Российский биатлонист Александр Логинов завоевал вторую медаль на чемпионате мира в Италии

Congratulations to the top 3 in the #antholz2020 men pursuit! Emilien Jacquelin 🇫🇷 wins🥇, JT Boe 🇳🇴🥈 and Alexander Loginov 🇷🇺🥉Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/15oythwMhn