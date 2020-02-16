Главные события выходных 15-16 февраля

В российский биатлон на выходных пришли сразу две новости — хорошая и плохая: Александр Логинов завоевал золото в спринте на ЧМ, а Евгений Устюгов лишился золотой медали Олимпиады в Сочи из-за допингового скандала. Петр Павленский задержан полицией Франции за публикацию порнокомпромата против политика из партии Макрона; Художник утверждает, что это был акт обличения лжи на выборах мэра Парижа. Китайские власти одобрили продажу экспериментального препарата против коронавируса. При этом уверенности в эффективности нет ни в Миннауки КНР, ни в фармкомпании — испытания продолжатся. Тем временем списки долларовых миллиардеров пополнились еще одним россиянином — им стал проживающий в Британии 35-летний стартапер Николай Сторонский.

Российский биатлонист Устюгов лишен золотой медали Олимпиады в Сочи Такое решение в субботу принял Международный союз биатлонистов (IBU);

Евгений Устюгов обвинен в употреблении запрещенного стероида оксандролона и дискфвалифицирован на два года. При этом он завершил карьеру еще в 2014 году;

За нарушение антидопинговых правил от соревнований также отстранена Олимпийская чемпионка Ванкувера по биатлону Светлана Слепцова. Она завершила карьеру в 2017 году;

Устюгов завоевал сочинское золото в эстафете вместе с Дмитрием Малышко, Алексеем Волковым и Антоном Шипулиным. Теперь наград лишится вся команда, а сборная России потеряет первенство в неофициальном общекомандном зачете;

Решение IBU может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде. Другой российский биатлонист — Александр Логинов — завоевал золото в спринте на ЧМ в Антхольце В субботу он преодолел дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, ни разу не промахнувшись;

Российские биатлонисты не выигрывали золото на ЧМ в личных гонках с 2008 года;

В воскресенье биатлонист также выиграл бронзовую медаль в гонке преследования на чемпионате в Италии. Победу одержал француз Эмильен Жаклен, серебро досталось норвежцу Юханнесу Бё. Читайте также Нас уличают — мы крепчаем! Россия лишилась первой строчки в медальном зачете Сочи-2014, зато Логинов взял золото на ЧМ-2020 в Антхольце ↓ Павленский опубликовал компромат на политика из партии Макрона и «выбил» его из гонки за кресло мэра Парижа. Акционист задержан Кандидат на пост мэра Парижа от партии президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» Бенжамен Гриво в пятницу добровольно вышел из предвыборной гонки после публикации ролика интимного характера с его участием;

Вызвавшее скандал видео начало распространяться в сети около месяца назад; Состоящий в браке Гриво якобы отправил запись знакомой;

В феврале ответственность за публикацию взял на себя российский художник-акционист Петр Павленский, получивший политубежище во Франции. Он заявил, что этой акцией хотел обличить Гриво, строящего политический имидж на ценностях семьи;

В субботу, 15 февраля парижская полиция задержала Павленского. Изначально сообщалось, что со 2 января он находился в розыске по делу о жестокой драке в доме его адвоката Хуана Бранко;

На следующий день телеканал BFMTV сообщил о задержании подруги Павленского по жалобе экс-кандидата в мэры Гриво.

Политик предположительно сам прислал девушке скандальный ролик, но не давал согласие на его распространение. Павленский ранее утверждал, что получил видео от источников;

По данным газеты JDD, Павленский и его подруга подозреваются в «покушении на неприкосновенность личной жизни» и «распространение без согласия человека изображений интимного характера». Им может грозить до 2 лет тюрьмы и до 60 тыс. евро штрафа. МВД республики рассматривает версию скоординированной атаки против Гриво. зачем акционисту из россии вообще нужна французская политика? Павленский научит Францию заниматься акционизмом. Как связаны интересы «российского художника» с интересами адвоката Джулиана Ассанжа? ↓ Власти Китая одобрили продажу препарата Favipiravir как потенциального средства против коронавируса Компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical получила в воскресенье соответствующее разрешение властей КНР.

Как сообщило государственное агентство Синьхуа со ссылкой на Миннауки КНР, экспериментальное противовирусное средство Favipiravir уже проходит испытания на 70 пациентах и на начальном этапе показало «сравнительно заметную эффективность и низкий уровень нежелательных эффектов»;

В фармкомпании отметили, что будут продолжать клинические испытания препарата и после выхода на рынок;

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что первая вакцина от новой коронавирусной инфекции COVID-2019 станет доступна примерно через полтора года. Следим круглосуточно

За статистикой заболеваемости китайским коронавирусом, данными о смертности и выздоровлениях следит телеграм-бот «Новой». Подпишитесь на него тут. ↓ Стартапер Сторонский стал новым российским миллиардером Как сообщило в воскресенье издание Forbes, финтех-компания 35-летнего россиянина Николая Сторонского Revolut оценивается в 6 млрд долларов по итогам очередного инвестиционного раунда;

В ходе раунда Revolut привлек $500 млн. Состояние самого бизнесмена теперь превышает $1,6 млрд;

Банковский сервис Revolut основан Сторонским в Великобритании в 2015 году совместно с украинцем Вадимом Яценко. По данным Forbes, доля россиянина в стартапе — 30%;

В 2019 году Сторонский вошел в список 200 богатейших людей России по версии Forbes с состоянием $500 млн;

Прошлой осенью Revolut и Visa объявили о совместном проекте в 24 странах мира;

Сооснователь Revolut — сын генерального директора научного центра «Газпром промгаз» Николая Сторонского. До того, как заняться собственным стартапом, Сторонский-младший — выпускник МФТИ и РЭШ — работал в Credit Suisse и Lehman Brothers.