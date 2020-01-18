Конституционный романс

Действуй
Директор ФСБ должен публично выступить по поводу эпидемии эвакуаций и остановить их. Петиция
Дмитрий Быковобозреватель
Чего тебе хочется нынче — не знаешь сама:
Не то Конституции, то ли севрюжины с хреном.
При этом бардак, политологи сходят с ума,
Правительство в целом под зад получает коленом.
Объявлен запрет на вмешательство ЕСПЧ,
Грядущий транзит обгоняет предписанный график,
Рамзана Кадырова, может, смещают вообще,
А ты говоришь — Конституция. Ну ее нафиг!
Какая тебе Конституция, мать-перемать?
О ней не пророчили Будда, Христос и Конфуций,
Ее еще царь Николай не хотел принимать,
И правильно делал, и Блок называл ее куцей*.
Желали ее декабристы, народа враги,
Агенты Госдепа, губители русских идиллий, —
Недаром на эту картину, чтоб вправить мозги,
При бывшем министре детей под конвоем водили.
Она никогда не могла ограничить ворье,
Твоим супостатам она не давала по роже,
«Евгений-Онегина» Пушкин писал без нее,
«Борис-Годунова», «Муму» и «Каренину» — тоже.
Скажи, ты ее удосужилась сроду прочесть?
По ходу, пожизненной власти она не преграда.
Ты все повторяешь: у Джейн и Мари она есть.
Но Джейн и Мари она надо! А вам она надо?
Они по закону живут, а у вас благодать.
Они уважают меньшинства, а это мещанство.
Они сочиняют закон, чтоб его соблюдать,
А ты для того, чтоб с презреньем над ним возвышаться.
Я, правда, люблю тебя больше, чем Джейн и Мари.
Твои закидоны приятны Верховному глазу.
Каких ты игрушек себе не желала, смотри?
И все получала, и грубо ломала их сразу.
Просила свободу — а вышли разборки и дым.
Просила ты игры — и только испортила имидж.
Просила парламент — и что ты наделала с ним?
Лежит под кроватью в пыли, и уже не починишь.
Какая тебе Конституция, сам не пойму?
Добро б ты просила «Армату», «Тайфун» или гаджет.
Навальный — и тот говорит, что она ни к чему,
А ты его слушай, Навальный плохого не скажет.
Играй в свои танки, я много их тут наклепал,
По крайности, в этой игре — ни натуги, ни фальши.
А я материнский подброшу тебе капитал.
Рожай их побольше, и пусть они валят подальше.
*«Ты будешь доволен собой и женой, своей Конституцией куцей, а вот у поэта всемирный запой, и мало ему конституций!» («Поэты»).
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