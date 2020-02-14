Павленский выбил из гонки кандидата на пост мэра Парижа от партии Макрона, опубликовав интимное видео с его участием

Кандидат на пост от партии французского президента Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру с выборов после публикации интимного видео с участием политика, которое распространил художник-акционист Петр Павленский. Об этом сообщает газета Liberation.

«Когда я решил выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Парижа, я знал, что политическая жизнь крайне сложна. За этот год я и моя семья подвергались клеветническим высказываниям и анонимным нападкам. Мы столкнулись с публикацией наших частных разговоров и с угрозами смертью», — прокомментировал свое решение Гриво, отметив, что в первую очередь хочет защитить свою семью.

Скандал произошел за месяц до выборов. Накануне вечером, как сообщает газета «Фигаро», Гриво — бывший глава пресс-службы правительства и отец троих детей — консультировался с президентом Эмманюэлем Макроном. Президентская партия сейчас подбирает нового кандидата на замену политику.

Сам Павленский объяснил свои действия желанием осудить лицемерие. «Это тот, кто постоянно опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и всегда приводит в пример свою жену и детей. Но он делает все наоборот. Я не против того, чтобы люди имели сексуальную жизнь, […] но они должны быть честными. Но он хочет быть главой города, и он лжет избирателям. Теперь я живу во Франции, я парижанин, это важно для меня», — заявил художник, который в 2017 году получил политическое убежище во Франции.

Каким именно образом видео попало к акционисту, не уточняется. Он утверждает, что получил его от «источника», связанного с политиком. В последний раз Павленский был в центре внимания СМИ в январе 2019 года, когда его приговорили за поджог здания Банка Франции.