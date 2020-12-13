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№ 137 от 11 декабря 2020

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Почему статистика РФ по COVID-19 недостоверна

Объясняем на примере трендов Яндекса

Общество436

436
 

Почему нельзя верить оперативным данным по заболеваемости, и как это связано с трендами поисковых запросов? Что такое «коридор Собянина»? И сколько всего человек может заразиться Covid-19 в России? В осенний период пандемии коронавируса показатели заболеваемости в 2 с половиной раза опережают весенний. Это не всегда можно объяснить увеличением количества тестирований. «Новая газета» вместе с экспертами нашла несколько причин, почему статистика в 65 субъектах РФ недостоверная.

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