через тридцать лет самое время сказать: Прага — наш образец. Большое спасибо Праге и пражанам за то, что вы делаете то, чего не можем мы».
И с красно-белой таблички сняли полотно.
И над аллеей разносились строчки Высоцкого под гитару:
Некий чудак и поныне за Правду воюет, —
Правда, в речах его — правды на ломаный грош:
Чистая Правда со временем восторжествует,
Если проделает то же, что явная Ложь.
Этот материал вышел благодаря соучастникам «Новой газеты»
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