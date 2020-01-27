Переворот уже свершился

«На наших глазах в стране происходит конституционный переворот!», — бьют тревогу авторы «Манифеста», призывающего к массовой общественной кампании против поправок в Конституцию, имеющих целью «пожизненное сохранение у власти Владимира Путина и его коррумпированного режима».

Среди подписантов — хорошо мне знакомые и очень уважаемые мной люди, единомышленники по подавляющему большинству вопросов.

В такой ситуации непросто спорить, но придется.

В том, что цель «путинских поправок» (протаскиваемых с такой скоростью, как будто бы у «кремлевских» пропасть внезапно разверзлась прямо под ногами) — сохранение нынешней власти, никаких сомнений нет.

Вот только называть это «конституционным переворотом» нет ни малейших оснований: друзья, что за реакция бронтозавра?

Полхвоста уже съели — а до мозга только начало доходить: что-то не так!

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Переворот происходит не сейчас, друзья.

Он идет непрерывно. Шаг за шагом.

Разве не приняты за последние годы десятки законов, умаляющих конституционные права и свободы?

Не ограничены свобода слова и свобода собраний, свобода выражения мнений и свобода совести?

Не растоптано право собственности и право на справедливый суд?

На благоприятную окружающую среду и неприкосновенность частной жизни?

Не урезаны права на бесплатное образование и здравоохранение?

Не созданы множественные и труднопреодолимые препятствия на пути реализации этих и других прав и свобод?

Не осуждены тысячи людей, пытавшихся реализовать эти права и свободы?

Не превращены в фарс выборы органов власти?

Не созданы неконституционные структуры с огромными полномочиями?

Не усилена зависимость судебной власти от президента (в Конституции не было исключительного права президента представлять кандидатуру председателя Конституционного суда — ну так это ввели, не меняя Конституцию)?

И разве за последние десятилетия российская власть не заботилась, главным образом, самосохранением? Разве не на это были направлены все ее силы и действия?

Более того, именно и только в целях этого самосохранения и была принята нынешняя Конституция — чтобы сделать власть независимой от общества и его мнения...

Реальных конституционных переворотов в истории нашей страны, — с тех пор, как у нее в 1906 году вообще появилась Конституция (тогда названная «основными государственными законами Российской империи»), — было три.

Первые два хорошо известны: — в 1917 и 1991 годах.

Но был и третий: в октябре-декабре 1993 года. Конституционный, а точнее, антиконституционный переворот (права мудрая Лилия Шевцова: конституционных переворотов не бывает, а бывают только антиконституционные).

Тогда была почти полностью опрокинута политическая конструкция прежней Конституции — пусть и имевшей кучу недостатков, но относительно уравновешенной с точки зрения баланса властей).

Были уничтожены все представительные органы власти, замененные на другие с существенно урезанными полномочиями.

И выстроена «самодержавная» президентская вертикаль, в которой президент может делать практически все, что хочет, не оглядываясь на парламент, и тем более — на граждан, потому что ни перед кем и ни за что не отвечает.

При этом ключевым моментом было — несменяемость власти по воле граждан. Ни при каких обстоятельствах.

Правила выборов могут меняться, результат — нет.

Более того, правила в любую минуту могут поменяться для того, чтобы обеспечить результат.

Собственно, этим антидемократический режим и отличается от демократического, где правила известны, а результат — нет...

То, что происходит сейчас — не «переворот».

Это сохранение и укрепление авторитарной политической системы с явными элементами тоталитаризма (и не надо красивых сказок о якобы «гибридном» режиме).

Да, это сопровождается перекройкой нескольких принципиальных положений Конституции — о приоритете международного права, об автономии местного самоуправления, о федерализме, о независимости суда.

Но важно понимать, что при этом в Конституции де-юре фиксируют, увы, уже давно случившееся (и почти не вызывавшее общественных протестов) де-факто. Вводят законом то, что происходило «по понятиям».

Так, еще несколько лет назад создан механизм, позволяющий российским властям, при помощи Конституционного суда, не исполнять не нравящиеся им решения ЕСПЧ — игнорируя норму статьи 15 Конституции и Европейскую конвенцию.

Автономия местного самоуправления стала фикцией еще двадцать лет назад и ей остается — оно по факту прочно встроено в вертикаль госвласти, муниципалитеты сильнейшим образом зависят от региональных властей.

Никакого реального федерализма давно уже нет — регионы лишены большей части налоговых сборов, почти все они должны стоять с протянутой рукой перед федеральными властями, а губернаторы по факту являются «солдатами президента».

А про независимый суд вообще умолчим. Не надо о грустном.

Что касается «узурпации власти», которой предлагают сказать свое твердое «Нет!» авторы «Манифеста», то разве она давно не узурпирована?

Не допускать ее узурпации надо было, например, на президентских выборах 2018 года.

Тех самых, на которых некоторое количество уважаемых граждан гордо заявляли, что они в этом «не участвуют», пафосно меняли аватарки в соцсетях и называли свой отказ голосовать против Путина на выборах «забастовкой избирателей». Что, как я не раз объяснял, очень помогло ему повысить свой процент на выборах.

Кстати, инициаторы этой бессмысленной и беспощадной «забастовки» теперь придумали новую мульку — «свергнем узурпатора и напишем новую Конституцию». Предусмотрительно не отвечая на вопрос, как именно предполагается свергнуть узурпатора. Неужели только красиво оформленными рассказами о том, сколько украли его приближенные? Так этому давно никто не удивляется. Удивлялись бы, если бы выяснилось что его окружают честные люди.

Последнее. Что делать?

Да, без сомнения — надо противостоять принятию «путинских поправок», как принципиально неверных.

Давить на депутатов региональных парламентов (им предстоит в обязательном порядке рассматривать эти поправки после неминуемого одобрямса в Госдуме и Совете Федерации), требуя их отклонить. Использовать любые законные механизмы: митинги, пикеты, обращения, петиции, суды. Объяснять гражданам перед задуманным «всенародным голосованием», что их обманывают.

Но этого, как мне уже приходилось говорить — недостаточно. Надо предъявлять альтернативу — другие поправки в Конституцию.

Их, замечу, уже готовят мои коллеги по «Яблоку»: учрежден Общественный конституционный комитет, во главе его — Евгений Гонтмахер, Леонид Никитинский, Владимир Рыжков и Григорий Явлинский. С комитетом будет работать Научно-консультативный совет, куда, в частности, войдут Тамара Морщакова и Михаил Краснов (не нуждающиеся в рекомендациях). Свои предложения будут представлять «яблочники» из разных регионов, эксперты, гражданские активисты. Надо будет добиваться их обсуждения и их вынесения на реальное голосование граждан страны.

Да, это будет очень непросто.

Но просто не было никогда.

Наше молчание будет интерпретировано как согласие с путинским планом.

И в этом я полностью соглашаюсь с авторами «Манифеста».