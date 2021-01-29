Всем оперштабам приступить к снижению

Если верить официальной статистике, за последние две недели число новых случаев коронавируса в России упало более чем на 20%. Власти начали ослаблять ограничения — в Москве отменили запрет на работу кафе ночью, а Минобрнауки разрешило вузам проводить очные занятия. «Новая» разбиралась, действительно ли вторая волна эпидемии пошла на спад и ждать ли нам очередного подъема заболеваемости весной.

24 декабря в России было выявлено максимальное количество больных COVID-19 за всю пандемию — почти 30 тысяч человек. С тех пор число новых случаев уменьшается: за месяц оно снизилось более чем в полтора раза. Как заявил президент Владимир Путин, «пандемия постепенно отступает», а «эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется».

Эпидемия могла бы пойти на спад благодаря вакцинации. Как следует из данных, собранных «Новой» по региональным СМИ, на 29 января число привитых от коронавируса в России превысило миллион человек (1 028 591 человек).

Темпы вакцинации резко выросли — за последние 10 дней препарат получили столько же людей, сколько за первые полтора месяца кампании. Четырем регионам удалось привить более двух процентов населения — это Москва, республика Алтай, а также Магаданская и Сахалинская области. Еще девять регионов преодолели отметку в один процент.

Однако доля привитого населения в стране по-прежнему меньше одного процента — этого недостаточно для снижения заболеваемости, которое показывают официальные цифры.

«Несмотря на то что кампания по вакцинации началась и ее темпы постепенно увеличиваются, она пока не в состоянии обеспечить никакой коллективный иммунитет. Если посмотреть на цифры, на 26 января в Петербурге привиты порядка 40 тысяч человек. Это капля в море. Поэтому вклад вакцинации в иммунизацию населения пока ничтожен, и непонятно, насколько он будет значим при тех темпах, которые есть сейчас», — говорит независимый аналитик Алексей Куприянов.

Таким образом, спад заболеваемости не связан с темпами вакцинации. Либо он объясняется другими причинами, либо официальная статистика по-прежнему остается недостоверной, как и на протяжении всей эпидемии.

Число новых случаев — управляемая величина, которую власти используют для достижения собственных целей: цифры могут снижаться перед голосованием по поправкам в Конституцию или проведением Парада Победы — и расти, если нужно убедить граждан соблюдать самоизоляцию и носить маски. Однако сейчас явных политических причин для уменьшения государственной статистики не видно, полагает аналитик.

«Возможно, это шаг навстречу каким-то бизнес-структурам, но на самом деле мы просто не понимаем, что происходит. Нам делают послабления, чтобы отвлечь от каких-то других пунктов повестки? Или эпидемия действительно пошла на спад и можно немного выдохнуть? К сожалению, рациональный вывод в такой ситуации сделать практически невозможно», — говорит Куприянов.

«Новая» неоднократно рассказывала о регионах, где статистика выглядит «нарисованной»: число ежедневных случаев практически не меняется на протяжении нескольких недель. По оценке специалистов, к началу второй волны в России осталось не более десяти областей, которые показывают относительно достоверные цифры. Данные из этих субъектов говорят о том, что заболеваемость действительно снижается, отмечает Куприянов. Понять, что происходит во всех остальных регионах, можно лишь по косвенным данным.

Для оценки реальной динамики эпидемии специалисты используют статистику поисковых запросов в «Яндексе», связанных с симптомами и лечением коронавируса. При COVID-19 люди чаще начинают искать в интернете информацию о пропаже обоняния, уровне сатурации, обследованиях и лекарствах, поэтому поисковая статистика покажет вспышку, даже если официально заболеваемость не растет.

Спад эпидемии виден и по этим данным: в большинстве регионов количество «ковидных» запросов упало до тех значений, которые были перед началом второй волны.

«Статистика поисковых запросов показывает существенное снижение. <...> Я бы предположил, что сейчас мы вернулись примерно к ситуации июля — августа 2020 года, к относительному затишью», — говорит аналитик и директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников. Спад может объясняться длинными новогодними каникулами — после праздников активность людей остается сниженной.

Несмотря на общее снижение заболеваемости, в некоторых регионах ситуация остается тревожной. Например, в Санкт-Петербурге во время новогодних каникул число заболевших упало в два с лишним раза, однако после каникул вновь наметился рост, отмечает Алексей Куприянов: если в декабре количество новых случаев колебалось от трех с половиной до пяти тысяч, то сейчас — от трех до четырех тысяч.

«Декабрь для Петербурга был действительно очень тяжелым месяцем: почти исчерпался лимит коек, ускорили выписку больных, увеличили ротацию, избыточная смертность носила просто катастрофический характер. По сравнению с ним, конечно, стало легче. Но вопрос, насколько легче, остается открытым», — говорит он.

Все публично доступные данные показывают, что заболеваемость действительно снижается, однако, насколько значителен этот спад и как долго он продлится, неизвестно. «К сожалению, из этого снижения не следует, что через неделю или несколько недель не начнется новый рост. Когда и насколько сильной будет следующая волна, мы просто не знаем», — отмечает Борис Овчинников.

Лучше предсказать динамику эпидемии могли бы данные о числе госпитализированных, однако их выкладывают лишь единичные регионы. Сводную статистику по этим показателям для всех субъектов власти не публикуют, несмотря на неоднократные просьбы специалистов и СМИ. Для оценки масштабов заболеваемости важны и данные по смертности, однако Росстат выкладывает их с опозданием — спустя полтора месяца.

Из-за медленной вакцинации на затухание эпидемии к лету могут рассчитывать лишь те регионы, в которых переболело достаточное количество населения — около 60%, отмечает Куприянов: «Единственное, на что мы можем надеяться, — что в действительности переболевших у нас гораздо больше, чем рапортует официальная статистика».

При участии Анны Титовой

Редактор: Арнольд Хачатуров