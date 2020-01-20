Конституция свободных людей — работа для будущего
Нужно, чтобы поправки разрабатывали те, кому здесь жить
Григорий Явлинскийполитик
Пакет президентских поправок в Конституцию можно разгромно критиковать с разных точек зрения — он неясный, внутренне противоречивый, не имеет ничего общего с обеспечением гражданских свобод, разделением властей, безопасностью и благополучием россиян. Формально не затрагивая две первые главы Конституции («Основы конституционного строя» и «Права и свободы гражданина и человека»), поправки президента по сути, по духу им противоречат. Состав так называемой «рабочей группы», единолично сформированной Путиным, соответствующий…
Конечно, сам текст Конституции — не панацея от узурпации и злоупотреблений властью. Нынешняя Конституция не обеспечивает гражданам тех гарантий, которые в ней прописаны. Это, кстати говоря, было понятно с самого начала. И именно поэтому партия «Яблоко» в 1993 году официально не поддерживала ее проект. Однако предложенная президентом ломка Конституции, обставленная декоративными процедурами, — это не только привычное уже проявление неуважения власти к народу, но и, прежде всего,
манифестация политического вектора: не только сохранить нынешнюю систему, но сделать ее еще более авторитарной, закрытой и, как результат, экономически неэффективной.
В этих условиях необходимо активное гражданское политическое сопротивление: разработать и внести на суд общества принципиально иные изменения в Конституции в интересах граждан России, а не правящей группировки, внести поправки, создающие условия для улучшения качества жизни и развития страны для нынешнего молодого поколения россиян и нескольких поколений вперед. Нам надо создать Конституцию, гарантирующую возможность строить жизнь без страха перед бюрократией, силовиками, криминалом, перед нищетой и невозможностью собственными руками и головой обеспечить будущее своих детей.
Мы будем разрабатывать изменения в Конституцию, привлекая самый широкий круг самых разных людей: это и авторитетные профессионалы-конституционалисты, и молодые люди демократических взглядов, которым совсем не безразлично, в каком государстве будут жить они и их дети. Те, кому сейчас меньше 40 лет, уже провели в условиях системы Путина большую часть жизни, в полной мере изведали тупиковость системы, а теперь оказались перед перспективой «зависнуть» в ней еще лет на 20, то есть практически на всю жизнь. Поэтому надо, чтобы поправки разрабатывали люди, которым тут жить.
Мы приглашаем к дискуссии всех, кого интересует будущее, и готовы вместе с «Новой газетой» создать платформу для такой дискуссии.
Цель этой работы — защитить дух Конституции, закрепить ценности ее первых глав в структуре государственного устройства так, чтобы гарантировать и сделать незыблемыми разделение властей, независимое и справедливое правосудие, честную конкуренцию в политике и экономике, свободные выборы, свободу распространения мнений и убеждений, свободу СМИ, свободу мирных публичных акций, недопустимость политических репрессий, неприкосновенность частной собственности, реальное полномочное самоуправление местных сообществ, соблюдение государством международных обязательств (прежде всего — в обеспечении прав и свобод человека). Создать Конституцию свободных людей и принять изменения на конституционном референдуме всей страной.
В действительности, это трудно, и даже очень трудно, но у меня есть основания надеяться.
Я тридцать лет занимаюсь публичной политикой в России. За это время я проехал сотни тысяч километров, побывал в сотнях городов и поселков, встречался и разговаривал лично, не через телевизор, наверное, с миллионами людей. На многочасовых совершенно открытых, заранее объявленных встречах, куда может прийти любой и приглашены все, ни разу не столкнулся со злобой, ненавистью, нетерпимостью. Я знаю наших людей, понимаю наш народ, доверяю ему и считаю, что только он общими усилиями может обеспечить будущее России. Наших соотечественников не надо держать в узде, изредка подкармливая крошками с «барского стола». Людям нужны свобода, справедливость, возможности для творческого раскрытия личности. И сегодня это историческая ответственность предоставить российскому народу возможность выбора пути в будущее. Наша ответственность.
Когда-то молодой Маркс написал, что «государство — это собственность бюрократии». Так было в XIX веке в Европе и так сегодня и строят из Кремля государство в России. Там уверены, что законы, указы, циркуляры, которые они придумывают и пекут как блины, — это тоже их собственность, их инструментарий для разборок с нами…
Сейчас они демонстративно затронули Конституцию, свод правил, по которым должна жить страна. Но это документ общественный, это общественный договор народа с государством. То есть Конституция — не должна стать частной собственностью государства, как того хотели бы в Кремле.
Я призываю все общество, все его слои, все социальные группы, все поколения, — ни в коем случае не отдавать Конституцию в частные руки обнаглевшей бюрократии.
Внесение изменений в Конституцию — дело всех россиян, его категорически нельзя превращать в декоративное шоу вокруг уже принятого и объявленного в Манеже решения.
Люди хотят перемен, «Россия требует перемен». Таких перемен, которые станут основой будущего, залогом уверенности в завтрашнем дне.
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