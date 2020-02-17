Большие висяки

Петр Саруханов / «Новая газета»

Характерная черта всех не раскрытых громких преступлений — сообщение информагентств: дело берется под «личный контроль» главы Следственного комитета, генпрокурора, премьера, министра внутренних дел, директора ФСБ, президента… И на том — все.

Как только речь заходит о заказчиках резонансных политических убийств, тот, кто обещал «личный контроль», — о деле забывает. Если же напоминает общественность, следуют обещания: «следствие по заказчикам выделено в отдельное производство», «есть подвижки» и «все виновные будут установлены». А потом всем надоедает задавать вопросы.

При этом у сотрудников СК находятся силы, время, желание и азарт, чтобы преследовать гражданских активистов, сажать участников митингов, гнобить предпринимателей и ловить мнимых шпионов.

Мы решили напомнить о самых громких висяках.

1. Дело Дмитрия Холодова

Дмитрий Холодов. Фото: ИТАР-ТАСС 17 октября 1994 года журналист «Московского комсомольца» Дмитрий Холодов погиб в редакции газеты от взрыва самодельной мины-ловушки, находившейся в портфеле. По свидетельству коллег, Холодов предполагал, что в дипломате, полученном в камере хранения Казанского вокзала, находятся документы, свидетельствующие о нелегальной торговле оружием. В 1998–2000 годах по подозрению в убийстве были задержаны бывший начальник разведки ВДВ полковник запаса Павел Поповских, бывший командир спецотряда спецназа ВДВ майор Владимир Морозов, его заместители — майоры Александр Сорока и Константин Мирзоянц, бывший десантник Константин Барковский, замгендиректора ЧОП «Росс» Александр Капунцов. Дело об убийстве рассматривалось четыре года, в течение которых обвиняемые находились под стражей. В материалах есть прослушки разговоров Поповских и Морозова, когда они придумывают себе алиби и прямо говорят, что заказ на Холодова поступил от руководства Минобороны. О тогдашнем министре Павле Грачеве Холодов писал много критических статей. И, по данным Генпрокуратуры, весной 1994 года Грачев требовал от Поповских принять к Холодову самые жесткие меры. Министр требовал, чтобы журналисту «заткнули рот». Но в июне 2002 года Московский окружной военный суд оправдал подозреваемых «за отсутствием доказательств». Судья Владимир Сердюков по ходатайству подсудимых привлек экспертов из Минобороны. Экспертная группа во главе с Виктором Колкутиным установила: в «дипломате», взорвавшемся в руках Холодова, было лишь 50 граммов тротила — то есть журналиста «хотели попугать, а убивать не хотели». Однако криминалисты МВД разбили эту странную версию, доказав, что в дипломат напихали минимум 200 граммов тротила. Фамилия эксперта Колкутина спустя годы вновь появится на полосах газет: он проводил исследование обстоятельств гибели подлодки «Курск» — и это тоже висяк. Военная коллегия Верховного суда по протесту Генпрокуратуры отменила оправдательный приговор, направив дело на новое рассмотрение. Но спустя год подозреваемые вновь были оправданы и даже получили денежные компенсации. На данный момент убийство Дмитрия Холодова считается «нераскрытым».

2. Дело Влада Листьева

Влад Листьев. Фото: РИА Новости 1 марта 2020 года исполнится 25 лет с момента убийства журналиста Влада Листьева, на момент трагедии занимавшего пост генерального директора ОРТ. Убийцы поджидали Листьева в подъезде дома на Новокузнецкой улице. Около девяти вечера он возвращался со съемок программы «Час пик». Первая пуля попала в правое предплечье, вторая — в голову. Ценности и большая сумма с наличными остались нетронутыми. Расследование сразу взял на свой контроль президент Ельцин. Следствие вели несколько оперативных групп. Но ни убийцы, ни организаторы, ни заказчики так и не были найдены. В адрес следователей высказывались угрозы. Так, следователю по особо важным делам Петру Трибою (возглавлял расследование с октября 1997 по сентябрь 2000 года) подожгли дверь — а Трибой вплотную подошел к исполнителям, организатору и заказчику преступления. По словам следователя Бориса Уварова, которому в 1995 году поручили расследование убийства Листьева, когда он доложил и.о. генерального прокурора Алексею Ильюшенко, что дело практически раскрыто, и попросил подписать ряд санкций на аресты и обыски подозреваемых, он тут же был отправлен в отпуск.

3. Дело об убийстве Галины Старовойтовой

Галина Старовойтова. Фото: РИА Новости Депутат Госдумы Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года в парадной своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Расследование дела под личный контроль взял министр внутренних дел Сергей Степашин. Однако за 20 прошедших лет заказчик установлен не был. На скамье подсудимых оказались лишь исполнитель Виталий Акиншин (23,5 года заключения) и организатор убийства Юрий Колчин (20 лет). Оказавшись в колонии, Колчин решил озвучить имя заказчика — с его слов им был экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко, входивший в «тамбовскую» ОПГ. Однако доказательств следствию найти не удалось. ФСБ предъявило обвинение в соучастии и посягательстве на жизнь Старовойтовой самому Михаилу Глущенко. Он признался (приговорен к 17 годам), заключил соглашение со следствием и назвал заказчиком убийства только что оправданного присяжными по другому обвинению лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова-Кумарина. Следствие стало уверять СМИ, что в качестве доказательств Глущенко «предоставил неопровержимые сведения, не подлежащие разглашению». Но доказательств на Кумарина следствие все же найти не смогло. Сам Кумарин вины не признал, суд над ним начнется в марте этого года. «Конечно, он никакой не заказчик, — сказала «Новой» Ольга Старовойтова, сестра убитой. — Мне говорят, что сейчас «активная фаза» расследования по заказчику. Расследование длится уже 210 месяцев — второе по длительности после убийства Николая Второго…»

4. Дело о гибели подлодки «Курск»

Экипаж АПЛ «Курск». Фото: РИА Новости В августе этого года исполнится 20 лет одной из крупнейших трагедий в истории советского и российского подводного флота, унесшей жизни 118 моряков. Согласно официальной версии, 12 августа 2000 года на «Курске» произошёл взрыв торпеды. Британские и норвежские флоты сразу предложили помощь, однако Россия вначале отказалась. Адвокат Борис Кузнецов, представлявший интересы потерпевших, не раз заявлял, что если бы российские власти сразу же обратились за иностранной помощью, то спасли бы 24 моряков, которые еще двое суток жили в 9-м отсеке и (этот факт установлен независимыми экспертизами) и подавали сигналы SOS. Сигналы слышал экипаж ракетного крейсера «Петр Великий». Тем не менее было принято решение — говорить о том, что все 118 человек погибли в результате взрыва. Когда следствие выявило массу фактов, свидетельствующих о халатности, в том числе Главного штаба ВМФ, в деле появились две странные экспертизы. Одну из них провел главный судебный медэксперт Минобороны Виктор Колкутин; другую — главный штурман ВМФ РФ Сергей Козлов. Колкутин «пришел к выводу», что выжившие подводники погибли очень быстро (спустя 8 часов после взрыва) и потому действия по организации поисково-спасательной операции не состоят в причинно-следственной связи с их смертью. Что интересно: в последние годы своей жизни (умер в 2018 году) бывший эксперт Минобороны Колкутин работал в развлекательных телешоу на ТВ3 в программе «Человек-Невидимка», в котором главными героями выступали экстрасенсы… Вторая экспертиза по «Курску» превзошла цинизмом первую: эксперт Козлов «установил», что сигналы SOS отстукивали вовсе не матросы «Курска», а «неустановленные следствием люди». Итог: в возбуждении уголовного дела по факту халатности было отказано. Постановление безуспешно обжаловали родственники погибших, затем, потеряв надежду, они направили жалобу в Европейский суд. Главный военный прокурор Савенков, руководитель следственной группы по делу «Курска» Артур Егиев и судмедэксперт Минобороны Колкутин лично подали иски против «Новой газеты», расследовавшей случившееся с «Курском», а родных уговорили не бороться в ЕСПЧ. Жалобу из Страсбурга родные отозвали. ЕСПЧ признал правоту «Новой газеты». Но никто из должностных лиц за ту «спасательную операцию» ответственности так и не понес.

5. Дело о смерти Юрия Щекочихина

Юрий Щекочихин. Фото из архива «Новой» Депутат Госдумы и зам главного редактора «Новой газеты» Юрий Щекочихин скоропостижно скончался летом 2003 года за несколько дней до запланированной поездки в США. С представителями американских правоохранительных органов он собирался обсудить несколько уголовных дел: расследование контрабанды компании «Три кита», грин-карт министра атомной промышленности, отмывание российских денег через «Бэнк оф Нью-Йорк». Кроме того, Щекочихин готовил доклад, который должен был стать основой обращения пленарного заседания Госдумы к президенту РФ. Его суть: требование отставки двух замов генерального прокурора, которые блокировали расследования наиболее громких коррупционных дел. В последних числах июня 2003 года Щекочихин почувствовал недомогание. На следующий день у него стали выпадать волосы, потом начала клоками сходить кожа. Срочная госпитализация. Постепенный отказ внутренних органов. Эффект моментального старения. Искусственная кома. Смерть. Следствие трижды открывало и закрывало уголовное дело, в итоге не был установлен даже сам факт убийства — как утверждали следователи, нет события преступления. Официальная версия: Щекочихин умер сам, только непонятно от какой болезни. В деле осталось слишком много убийственных странностей: исчез предсмертный анализ крови Щекочихина (забор крови осуществляли медработники МВД). Его медицинская карта была утеряна в Кунцевской прокуратуре, сотрудники которой проводили доследственную проверку. Экспертов-паталогоанатомов дезинформировали, сообщив, что они будут препарировать тело ликвидатора чернобыльской катастрофы и ветерана Второй мировой. Спустя несколько лет после проведения этого «исследования» в редакцию «Новой» пришел один из ведущих экспертов, принимавший участие во вскрытии, и сообщил, что заключение — липа, и что, по его мнению, причина смерти — отравление бинарным отравляющим веществом. Но в возбуждении уголовного дела родным Щекочихина раз за разом отказывали. Редакции «Новой» удалось добыть образцы тканей, полученных после эксгумации. Мы передали их западным специалистам, итоговое заключение которых было таково: во-первых, если бы полноценное исследование провели сразу, причину смерти установить бы смогли. Во-вторых, исследования в России проводились допотопными способами. Ощущение, отмечали западные эксперты, будто бы цель исследований состояла в том, чтобы ничего не найти. И ничего не нашли.

6. Дело Пола Хлебникова

Пол Хлебников. Фото: AP / TASS 9 июля 2004 года на выходе из редакции Forbes на улице Докукина в Москве был убит главный редактор журнала Павел Хлебников. Убийцы выстрелили в него 9 раз. Через 16 лет ни исполнители, ни заказчики преступления не наказаны. Местонахождение предполагаемого заказчика, бывшего чеченского полевого командира и бывшего вице-премьера Ичкерии Хож-Ахмеда Нухаева (о нем Хлебников написал книгу «Разговор с варваром»), — неизвестно. По версии следствия, стрелявших было двое: братья Казбек и Магомед Дукузовы. Казбек Дукузов в мае 2006 года был оправдан в Мосгорсуде решением присяжных. Спустя полгода Верховный суд отменил оправдательный приговор, но на скамью подсудимых Казбек Дукузов уже не вернулся. Сначала скрылся в ОАЭ, получил там 10 лет за мошенничество, вышел досрочно и, по некоторым данным, живет в Чечне под чужой фамилией. Магомеда Дукузова в 2017 году задержали в Киеве, Украина договорилась с Россией о его выдаче, однако этого пока не произошло.

7. «Норд-Ост» и Беслан

Акция памяти, посвященная 15-й годовщине трагических событий на Дубровке. Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС Оба теракта продемонстрировали жесткий принцип: переговоры с террористами никто вести не будет. Не только не будет, но даже не использует шанс, чтобы потянуть время для спасения заложников. Вместо переговоров выбирали штурм. В случае с «Норд-Остом» спецназ пустил в зал усыпляющий газ, точный состав и формулу которого власти отказались назвать как родным погибших, так и медикам. В результате штурма погибли 125 человек, еще пятерых ранее убили террористы, более 700 пострадали. Бесланский теракт отличается масштабами лжи — власти попытались возложить ответственность за начало силовой операции на террористов. Хотя следствием установлено, что взрывные устройства в спортзале школы сдетонировали много позже, чем начался штурм, — в результате пожара, который руководитель силовой операцией генерал ФСБ Александр Тихонов запрещал тушить вплоть до полного прогорания и обрушения крыши. Погибло более 300 человек, из них 186 детей. Почти 800 получили ранения. Все эти годы Следственный комитет РФ не может опровергнуть факты, установленные независимым расследованием ученого и депутата Госдумы Юрия Савельва, который первым узнал о применении во время штурма спецназом огнеметов «Шмель» и реактивных штурмовых гранат. Никто из должностных лиц ответственности не понес. Бесланцы и норд-остовцы дошли до ЕСПЧ, и уже Европейский суд признал, что российского государство нарушило право людей на жизнь. В случае «Норд-Оста» Страсбург установил, что действие пущенного газа в сочетании с неэффективностью спасательной операции стали основными причинами гибели заложников. ЕСПЧ также установил, что российское следствие не расследовало очевидные факты халатности членов оперативного штаба, отвечающих за общую координацию действий. Расследование уголовного дела теракта на Дубровке приостановлено уже 13 лет. Уголовное дело о теракте в Беслане формально не закрыто, оно идет под грифом «Секретно» и, по всей видимости, будет идти так вечно.

8. Дело Анны Политковской

Анна Политковская. Фото из архива «Новой» Обозреватель «Новой газеты» была убита в лифте дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Основную версию следствию сразу навязало политическое руководство страны: тогдашний генеральный прокурор Юрий Чайка заявил о том, что заказчик — враг России из числа олигархов, скрывающихся за границей. Так в деле появился Борис Березовский как главный подозреваемый. Через полгода на горизонте замаячили настоящие подозреваемые из числа исполнителей и организаторов убийства. Но даже после их ареста кандидатуры иных заказчиков по существу не рассматривались. Говорилось только о Березовском. В 2012 году бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова, признавшего вину в организации убийства Политковской и говорившего о Березовском как о заказчике, приговорили к 11 годам колонии. В 2014 году Мосгорсуд приговорил киллера Рустама Махмудова и еще одного организатора, Лом-Али Гайтукаева, к пожизненному лишению свободы. Соучастников — Сергея Хаджикурбанова, Ибрагима и Джабраила Махмудовых — приговорили к 20, 12 и 14 годам соответственно. После судебных процессов некогда большая следственная группа была распущена. Следователь Петрос Гарибян вышел на пенсию. Дело Политковской так и не было раскрыто. В июле 2018 года Европейский суд по правам человека признал, что «российские власти не предприняли адекватные следственные действия, чтобы найти человека или лиц, которые заказали и заплатили за убийство обозревателя «Новой газеты». ЕСПЧ рекомендовал властям России изучить утверждения потерпевших о том, что к убийству могут быть причастны представители чеченской администрации. Ничего не сделано.

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9. Дело братьев Ямадаевых

Сулим (слева) и Руслан Ямадаевы. Фото: Photoxpress Клан Ямадаевых с весны 2008 года находился в длительном конфликте с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Старший из братьев Ямадаевых, Герой России и депутат Госдумы Руслан Ямадаев, был убит в сентябре 2008 года на Смоленской набережной в Москве. А в марте 2009 года в Дубае был застрелен экс-глава батальона внутренних войск РФ «Восток» Сулим Ямадаев. Через два года дубайский суд приговорил исполнителей убийства Сулима Ямадаева — Махди Лорнию, который раньше был конюхом главы Чечни Рамзана Кадырова в Дубае, и гражданина Таджикистана Максуджона Исматова к пожизненному лишению свободы. Еще один гражданин России, депутат Госдумы Адам Делимханов, ближайший соратник Кадырова, в рамках этого дела был объявлен Интерполом в розыск. Однако через несколько месяцев апелляционный суд сократил сроки исполнителям до 27 месяцев. Пересмотру дела предшествовало примирение младшего из братьев Ямадаевых — Исы — с Рамзаном Кадыровым. Законы Объединенных Арабских Эмиратов предусматривают возможность смягчения наказания за убийства, если об этом попросит кровный родственник жертвы. В итоге исполнители были освобождены из-под стражи. А Делимханов был снят с розыска. Что касается убийства в Москве Руслана Ямадаева, то проводившееся в России расследование заказчика тоже не нашло. На скамье подсудимых оказались лишь исполнители.

10. Дело Натальи Эстемировой

Наталья Эстемирова. Фото из архива «Новой» Журналистка и сотрудница представительства Правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Наталья Эстемирова была похищена в Чечне 15 июля 2009 года возле своего дома. Ее коллеги подняли тревогу, когда она не пришла на заранее оговоренную встречу, приехали к дому, нашли и опросили соседей. «Два свидетеля видели с балкона, как на улице Богдана Хмельницкого в Грозном, где проживала Эстемирова, ее затолкнули в белый автомобиль марки ВАЗ, она успела крикнуть, что ее похищают». Тем же днем тело Эстемировой с пулевыми ранениями в голову и грудь было обнаружено в лесополосе в 100 метрах от федеральной трассы «Кавказ» вблизи села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии. Председатель совета ПЦ «Мемориал» Олег Орлов обвинил президента Чечни в том, что тот лично угрожал Наталье. А одно из последних сообщений Эстемировой, отмечал Орлов, было о том, что кадыровцы в селе Ахкинчу-Борзой похитили людей, а потом одного из них публично посреди села расстреляли. Тогдашний президент Дмитрий Медведев дал поручение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину принять все необходимые меры для расследования убийства. А Рамзан Кадыров назвал убийство «чудовищным» и пообещал лично контролировать поиски преступников. Дело расследовало Главное следственное управление СКП РФ по Южному федеральному округу. Но спустя 11 лет ни исполнителей, ни организатора убийства, ни уж тем более заказчика на скамье подсудимых не оказалось. Основной версией убийства Эстемировой СК считает «месть чеченских боевиков за публикации Эстемировой». Руководство «Мемориала» отмечает, что никаких доказательств в пользу этой версии у следствия нет, и следствие за эти годы сделало все для того, чтобы убийство реально не было раскрыто.

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11. Дело Сергея Магнитского

Сергей Магнитский. Фото из архива Юрист и аудитор компании Firestone Duncan, раскрывший схемы вывода налоговиками и следователями из бюджета 5,4 млрд рублей, скончался в тюрьме 16 ноября 2009 года. Руководство ФСИН, Генпрокуратуры и Следственного комитета утверждали, что Магнитский умер «от острой сердечной недостаточности». Между тем в ходе расследования, проведенного сразу после гибели Магнитского Московской общественной комиссией по мониторингу за соблюдением прав человека в местах содержания под стражей, было установлено: 37-летнего юриста нашли мертвым со следами телесных повреждений на полу одиночной камеры, куда в течение 1 часа 18 минут не допускали врачей скорой. Общественная комиссия установила, что в день гибели Магнитского доставили из СИЗО «Бутырка» в больницу «Матросской Тишины» для «экстренной госпитализации», но госпитализирован он не был — вместо этого врач вызвал «усмирительную бригаду» из восьми сотрудников СИЗО, которые применили к больному спецсредства в виде наручников и резиновой дубинки. Потом наступила смерть. И в графе «причина смерти» была вписана та самая фраза — про «острую сердечную недостаточность». А вскоре после трагедии кем-то во ФСИН стали планомерно уничтожаться все вещдоки, в первую очередь записи с камер видеонаблюдения, на которых можно было бы увидеть, кто помимо врачей заходил в камеру-бокс № 4, где Магнитский находился в последние минуты жизни. Привлекли лишь двух стрелочников. И то — против врача «Бутырки» Ларисы Литвиновой дело о «халатности» прекратили за истечением срока давности, а замначальника СИЗО по лечебно-профилактической работе Дмитрия Кратова Тверской суд Москвы и вовсе оправдал. В 2019 году Страсбург признал, что в отношении Магнитского российские власти нарушили две ключевые статьи Европейской конвенции — «Право на жизнь» и «Запрет пыток». В России ни одно из должностных лиц за гибель Магнитского так и не ответило. Дело по факту его смерти было закрыто.

12. Дело Олега Кашина

Олег Кашин. Фото из архива На журналиста Олега Кашина напали ночью 6 ноября 2010 года. Его били металлическим прутом, замаскированным под букет цветов, сломали верхнюю и нижнюю челюсти, голень, кисти рук, разбили голову. Дело получило широкий резонанс вплоть до публичного вмешательства президента Медведева, пообещавшего «оторвать голову» нападавшим. В сентябре 2015-го Кашин объявил, что расследование завершено, и поделился подробностями: исполнителями следствие считает охранников питерского «Механического завода» (входит в ОАО «НТЦ «Завод «Ленинец»), а организатором — владельца 60% акций и управляющего этого предприятия Александра Горбунова. Оставшийся пакет акций ОАО «НТЦ «Завод «Ленинец» принадлежал семье экс-губернатора Псковской области, а ныне заместителя председателя Совета Федерации РФ, секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. В пользу версии о причастности Турчака к нападению на Кашина говорил публичный конфликт чиновника с журналистом. За полтора месяца до избиения Кашин в соцсетях назвал главу Псковской области «сраным». Турчак потребовал извинений в 24 часа, но так их и не дождался. В своих показаниях задержанные охранники называли Турчака заказчиком нападения и рассказывали о встрече губернатора с Александром Горбуновым, на которой стороны договорились разобраться с Кашиным, «чтобы не писал всякие пасквили». После того как эта информация стала публичной, в деле об избиении Кашина сменился следователь, а Александр Горбунов был внезапно отпущен из СИЗО. Общественности предъявили другое уголовное дело, в котором сам Горбунов оказался потерпевшим, а обвиняемыми — все те же охранники, которые, по версии следствия, похитили своего начальника и вкололи ему неизвестное вещество, под действием которого Горбунов на камеру и оболгал Турчака, назвав его заказчиком нападения на Кашина. Суд в это поверил. «По сути, дело по организатору и заказчику приостановлено сегодня с концами», — сказал «Новой» сам Олег Кашин.

13. Дело Бориса Немцова

Борис Немцов. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета» 27 февраля исполнится 5 лет с момента убийства на Большом Москворецком мосту в Москве политика Бориса Немцова. Висяк — калька с дел Политковской и Эстемировой. Непосредственные исполнители — те, кто следил и стрелял, — были установлены быстро и уже осуждены (на сроки от 11 до 20 лет). Заказчик и организатор не найдены до сих пор. СК за эти 5 лет даже не назвал фамилию заказчика. В деле Немцова, конечно, повторились странности, присущие всем политическим висякам. Федеральная служба охраны сообщила, что «не ведет» видеонаблюдение за прилегающей к Кремлю территорией — Большим Москворецким мостом. Видеозапись потерпевшим ФСО в итоге выдать отказалась, сославшись на то, что ею якобы не располагает. А кто располагает — непонятно. Росгвардия не смогла прояснить причины частых командировок своих бойцов — киллера Заура Дадаева, военнослужащего батальона «Север», и предполагаемого организатора убийства Руслана Геремеева (прямого начальника Дадаева) в Москву до убийства Немцова, так и причины срочного (сразу после убийства) вылета Геремеева и Дадаева из Москвы в Грозный. Предписание доставить на допрос Руслана Геремеева, адресованное следствием УФСБ по Чечне, осталось невыполненным. А приехавшему к дому Геремеева следователю СК якобы просто «никто не открыл дверь», и он вынужден был уехать. Так сам следователь объяснял свои действия суду. Следствие дважды пыталось предъявить Геремееву обвинения заочно, чтобы объявить в розыск. Но дважды руководство СК не поддержало эту инициативу. В итоге Геремеев, на квартирах которого в Москве жили исполнители убийства Немцова, — в деле даже не свидетель. Глава Чечни Рамзан Кадыров публично до приговора высказывался о невиновности Заура Дадаева и намекал на то, что Руслан Геремеев правильно делает, что не является на допрос. В батальоне «Север» Геремеев на момент убийства Немцова был замом Алибека Делимханова (родного брата депутата Госдумы Адама Делимханова, известного своей близостью к Рамзану Кадырову). Московский окружной военный суд удовлетворился версией следствия: убийство политика федерального значения организовал обычный молодой водитель из Чечни Руслан Мухутдинов (которого так и не нашли), где-то взявший 15 миллионов рублей и сколотивший преступную группу из своих более старших по возрасту и воинскому званию товарищей. Мотива нет. Ну просто не нравился чеченскому водителю Немцов… Дело в отношении заказчика и организатора формально выделено в отдельное производство, расследование бесконечно продлевается, потерпевших ни о чем не информируют. Сам СК уже перестал публично заверять, что в деле есть «определенные подвижки». Как рассказала «Новой» адвокат Ольга Михайлова, представляющая интересы дочери Немцова Жанны, следствие продлено до 28 мая 2020 года: «Нам присылают только уведомления о продлении. И то нерегулярно».

14. Дело Валерия Пшеничного

Валерий Пшеничный. Фото из архива Предприниматель и ученый Валерий Пшеничный (его еще называют русский Илон Маск) попал в тюрьму в рамках расследования уголовного дела о краже у Минобороны более 350 миллионов рублей при проектировании подлодок. Согласно выводам Счетной палаты, Пшеничный на бюджетные деньги создал не одну модель подводной лодки, а шесть. То есть не растратил средства, а наоборот. Но следствие не стало учитывать эти выводы. В феврале 2018 года Пшеничного обнаружили мертвым в камере СИЗО № 4 Санкт-Петербурга. По официальной версии, он совершил суицид. При этом экспертиза обнаружила на его теле множество следов от ударов током, колотых ран, травмы от включенного кипятильника во рту, а также следы спермы. Помимо этого у Пшеничного был сломан позвоночник. Рядом с телом покойного нашли два электропровода длиной 3 метра каждый, с оголенными краями, сделанные из металла пластины с острыми краями, обмотанная изолентой деревянная палка толщиной 3 сантиметра и веревка черного цвета. Все эти предметы использовались для нанесения травм Пшеничному, на веревке он был повешен. Незадолго до гибели Пшеничному удалось передать жене записку, в которой он просил ее «никому ничего не платить». Изначально смерть Пшеничного руководство ФСИН и прокуратура назвали «самоубийством». Лишь через некоторое время прокуратура признала очевидный факт убийства. Согласно проведенной экспертизе, причиной смерти стало удушение. Однако дальнейшее — очень формальное расследование — не позволило следствию установить виновных или подозреваемых в смерти бизнесмена. Ни один сотрудник СИЗО № 4, на которых указывали родные погибшего, так и не оказался на скамье подсудимых. Следствие продолжается до сих пор. Вновь рассматривается версия «суицида».

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