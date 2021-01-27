Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил в столице ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Об этом он сам сообщил в своем блоге.

Ограничения смягчаются с сегодняшнего дня. В частности, отменяется запрет на ночную работу (с 23:00 до 6:00) для предприятий общепита, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных заведений, однако им по-прежнему будет нужно соблюдать меры по предотвращению распространения COVID-19. Помимо этого, требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы для работодателей с 27 января будет носить рекомендательный характер.

Окончательного решения о работе вузов еще не приняли. Собянин пообещал, что этот вопрос решат до 6 февраля. «Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно. И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность», — отметил градоначальник.

Накануне оперштаб сообщил о 2 317 новых выявленных случаях заражения COVID-19 в столице за сутки. Собянин отметил, что за неделю количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек, а в коронавирусных стационарах свободно более 50% коек – впервые с середины июня 2020 года.