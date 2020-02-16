Российский биатлонист Александр Логинов завоевал вторую медаль на чемпионате мира в Италии

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в гонке преследования на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Congratulations to the top 3 in the #antholz2020 men pursuit! Emilien Jacquelin 🇫🇷 wins🥇, JT Boe 🇳🇴🥈 and Alexander Loginov 🇷🇺🥉Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/15oythwMhn — IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2020

По итогам прошедшего накануне спринта Логинов стартовал первым, имея 6,5 секунды преимущества. Российский биатлонистлидировал до последней «стрельбы», не сделав ни одного неточного выстрела на трех огневых рубежах. Однако затем Логинов допустил промах, и вынужден был пройти штрафной круг.

Этим воспользовались Эмильен Жаклен из Франции и Йоханнес Бе из Норвегии, которые отстрелялись чисто на четвертом огневом рубеже и ушли в гонку первыми. Логинов не смог догнать француза и норвежца и финишировал третим. Победу одержал Жаклен, опередив Бе на 0,4 секунды.

What a race! Emilien Jacquelin @FedFranceSki is the #antholz2020 men pursuit world champion! Watch the race replay on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/ADxLQvdjhw — IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2020

Накануне Логинова впервые стал чемпионом мира, одержав победу в спринтерской гонке. До этого на чемпионатах мира россиянин выигрывал серебряную медаль и две бронзовые.

Российские биатлонисты не выигрывали золото на чемпионатах мира в личных гонках с 2008 года: тогда победу в спринте на ЧМ в шведском Эстерсунде одержал Максим Чудов.