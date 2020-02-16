Порноскандал с Павленским: следствие рассматривает версию подготовленной атаки с участием девушки-«приманки»

Французская газета JDD в воскресенье, 16 февраля, опубликовала новые подробности задержания акциониста Петра Павленского и его спутницы, а также комментарии своих источников в следствии.

По данным газеты, спутница Павленского — девушка, с которой он в последние месяцы жил вместе в парижских сквотах — накануне, в субботу, была задержана вместе с ним. Обоих допросили сотрудники бригады полиции Парижа по пресечению преступлений против личности.

Прокуратура Парижа сообщила, что задержанные подозреваются в «покушении на неприкосновенность личной жизни» и «распространение без согласия человека изображений интимного характера». За это по французским законам может грозить до 2 лет тюрьмы и до 60 тысяч евро штрафа.

В тот же день, незадолго до задержания подозреваемых, жалобу в полицию подал Бенжамен Гриво, экс-кандидат в мэры Парижа от президентской партии «Вперед, Республика!».

Напомним, порнографические «селфи», которые господин Гриво, предположительно, высылал нынешней «спутнице Павленского» в мае 2018 года, были распространены 12 февраля, за подписью акциониста, на специально созданном сайте «Порнополитика».

После их распространения Гриво снял свою кандидатуру с выборов. Сам Павленский заявил, что получил эти видео «от источника», с которым Гриво «имел отношения по обоюдному согласию».

Как пишет JDD, в министерстве внутренних дел Франции рассматривают версию долго готовившейся атаки против кандидата из партии президента Франции. Сообщается, в частности, о том, что Гриво отправлял эти видео при помощи специальной функции мессенджера, уничтожающей послания почти сразу после отправки. Но послания были сразу же сохранены другой стороной. «Следователи не исключают, что девушка могла быть использована в качестве приманки», — сообщил источник JDD.

Ранее «Новая» сообщала, что некоторые признаки позволяют говорить о скоординированной акции по распространению компромата.