Во Франции задержали девушку, опубликовавшую интимное видео с участием кандидата на пост мэра Парижа

Во Франции по делу о вмешательстве в личную жизнь задержали подругу художника-акциониста Петра Павленского, опубликовавшую интимное видео с участием экс-кандидата на пост мэра Парижа от партии президента Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» Бенжамена Гриво. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, девушку арестовали после жалобы Гриво за распространение без согласия материалов сексуального характера. Источник BFMTV уточняет, что политик сам прислал девушке интимное видео, но не давал согласие на его распространение.

Накануне был задержан сам Павленский за участие в жестокой драке, которая произошла в канун Нового года в доме его адвоката Хуана Бранко в Париже. За день до задержания российский художник-акционист взял на себя ответственность за публикацию непристойных роликов с участием Гриво. Политик не высказывался о подлинности видео, однако после публикации снял свою кандидатуру с выборов.