Беззащитная

Депутаты Думы единогласно одобрили в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию, не оставив сомнений, что таким же единодушным будут второе и третье чтения. Но среди оппозиции (думской и внедумской) нет ни одной партии, которая бы не понимала, что поправки усиливают сверхполномчия будущего президента, которым вновь может стать Владимир Путин. Впрочем, помешать этому оппозиционеры не в состоянии.

Голосование по законопроекту о поправках. Фото: РИА Новости

Действующая Конституция не нужна никому, судя по тому, что в стране не нашлось ни одной партии, которая выступила бы в ее защиту от правки, объявленной президентом Путиным в послании парламентариям.

Выяснилось, что Основной закон не устраивает всех. Левых — потому что «ельцинская» Конституция подменила настоящее народовластие (то есть советско-компартийное) «буржуазной демократией» с ее чуждым для россиян принципом разделения властей. Патриотов — верховенством международных обязательств России над ее нормами внутреннего управления. Демократов — тем, что она стала Конституцией суперпрезидентской республики, доведя страну до авторитаризма, который вот-вот трансформируется в тоталитаризм.

При этом почти все партии в курсе, что для кардинальной редактуры Основного закона нет ни общественного запроса, ни политической потребности. Только верная Путину «Единая Россия» всецело разделяет его тезис о «зрелости основных партийных объединений» и «авторитете гражданского общества», которыми президент оправдывал свои предложения. Но править и даже обновлять Конституцию готовы все партии.

Как Путин прописал

Фото: РИА Новости

Законопроект президента о поправках в Конституцию Дума одобрила сегодня в первом чтении голосами всех четырех фракциями, три из которых считаются оппозицией. Единодушия думских оппозиционеров сложно было прогнозировать 15 января, когда президент предпослал им свой «пакет поправок».

Было ясно, к примеру, что против изъятия слова «подряд» из статьи о количестве президентских сроков возражать никто бы не стал. Однако те шаги, которые президент задумал «для обеспечения большего баланса между ветвями власти», вряд ли могли вдохновить КПРФ или ЛДПР. Коммунисты уже лет двадцать твердят о «правительстве народного доверия», которое президент должен формировать из выдвиженцев от всех думских фракций, сообразно раскладу сил меж ними. ЛДПР тоже не раз заявляла, что каждая партия думской оппозиции достойна хотя бы одного министерского портфеля. А Путин предлагает им по-прежнему голосовать за того, кого он сам подберет в премьеры, лишь поменяв название этого ритуала. Сейчас президент назначает премьера «с согласия» Думы. И дальше будет сам назначать, но «после утверждения кандидатуры» депутатами. Ритуал «согласования» для депутатов сохранят: он теперь будет сопровождать назначение вице-премьеров и министров, чего Конституция пока не предусматривает.

Кандидатов в замы и в министры подберет премьер. Он же сам и назначит с думского «согласия».

Поэтому далеко не все поправки из путинского «пакета» могли изначально получить «за» от оппозиционеров. Так оно, возможно, и было бы, если после озвученного «пакета поправок» президент внес бы в Думу соответствующий пакет законопроектов. «Пакетом» вносятся обычно законопроекты, объединенные одной целью, но предназначенные концептуально разным отраслям. Свой проект мог быть для социальных поправок в Конституцию, свой — для думско-правительственных назначений-согласований, свой — для президентско-судейских поправок. Каждый из проектов тогда обсуждался бы в Думе отдельно и отдельно же голосовался бы. Все они, вне сомнений, были бы приняты независимо от настроя думской оппозиции. У «Единой России» 343 кресла. Для одобрения проекта поправки в Конституцию достаточно и 300 голосов. То есть квалифицированное (или конституционное) большинство у «партии власти» имеется и голоса оппозиции ей без надобности.

Аплодисменты во время голосования в Госдуме. Фото: РИА Новости

Но для Кремля в последние 20 лет всегда важно, чтобы президентские проекты одобрялись всеми фракциями.

Ведь Путин – президент всех россиян, а не только единороссов.

Вот и поступил из Кремля единый законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». В это длинное название упакован весь пакет поправок: про МРОТ не ниже прожиточного минимума, про приоритет Конституции над международными договорами, про баланс между президентом и Думой, про новый статус Госсовета и др. «В одном флаконе». Потому, проголосовав за то, чтобы один и тот же президент возглавлял страну «не более двух сроков» без всяких «подряд», думские оппозиционеры автоматически одобрят и все другое, с чем не согласны. И получится «единогласно» по всем инициативам президента.

Впрочем, выяснилось, что кремлевские юристы зря перестраховывались, манипулируя форматом проекта конституционных поправок. Думские оппозиционеры, оказалось, готовы одобрить их в любом виде, невзирая на то, что полномочия президента станут еще мощнее в и без того суперпрезидентской республике, в которую превратилась Россия за 30 лет перехода к свободе, демократии и рынку.

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«В пакете поправок три концептуальных направления — укрепление суверенитета, развитие социального государства, развитие демократии: мы всегда выступали за эти направления», — пояснил «Новой» зампред думской фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. «Мы будем поддерживать в том виде, в каком внесено, а во втором чтении посмотрим», — заверил «Новую» вице-спикер Думы от ЛДПР Игорь Лебедев. «Концептуально мы поддержим процесс изменения Конституции, инициированный президентом. Ко второму чтению постараемся предложить дополнительные поправки в другие статьи», — пообещал «Новой» зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Позицию справороссов и соратников Владимира Жириновского понять можно. «Справедливая Россия» не уступает «Единой…» по части верности Владимиру Путину. Она критикует только правительство и только за социалку, надеясь, что кремлевские технологи решат-таки сделать из нее «вторую партию власти».

А лидер ЛДПР уверен, что для России «было бы лучше эволюционным путем идти к конституционной монархии».

Но у коммунистов-то полно претензий и к президенту, и к Конституции. С момента ее принятия (1993 год) лидер КПРФ Геннадий Зюганов не устает повторять: «У президента полномочий больше, чем у императора, генерального секретаря и Чингисхана вместе взятых». Однако фракция с лидером во главе одобрила поправки, которые, в частности, дополняют имеющиеся полномочия президента новыми: добиваться от Совета Федерации отставки судей Конституционного и Верховного судов, назначать региональных прокуроров. Одобрила, будучи осведомленной, что верхняя палата российского парламента «штампует» президентские инициативы с таким же рвением, что и нижняя.

Правда, свое одобрение коммунисты решили авансировать в расчете на то, что ко второму чтению в президентский проект войдут их поправки тоже. «Земля и недра принадлежат народу», «увеличение МРОТ в 3-4 раза», «всем выпускникам вузов первое рабочее место», «вернуть бесплатные медицину и образование», «прямо прописать, что русские являются государствообразующим народом». Такие идеи у КПРФ, как сообщил депутатам Зюганов. Одна социалка, ничего политического. И ни слова о «системе сдержек и противовесов», сбалансировать которую через правку Конституции пообещал Путин.

Словом, для думской оппозиции работа по корректировке фундаментального документа страны свелась к стандартной тактике, на которую отечественный парламентаризм обрекает меньшинство в законодательной рутине. Голосуй в первом чтении в надежде, что ко второму чтению тебе это зачтется, и думское большинство единороссов, возможно, поддержит хоть какую-то из твоих идей.

Группа протестующих против поправок к Конституции РФ на антифашистском шествии в Москве 19 января. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фрагменты спецоперации

По-другому и быть не могло. Чтобы ощущать и понимать судьбоносность такой работы, нужно знать, кому и зачем она понадобилась и какими последствиями обернется. Почему именно сейчас нужно править Конституцию, если Кремль уже контролирует все и всех, а до ближайших думских выборов почти дав года, до президентских – четыре? К чему такая спешка – второе чтение проекта конституционных поправок запланировано на 11 февраля, итоговое голосование граждан на 12 апреля? Зачем президент требует, чтобы поправки после принятия Федеральным Собранием были вынесены на всероссийское голосование граждан, которое предусмотрено лишь для принятия новой Конституции?

Означает ли спешка и всеобщее голосование, что предстоят досрочные выборы?

Если да, то какие: думские или президентские? Если президентские, то кто будет главным претендентом? Наверное, опять Путин? Точно он, иначе не усиливал бы и без того неограниченные полномочия президента: не тот он человек, чтобы усиливать ради другого. Но он же не имеет права выдвигаться? И правка Конституции такого права за ним не предусматривает.

Нет у думской оппозиции ответов на такие вопросы, и в ближайшее время не будет. Зато есть знание, накопленное за 20 лет путинского правления: все свои планы второй президент России реализует в режиме спецоперации. Постепенно. В несколько этапов. Один отдельно взятый этап ничем не намекает на суть всего замысла. Как пазлы, суть и предназначение каждого из которых ясны только тому, кто уже видел картину в целом. Кто не видел, тот вынужден реагировать на текущую повестку дня. Поступил в Думу законопроект от президента, значит, оппозиция может вступать в юридический торг с партией власти: мы голосуем за ваш проект, а вы за это потом принимаете какой-нибудь из наших проектов. И только кто-нибудь в частном порядке позволит себе дать сугубо личную оценку начатой спецоперации. К примеру, секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе Сергей Обухов написал в партийном сайте: «Возможность Путину еще два раза баллотироваться президентом – в этом суть столь масштабной перекройки Конституции и непонятного по своей легитимности общероссийского голосования».

В таком же «реактивном» положении и непарламентская оппозиция: может лишь реагировать на повестку, заданную президентом. Да, это «государственный переворот», как оценили путинские поправки в Конституцию директор Института эффективности правоприменения Елена Лукьянова (член «Партии перемен») и экс-председатель партии «Яблока» Эмилия Слабунова.

Но людей на улицу «против переворота» никто вывести не может.

Потому что на текущий момент есть только законопроект с поправками, наделяющими президента дополнительными полномочиями, но формально ничем не затрагивающий ни основ конституционного строя (глава 2-я), ни прав человека и гражданина (глава 3-я). В силу этого непарламентская оппозиция тоже обречена предаваться традиционным для себя занятиям.

Так, «Яблоко» намерено готовить пакет альтернативных поправок в Конституцию. Политкомитет партии в пятницу, 24 января будет решать вопрос о создании совета по выработке поправок, куда пригласит всех желающих: политиков, экспертов-правоведов, активных граждан. «Практический смысл нашего “пакета” проявится, когда в стране на самом деле начнутся перемены:

партия должна быть готова к тому, что Путин скоро уйдет», — пояснил «Новой» лидер «Яблока» Николай Рыбаков.

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Протестовать против вносимых поправок «сложно», считает Иван Жданов, замруководителя ФБК Алексея Навального, потому что закладывается индексация пенсий, отменятся слово «подряд» — что же в этом плохого». А выходить демократам на защиту этой Конституции «было бы странным», уверен он, «эта Конституция не защитила нас от узурпации власти одним человеком, не сохранила главного принцип управления демократическим обществом — принципа разделения властей, в ней заложены такие механизмы которые позволяют власти вообще не соблюдать ее». Поэтому оппозиция, по мнению Ивана Жданова, должна «критиковать власть, в том числе, через антикоррупционные расследования, выводить людей на улицу в защиту прав человека, против узурпации власти Путиным». Ближайшее мероприятие – «марш памяти Немцова» 15 февраля.

«Все разговоры о том, что наша Конституция плохая — неправильные», — заявил «Новой» лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов. «Базовые ценности, заложенные в нее универсальны, они обеспечивают верховенство прав человека и гражданина, но власть с этим не считается». «Ключом» к решению этого фундаментального противоречия экс-премьер считает «свободные выборы». По его мнению, «оппозиция должна объединиться под лозунгом: свободные думские выборы в 2021 года и свободные выборы президента в 2024 году».

Фундаментальные 2-я и 3-я главы Конституции действительно незыблемы, но по одной простой причине. Править эти главы, как и принимать новую Конституцию, можно только через «всенародное голосование», которое вправе назначить только Конституционное собрание. Но такого собрания в стране пока нет. И даже до сих пор не принят федеральный конституционный закон о том, как формировать это собрание. В путинских поправках Конституционное собрание не означено. Но президент закладывает для себя право требовать от Конституционного суда (КС) проверки на соответствие Конституции любого закона, который уже принят обеими палатами парламента, но еще не вступил в силу, так как не подписан президентом. Владимир Путин считает, что тестировать в КС можно в том числе конституционные законы, которые принимаются квалифицированным большинством — 300 голосов в Думе и три четверти голосов в Совете Федерации. Сейчас такого права у президента нет. Если же он его получит, то на практике это может кончиться тем, что конституционные (то есть фундаментальные) законы, а также поправки в них будут приниматься только тогда, когда это нужно президенту, и только те, которые его устроят. Коснется это и будущего закона о Конституционном собрании. Возможно, в этом одна из задач спецоперации.

А пока единогласие повторится при обсуждении конституционных поправок в Совете Федерации. Потом — в региональных парламентах, где почти повсюду расклад сил примерно такой же, как в Думе (одобрить правку Конституции должны не менее 2/3 регионов). После этого в Кремле не должно бы остаться никаких тревог за итоги всероссийского голосования граждан. И социологам будет удобно формулировать вопрос. Допустим: «Одобряете ли вы закон “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти”?». А федеральные телеканалы к этому моменту успеют основательно проинформировать население о «триумфальном шествии» поправок Конституции сквозь структуры единой системы публичной власти.