Почему статистика РФ по COVID-19 недостоверна

Почему нельзя верить оперативным данным по заболеваемости, и как это связано с трендами поисковых запросов? Что такое «коридор Собянина»? И сколько всего человек может заразиться Covid-19 в России? В осенний период пандемии коронавируса показатели заболеваемости в 2 с половиной раза опережают весенний. Это не всегда можно объяснить увеличением количества тестирований. «Новая газета» вместе с экспертами нашла несколько причин, почему статистика в 65 субъектах РФ недостоверная.