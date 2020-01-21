Местное самоуправление: яма на дороге

Юлия Галяминаполитик, соорганизатор Школы местного самоуправления
Эта статья была в работе через пару дней после оглашения послания Федеральному собранию. Однако она довольно быстро потребовала корректировки — события развиваются столь стремительно, поправки к Конституции принимаются в такой спешке, что волей-неволей подумаешь, что Кремль находится в состоянии панической атаки.
В этой статье я планировала говорить не обо всех аспектах конституционного переворота, который сейчас происходит на наших глазах, а в основном по теме, которая наиболее мне близка как муниципальному депутату, — о местном самоуправлении (МСУ).
«МСУ RIP» — прочитала я где-то в соцсетях сразу после того, как Владимир Путин выдал свой пассаж про местное самоуправление в послании.
Появившись в контексте отказа от приоритета международного права и других изменений Конституции, заявление Путина испугало многих. Уже через пять дней мы получили полный текст поправки. Предлагается статью 132 дополнить частью 3 следующего содержания: «3. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории». А статью 133 изменить, записав в ней, что органы местного самоуправления выполняют публичные функции и полномочия, имеющие государственное значение, во взаимодействии с органами государственной власти.
Давайте разбираться, чем нам и им это может грозить: де-факто и де-юре.
Что касается изменений де-факто, то тут пугаться уже поздно. Основы, заложенные в Европейской хартии местного самоуправления, предполагающие, что органы местного самоуправления должны иметь максимум возможных публичных полномочий и достаточное финансовое обеспечение для их осуществления, давно заброшены в ту самую яму, которую местному самоуправлению просто не на что закопать.
В течение почти всего правления Путина местное самоуправление в России последовательно лишали полномочий и средств для их осуществления. Это привело к полнейшей деградации МСУ.
Многие квалифицированные люди из муниципалитетов ушли, остались бездари или те, чей основной дар — перекладывать общественные деньги в собственный карман. И если бы паче чаяния сейчас Путин решил бы поделиться полномочиями и деньгами, использовать их на благо муниципального округа будет некому. Если только не провести честные выборы и не привлечь в МСУ новых заинтересованных людей.
Как лишали МСУ денег. Возьмем, например, налог на землю — главный муниципальный налог. Налог есть, а земли нет — ее в одночасье передали государству, что сделало нищими муниципалитеты.
Теперь эту тенденцию, похоже, хотят закрепить в юридическом поле. Местное самоуправление сегодня имеет следующие законодательные рамки: упоминаемая выше Европейская хартия местного самоуправления, Конституция РФ и 131-ФЗ «О местном самоуправлении». В хартии определяются разнообразные требования к реализации права граждан на осуществление местного самоуправления. Прежде всего это признание того факта, что органы местного самоуправления являются одной из главных основ любого демократического строя, и что они должны быть наделены «значительной самостоятельностью в отношении полномочий, порядка их осуществления и средств, необходимых для выполнения своих функций». В Конституции же — в основной главе 1 — уточняется, что в России есть государственная и муниципальная власть, и муниципальная власть пользуется самостоятельностью (ст.12).
В своем послании и в поправках Путин главу 1, в которой содержится ст. 12, не трогает. Причина в том, что для ее изменения надо созывать Конституционное собрание, а этого организаторы изменения Основного закона делать категорически не хотят (это долго и опасно, видимо). Тем не менее в Конституцию вводится новое основополагающее понятие — понятие публичной власти, которое ранее в Основном законе еще не употреблялось. В тексте хартии есть только термин «публичные дела», но никакой единой системы там нет — наоборот, всячески подчеркивается автономность самоуправления.
Путин тоже упоминает государственную и муниципальную власти как нетождественные вещи и вроде не предлагает сделать МСУ частью государственной вертикали. Однако формулировка поправок о единой системе хоть и не государственной, но публичной власти, которая осуществляется во взаимодействии двух уровней власти, дает почву для еще более сильного подчинения МСУ регионам. Ведь «взаимодействие» может быть таким, что никто пикнуть не сможет, а уже тем более проявить какую-то самостоятельность и инициативу. Все эти формулировки, противоречащие Европейской хартии, скорее всего, будут детализировать в 131-ФЗ, и под них будет легко подверстать любые изменения, направленные на лишение муниципалитетов самостоятельности с целью повышения «эффективности» взаимодействия с госорганами.
Меня не устраивает аргумент противников борьбы за Конституцию, что, мол, она все равно не выполнялась. Это вовсе не аргумент. Когда она не выполнялась, мы могли требовать ее выполнения.
А когда уничтожение МСУ закрепят конституционно, придется доказывать уже, что Основной закон страны нелегитимен. А это намного сложнее. Нельзя законодательно закреплять порочные практики.
Впрочем, теперь, когда Кремль юридически встроит МСУ в вертикаль публичной власти, можно начинать предъявлять за каждую яму лично Путину. Ведь, находясь на вершине вертикали, он берет на себя ответственность за каждый город, село и хутор в нашей стране. Ведь люди, которые там живут, права на самостоятельность будут лишены.
В основе таких решений лежит базовый принцип: мы своему народу не доверяем. Инициатива наказуема. Начальник знает лучше. Оно и понятно: слишком самостоятельные люди не будут терпеть выкрутасы несменяемого елбасы.
Однако такая, понимаемая крайне узко «стабильность» (которую нам выдают под видом перемен) ведет к фатальным ошибкам. В стране, которая простирается на 11 часовых поясов, просто невозможно придумать решение, которое подходит для всех: как невозможно придумать единый график подачи тепла в Мурманске и Сочи или меню тех самых горячих обедов в местах, где главный источник витаминов — брусника или виноград.
Разнообразие, самостоятельность, местная инициатива и горизонтальные связи помогают развиваться отдельным муниципальным округам и в конечном счете всей стране.
Ведь миллионы людей могут сделать, придумать, внедрить гораздо больше интересного и нового, чем одна, даже самая умная, голова в Кремле.
А еще — автономное местное самоуправление позволяет, вовремя выявляя ошибки, не масштабировать их. Пример можно взять из того же послания, где Путин торжественно объявил о прекрасном здравоохранении будущего — с сильным первичным звеном. Правда, он почему-то не напомнил, что именно при нем это первичное звено было нещадно разрушено как раз с помощью передачи местных больниц в ведение регионов. Региональные власти, недолго думая, повсеместно начали ту саму «оптимизацию», от которой, собственно, мы все и страдаем. А особенно жители малых городов, поселков и деревень. Теперь для получения даже самой простой медицинской помощи им приходится ездить в районный центр, а для хоть сколько-то более сложной — в региональный или федеральный.
В итоге люди просто остаются без медицины. В XXI веке. И все из-за стремления Кремля все максимально централизовать и контролировать.
Централизованный контроль и прямое управление, лишение людей и муниципалитетов самостоятельности никогда не приводят ни к эффективности, ни к процветанию, ни к развитию. Более того, они не приводят даже к порядку. Ровно наоборот: к тем самым ямам на дорогах, которые просто некому ремонтировать. Потому что из Кремля их не видно, а на местах нет средств купить лопату и нет полномочий яму закопать.
Но плохая новость в том, что тотальный контроль, централизация, ну и, конечно, пролонгация власти Путина — это и есть основные цели осуществляемого переворота. Переворота, который проворачивают с использованием лживых, непрозрачных, манипулятивных технологий. Переворота, который приведет к еще большему попранию прав и экономическому тупику. Потому что страна, где нет свободы действия, самостоятельности, с одной стороны, и четких, понятных и прозрачных правил, с другой, приходит в конечном счете к разрухе и бедности.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.