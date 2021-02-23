«Тут, конечно, крыть уже нечем» (18+)

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В распоряжении фонда «Общественный вердикт»* оказались новые видеозаписи с пытками заключенных в ярославской ИК-1. Эти до оторопи жуткие видео, которые мы публикуем сегодня, возможно, дадут следователям и суду дополнительный повод для размышлений о степени вины руководства как колонии, так и областного УФСИН. Дело в том, что фигурант одной из записей после пережитых пыток умер в больнице Рыбинска. Это ЧП, имевшее место еще в 2017 году, до сих пор не расследовано, и даже уголовного дела по данному факту возбуждено не было. Но герой второй записи с пытками — жив и охотно дает показания.

Видео с его участием было снято 25 августа 2016 года, буквально за две недели до освобождения. Человек, который был подвергнут истязанию, просил нас скрыть его лицо и настоящее имя. В нашей публикации мы назовем его Андрей Иванов, однако все личные данные мы готовы предоставить следствию.

Нам хорошо известен контекст появления видео. Накануне в колонию зашла так называемая «шмон-бригада»: спецназ с целью проведения обыска. Обыск прошел и в отряде, где находился Андрей Иванов. Он описывает то, что увидел: «Выбросили всю еду на пол, стали разбрасывать вещи. Я мусульманин. Я не могу без омовения прикоснуться к Корану.

Я выразил возмущение, когда начали выбрасывать еду и скидывать Коран на пол. Я не отбросок общества.

Да, я осужден за то, что совершил. Но они не могут так поступать с моими вещами».

От редакции

Стоит сказать, что вызывающее, демонстративно небрежное обращение с личными вещами, в том числе и с предметами культа, — характерная черта обысков в ярославской ИК-1, да и во многих других колониях. В частности, именно из-за такого случился конфликт между сотрудниками и заключенным ИК-1 Евгением Макаровым в июле 2017 года: во время обыска те швырнули на пол Библию и растоптали письмо мамы Макарова. За пререкания по данному поводу Макаров был доставлен в класс воспитательной работы, и случившееся там стало самым первым видеодоказательством зверств, практикуемых в системе ярославского УФСИН. «Новая» опубликовала это видео в июле 2018-го, и именно оно легло в основу «большого ярославского дела», по которому проходили сразу 15 сотрудников колонии.

После обыска в отряде Иванова за препирательства забрали в ШИЗО, где он, чтобы предотвратить избиение, попытался совершить акт членовредительства. На сотрудников колонии это, впрочем, не произвело особого впечатления, и вскоре его отвели в тот самый «класс с партами».

На видео, продолжительностью 4 минуты и 15 секунд,

мы видим, как в окружении толпы тюремщиков Андрей Иванов, раздетый до трусов, пытается отстаивать собственные права со ссылками на УПК и конституцию,

и отдельно подчеркивает, что если и был не сдержан, то только потому, что сотрудники задели его религиозные чувства. «У меня осталось 13 дней, я выйду тихо-мирно. Помните? Все нормально было. Вы провоцируете нас! Вы!»

Спор заканчивается не в его пользу: навалившись гурьбой, тюремщики раскладывают его на парте и начинают в несколько рук колотить дубинками по ногам и ягодицам. Их не останавливают ни дикие крики, ни мольбы заключенного.

Андрей Иванов освободился из ярославской ИК-1 12 сентября, и буквально сразу попал в больницу, где провел две недели. И сегодня он точно может сказать, что ему еще повезло.

Сотрудники ярославской ИК-1 начинают забивать дубинками Андрея Иванова. Кадр с записи видеорегистратора

Фигуранту другого видео, которое мы сегодня публикуем, повезло куда меньше. Он так и не вышел из больницы живым.

«Новая» писала об этом случае в 2017 году. Важа Бочоришвили, гражданин Грузии, был направлен в ярославскую ИК-1 в мае 2016 года, после апелляции по приговору. Родственники, зная о его неблестящем здоровье, а также о царящих в данной колонии жестоких порядках, наняли адвоката — с тем, чтобы он приходил периодически к Важе, не оставляя его без внимания. Так адвокат проходил примерно 10 месяцев, и все было спокойно. Заключенный сам сказал родственникам, что у него все нормально, и он не нуждается больше в этих визитах адвоката.

Спустя пару недель родственники узнали, что Важа сильно пострадал. Как теперь стало известно, это случилось 12 апреля.

После пережитых пыток Важу Бочоришвили, со слов родственников, посадили в одиночку в ШИЗО, прятали от посторонних глаз. Пытались лечить в колонии, но у Бочоришвили открылось кровотечение, которое тюремные врачи не могли остановить. В тяжелом состоянии его перевели больницу города Рыбинска. Врачи диагностировали тяжелое поражение печени, задокументировали и травмы. Заключенному была необходима пересадка печени, на которую в России он, гражданин Грузии, рассчитывать не мог.

Там же, в больнице, Важу наконец вновь увидел адвокат. И только после его обращения начальство колонии проинформировало прокуратуру о том, что к заключенному Бочоришвили вынужденно была применена физическая сила. Хотя по закону колония автоматически должна информировать прокуратуру о каждом факте применения силы.

Бочоришвили умер в рыбинской больнице 9 мая. До освобождения ему оставалось полтора года. А всего ему присудили три с половиной.

Родственники сумели получить тело только спустя несколько дней после его смерти. При этом, со слов брата погибшего,

«тело отдали вообще без внутренних органов».

Избиение заключенного Бочоришвили. Кадр видео

Тогда, четыре года назад, родные Важи Бочоришвили никак не пытались выяснить правду о причинах его смерти, не теребили колонию, не ставили вопросы перед следственными органами. Однако теперь, после появления видео, которое подтвердило худшие их подозрения, они намерены идти до конца, требуя установить причинно-следственную связь между пытками Бочоришвили и фактом его смерти и привлечь к уголовной ответственности как непосредственных истязателей, так и руководителей колонии и областного УФСИН.

Видео с участием Бочоришвили и не менее 13 сотрудников колонии записано в том самом «классе воспитательной работы», который знаком нам по многим другим «пыточным видео», произведенным в ярославской ИК-1. Мы не знаем о том, в связи с какими событиями Бочоришвили доставлен в этот класс, однако из контекста видео становится ясно:

ему, стоящему перед тюремщиками в одних черных трусах, предлагают пройти процедуру личного досмотра: присесть и раздвинуть ягодицы.

Это стандартная процедура, регламентированная соответствующим приказом Минюста. Однако среди тюремщиков присутствует женщина-врач — мы можем видеть ее на видео, у нее в руках анальный расширитель (применение которого в личном досмотре как раз не предполагается регламентом, как, впрочем, и присутствие женщины при досмотре заключенного-мужчины). Бочоришвили противится процедуре досмотра. Несколько раз он упоминает проблемы со здоровьем — очевидно, именно с пищеварительной системой:

из видеозаписи с пытками з/к Бочоришвили

Сотрудник ФСИН: Хорошо. Вы не будете приседать Бочоришвили: Я не могу, я говорю! Сотрудник ФСИН № 2: Вам помочь, может быть? Бочоришвили: Не надо мне ничего. Сотрудник ФСИН № 2: А как вы в туалет ходите? Вы сходили уже в туалет перед этим? Бочоришвили: Я даже не ем… я хлеб ем, потому что не могу сходить…

После непродолжительных препирательств сотрудники колонии хватают Бочоришвили и заваливают его на парту, лицом вниз. С него стягивают трусы. Затем несколько сотрудников удерживают его в этом положении, а один из них начинает наносить резкие и частые удары резиновыми дубинками по ногам и ягодицам заключенного. Он, лишенный возможности сопротивляться, кричит страшным, нечеловеческим голосом:

из видеозаписи с пытками з/к Бочоришвили

— Не подходи, сука! Хватит! Хватит! — Давай, давай, сильней! — подбадривает коллегу один из тюремщиков. — Хватит! Хватит уже! — воет Бочоришвили. — Давай, сильней, сильней!

Закончив экзекуцию, тюремщики стаскивают Бочоришвили с парты, и он обрушивается на пол без сознания.

«Поднимайся! Поднимайся на ноги, Бочоришвили!» — призывает один из сотрудников колонии. Но тот лежит на боку, не шевелясь, и никак на эти крики не реагирует.

Запись, полученная нами, на этом обрывается. Однако пытка — и мы это точно знаем — продолжилась.

Вообще апрель 2017 года был для ИК-1 очень урожайным на пытки, и это задокументировано всевозможными правоохранительными органами и даже Европейским судом. 21 апреля 2017-го, спустя 9 дней после пыток Бочоришвили, в колонию был введен спецназ ФСИН, там прошли «учения». По результатам «учений» были сильно избиты заключенные, находившиеся в штрафном изоляторе. Трое из них: Макаров, Непомнящих и Вахапов — сумели сообщить об этом на волю, и к ним пробились адвокаты «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова и Яков Ионцев. Заключенные написали заявления в СК, прокуратуру и ФСИН, а адвокаты подали жалобу в ЕСПЧ, требуя принятия экстренных мер по «правилу 39» (предписывающее экстренное вмешательство Европейского суда в случае угрозы жизни или здоровью заявителя. — О. Б.). Европейский суд уже 28 апреля вынес решение по этому вопросу, обязав Россию провести медицинское обследование указанных заключенных и о его результатах проинформировать суд.

4 мая замминистра юстиции Андрей Федоров сообщил в Страсбург, что медицинское обследование проведено, в колонии назначена проверка.

18 мая тогдашний начальник колонии Александр Чирва «самоустранился» от дальнейшего руководства исправительным учреждением: вышел в отпуск, из которого не вернулся. Никаких уголовных последствий по результатам проверки не было.

Вскоре работникам учреждения был представлен новый начальник — Дмитрий Николаев. Однако и при нем порядки в колонии остались прежними.

Сорудники ярославской колонии пытают заключенного Евгения Макарова. Кадр с видеорегистратора

Так, 29 июня 2017 года пыткам в «классе воспитательной работы» снова был подвергнут заключенный Евгений Макаров. Это был тот самый эпизод с Библией. Будучи избитым, Макаров опять пытался жаловаться, и вновь получил отказы. Однако «воспитательная работа», проведенная в отношении него, была записана на камеру видеорегистратора одного из участников пытки. И эту видеозапись раздобыли адвокаты «вердикта». Только после ее публикации в «Новой» в июле 2018 года было возбуждено первое дело в отношении сотрудников колонии. Бумажные заявления никак не работали.

Примечательно, что на первых порах некоторые из тюремщиков давали показания о том, почему не были выключены видеорегистраторы, почему они записывали преступление. По их словам,

эти записи делались по прямому указанию Дмитрия Николаева и его зама Игита Михайлова, с тем чтобы позднее представить их для отчета о проделанной воспитательной работе в областной главк.

Дмитрий Николаев (справа) в зале суда по делу о пытках в ИК-1 Ярославля. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Упоминались и фамилии адресатов в главке: замначальника управления ФСИН России по Ярославской области Степанищев и первый замначальника управления Баринов. (Потом, впрочем, сотрудники, дававшие такие показания, от них отказались и начали отчаянно извиняться перед начальством.)

Степанищева и Баринова уголовное дело, возбужденное после публикации записи, вообще никак не коснулось. А вот Игит Михайлов и Дмитрий Николаев были привлечены в качестве обвиняемых. И суд их оправдал, признав, что собственные сотрудники их попросту оговорили.

Игит Михайлов в зале суда по делу о пытках в ИК-1 Ярославля. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Остальных 11 подсудимых суд признал виновными, назначив им наказания от условного до 4 лет реального лишения свободы.

Это решение, видимо, нелегко далось судье Лупанову, слушавшему дело. В начале этого года адвокат Бирюкова запросила записи камер видеонаблюдения, установленных в суде. И выяснила, что в день вынесения приговора в совещательную комнату к судье заходили сразу несколько человек, среди которых — и гособвинитель, которая провела там порядка 40 минут. Это, несомненно, является нарушением тайны совещательной комнаты и влечет за собой необходимость отмены решения по «большому ярославскому делу».

Любопытно, что в новых видеозаписях фигурируют сотрудники колонии, уже ставшие фигурантами уголовных дел и даже получившие сроки. Интересно, как повлияет перспектива увеличения срока на их воспоминания о степени вовлеченности начальства в преступления, которые совершались в колонии?

Видеозаписи, которые мы сегодня публикуем, — это уже восьмое и девятое по счету видео с пытками в ярославской ИК-1, добытые адвокатами за последние годы.

По мотивам этих видео было возбуждено 5 уголовных дел, но не все они дошли до суда. Примечательно, что следствие волокитит не только дела в отношении «неустановленных лиц», которые возбуждает по простым бумажным заявлениям замученных зэков. Но не расследуются даже те дела, которые появились по мотивам публикации видео — и лица преступников на этих видео хорошо различимы.

Или вот, например, имел место такой правоприменительный казус.

В апреле 2019 года замдиректора ФСИН Валерий Максименко дал интервью изданию Znak.com. И в этом интервью была такая цитата: «Когда [Евгений] Макаров только сообщил, что его жестоко избили, прокуратура стала проводить проверку. Макарова и наших сотрудников тогда даже детектор лжи отправили проходить к независимым специалистам. Детектор тогда показал якобы, что наши сотрудники ни при чем, а Макаров врет. А потом — как на самом-то деле было? Пленка с издевательствами всплыла же раньше, чем ее все увидели. Но в управлении ФСИН по Ярославской области тогда (в ноябре 2017 года. — Ред.) сменился начальник (им стал Максим Залесов. — Ред.). Ему доложили о пленке. Он задал только один вопрос: «Этот инцидент с Макаровым был до или после его вступления в должность?» Ему сказали, что все случилось до него, тогда он сказал: «Ну и не будем выносить сор из избы». Он поступил не как начальник, не как офицер. Этот руководитель был обязан немедленно сообщить обо всем, требовать возбуждения дела. И когда видеоматериалы стали доступны всем, то тут, конечно, крыть уже было нечем, начались разбирательства».

О чем говорит нам замдиректора ФСИН Валерий Максименко?

Не сообщение ли это о должностном преступлении, совершенном Максимом Залесовым?

С данным вопросом адвокат Ирина Бирюкова тогда же, в 2019 году, также обратилась в Следственный комитет, требуя провести проверку. И ответа на это обращение так и не получила.

Не хотят выносить сор из избы?

* Закон обязывает нас сообщить, что Минюст считает эту организацию «иностранным агентом».