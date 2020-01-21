«Госсовет осуществлять власть не сможет»

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию спустя всего шесть дней с момента ее создания представила законопроект под названием «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной̆ власти». Президент уже внес его в Госдуму. Поправки не затрагивают главы 1, 2 и 9 действующей Конституции, а значит, не требуют созыва Конституционного собрания и принятия нового основного закона.

При этом российская Конституция в этой редакции ограничивает приоритет международного права, закрепленный в 15-й статье 1-й главы. По новому закону «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации». Текст спешного законопроекта «выносится на общероссийское голосование».

Корреспондентка «Новой» поговорила о поправках к основному закону с известным юристом Романом Бевзенко. С его точки зрения, о радикальной перестройке системы конституционного права в стране речь пока не идет — Россия останется президентской республикой.

Роман Бевзенко. Фото: Facebook

— Можно ли считать появившиеся поправки к Конституции именно поправками? Не требуют ли они принятия нового основного закона?

— Нет, это не что-то фундаментальное, это косметические улучшения действующей системы. Даже отказ от фигуры премьер-министра, превращение президента в главу исполнительной власти (а не главу государства, как сейчас), переход полностью к парламентской республике с сильным премьером и символической фигурой президента — даже они вряд ли потребовали бы принятия новой Конституции. Тяжело представить, что бы могло потребовать именно этого, разве что возвращение Романовых и провозглашение реставрации Российской империи в виде унитарного государства с императором как символическим отцом народа, парламентом — как представителем народа и премьером — как главой исполнительной власти.

— Приоритет международного права закреплен в пункте 4 статьи 15 Конституции, однако поправки в первую и вторую главу Конституции законопроект не вносит [это прямо запрещено действующей Конституцией]. Вместо этого предлагается внести изменения в статью 79 главы 3 и ограничивать приоритет международного права в тех случаях, когда это противоречит российской Конституции. Как это помогает обойти принятие новой Конституции?

Это не обход статьи 15, а лишь уточнение ее содержания. С виду в этом нет ничего крамольного, но все будет зависеть от конкретных административных и судебных практик.

— В тексте законопроекта сказано: «Предусматривается, что предлагаемые изменения в Конституцию Российской Федерации подлежат вынесению на общероссийское голосование». Общероссийское голосование — это не референдум? Это означает, что закон будет принят лишь после голосования?



Думаю, что этот закон примет парламент, затем начнется одобрение в региональных легислатурах. После этого будет это символическое народное голосование (результат которого, кажется, предрешен). И потом уже президент Путин подпишет эти поправки, следуя воле народа.

— Текст законопроекта запрещает людям с иностранным гражданством либо ВНЖ занимать высшие государственные должности — президента, сенатора, депутата, главы региона. Зачем эта норма введена?

Я думаю, что это демонстративная попытка национализации управленческих элит. Президента Путина явно злит и расстраивает, что любой более-менее состоятельный и влиятельный россиянин стремится вывезти на условный Запад свою семью, капитал и озаботиться запасным аэродромом для себя. По всей видимости, он полагает, что это десакрализирует служение родине. Символично, что даже один из представителей президента в парламенте при принятии этих поправок является собственником дорогостоящей недвижимости на Западе. Фактически в этих поправках нет ничего нового, это закрепление на уровне текста основного закона status quo, имеющегося в действующем законодательстве.

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин и президент Владимир Путин (слева направо) на церемонии инаугурации Алексей Дружинин / ТАСС

— «Социальная» часть поправок — повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и индексация пенсий — носит популистский характер? Зачем это нужно закреплять в Конституции?



Это приманка для того, чтобы народное голосование по поправкам прошло положительно и без особого напряжения. Кто ж будет голосовать против этих предписаний?

— Согласно тексту документа президент формирует Государственный совет «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Исходя из этого, статус Госсовета совсем не ясен, как и его значение. Что значит упоминание этого органа в Конституции?

Госсовет по этим поправкам — совещательный и консультативный орган. Следует помнить, что в главе 1 Конституции, в статье 11 описано, кто осуществляет в России государственную власть, — президент, Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная дума), правительство, суды Российской Федерации. В эту норму поправки не вносятся — и не могут быть внесены. Поэтому Госсовет осуществлять власть не может и не сможет.

— Законопроектом декларируется «усиление роли Государственной думы и парламентских партий», проявляющееся в новом порядке назначения председателя правительства и его замов: кандидатуры на эти должности будут назначаться президентом после их утверждения Госдумой. Сейчас премьер-министр назначается президентом «с согласия Государственной думы», а кандидатуры замов председатель правительства сам предлагает президенту. Действительно ли дума получает новые полномочия? Смена порядка назначения должностных лиц носит сущностный характер?

Никакой передачи парламенту полномочий по назначению председателя правительства на самом деле не произошло. Кандидатуру премьера может вносить в думу только президент. А изменение «с согласия» на «утверждение» — это бессмысленная игра в слова. Главное, что президент может отправлять в отставку «утвержденного» думой премьера.



— Отсутствие слова «подряд» в формулировке «одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд» — это существенно?



Для Владимира Путина — несущественно. Он не смог бы баллотироваться после 2024 года по любой из редакций. Но это хорошая поправка, пожалуй, лучшая из всех.

— Поправками также «предлагается усилить роль Конституционного суда»: по запросам президента он сможет проверять конституционность законов, принятых парламентом до их подписания президентом. Роль Конституционного суда при новом тексте основного закона действительно увеличится?

Это очень странная идея. Во-первых, важно, что количество судей в Конституционном суде сокращают до 11 (сейчас их 19 по закону, в реальности — 15). Видимо, по задумке президента Путина, именно КС должен стоять на страже каких-то будущих интересов — не допускать принятия Госдумой законов, противоречащих его взглядам на будущее России. Конституционному суду отводится функция последнего рубежа защиты, если и дума, и новый президент будут делать что-то, расходящееся с его видением.



Любопытно при этом, что если вдруг Конституционный суд выйдет из-под контроля, но контролируемым останется Совет Федерации, то у последнего появляется функция отрешать от должности судей КС. В действующем федеральном конституционном законе о КС такие полномочия у Совета Федерации уже есть, но осуществляет он их по представлению самого Конституционного суда. В проекте поправок это будет делаться по представлению президента.

