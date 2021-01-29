Минобрнауки разрешило вузам вернуться к очному обучению с 8 февраля 

Министерство науки и высшего образования разрешило подведомственным институтам и университетам вернуться к очному формату обучения с 8 февраля. Копия соответствующего приказа оказалась в распоряжении ТАСС.

Вузам, которые не подчиняются Минобрнауки (среди таких, например, находящийся в ведомстве МИД Московский государственный институт международных отношений), также рекомендовано вернуть очные занятия.

Из приказа следует, что руководство учебных заведений должно будет следить за соблюдением санитарных норм. Вузам предписано установить масочный режим, измерять у студентов и преподавателей температуру на входе и создать условия для гигиенической обработки рук.

На дистанционное обучения высшие учебные заведения Москвы и Петербурга перешли на фоне распространения коронавируса в середине ноября. Региональные вузы принимали решение исходя их эпидемиологической обстановки.

Переход на «дистанционку» весной и осенью вызвал претензии у некоторых студентов, обучающихся на платной основе. Они требовали снизить стоимость обучения, мотивируя это снижением качества получаемых знаний из-за регулярных технических сбоев.