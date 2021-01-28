«Если я задержанный, то почему я в СИЗО?»

Московский областной суд признал законным задержание политика Алексея Навального на 30 суток. Защита оппозиционера потребовала отпустить его, поскольку считает решение Химкинского городского суда Подмосковья незаконным. По словам защиты, суд отдал «предпочтение органу исполнительной власти», проведя заседание в здании ОВД «Химки». Суд не допустил представителей СМИ на открытое заседание, Навального лишили права на конфиденциальное общение с адвокатами до и во время процесса. Защитники высказали предположение о нарушении судьей тайны совещательной комнаты. И это не полный список нарушений, который проигнорировал Мособлсуд.

29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск. Претензии к политику связаны якобы с нарушением им обязательств, наложенных приговором по делу «Ив Роше». По мнению ведомства, Навальный систематически не исполнял условия испытательного срока. 17 января Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии. Власти развернули его самолет из Внуково в Шереметьево, а Навального задержали на паспортном контроле по требованию ФСИН, которая добивается замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в химкинском отделе полиции состоялось выездное заседание городского суда, который продлил Навальному срок задержания на 30 суток. О самом заседании защита узнала буквально за несколько минут до начала слушаний. Навальный назвал происходящее «наивысшей степенью беззакония», сказав, что власти «разорвали и выбросили на помойку Уголовно-процессуальный кодекс». По словам оппозиционера, о суде его не предупредили.

Само ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный будет рассмотрено 2 февраля в Симоновском суде Москвы. Если суд поддержит претензии ФСИН, Навальному назначат реальный срок в 3,5 года за вычетом срока, проведенного под домашним арестом, отметила адвокат политика Ольга Михайлова. Сейчас Навальный находится в СИЗО «Матросская Тишина».

Рассмотрение апелляции проходило в Московском областном суде. Здание было оцеплено полицией, пропускали строго по спискам. Документы журналистов проверяли на подступах к суду дважды. Зал заседаний не смог бы вместить всех, аккредитацию получили 60 корреспондентов из 160 зарубежных и российских СМИ. Всю прессу разместили в конференц-зале Мособлсуда.

Навальный участвовал на заседании по видеосвязи из СИЗО. Адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова перед началом успели рассказать ему про обыски и задержания, которые произошли накануне у его супруги Юлии, брата Олега и у сторонников оппозиционера.

— Обалдеть! — удивился Навальный. — У меня был обыск из-за коронавируса? Я не понимаю, за что Олега задержали.

Судья Муса Мусаев начал заседание с оглашения апелляционной жалобы защиты. По их мнению, решение Химкинского горсуда принято с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, поскольку отсутствуют правовые основания для продления срока задержания для условно осужденного. Суд первой инстанции вышел за пределы представления ФСИН и удовлетворил требование, не предусмотренное УПК, полагают адвокаты. Помимо прочего, защита уверена в том, что Навального незаконно объявили в розыск.

Из представленных материалов следует, что ФСИН получила от Навального уведомление от 23 ноября 2020 года о том, что он находился на лечении в берлинской клинике «Шарите». Таким образом, о месте нахождения Навального в ведомстве знали. Но они не предприняли никаких попыток проверить эту информацию. Вместо этого инспекция ФСИН осуществляла свою проверку по месту регистрации политика в Москве. Адвокат Кобзев попросил приобщить к материалам дела справку из клиники «Шарите», подтверждающую, что Навальный продолжал лечение вплоть до 15 января. Защита также просила обратить внимание апелляционную инстанцию на то, что не была своевременно уведомлена о выездном заседании в Химках.

«Статьи УПК, по которым продлили срок задержания, не предусматривают этого. Вопрос о заключении до 30 суток не может быть поставлен ни начальником УВД и никаким любым другим должностным лицом. Судебное заседание не могло нигде проходить. Ссылки суда на ст. 396-ю, 397-ю и 399-ю УПК РФ абсурдны и бессмысленны. Суд постановил срок задержания до 30 суток. Хотя начальник ОВД «Химки» этого не просил, он заявлял о заключении под стражу. Судья Морозова вышла за рамки рассмотрения представления и удовлетворила те требования, которые не требовались», — заявил адвокат Кобзев.

Его коллега Ольга Михайлова возмущена тем, что на заседании в Химках были нарушены принцип независимости суда и тайна совещательной комнаты. Она напомнила, что суд состоялся в здании отдела полиции ОВД «Химки». «То есть в здании того органа, который вынес представления о заключении под стражу», — заметила адвокат, добавив, что судья принимала решение в отделении полиции. Непонятно — в каком кабинете. И неизвестно — кто еще с ней мог находиться в тот момент.

речь Навального «Все это одно большое нарушение закона!»

Фото: Андрей Карев / «Новая газета» «Все это одно большое нарушение закона! — начал свое выступление Навальный. — Ваша честь, вы читали протокол заседания? Вы должны были громко смеяться. Это самый смешной документ, который можно было написать. Я давно спускаюсь вместе с вами вниз по лесенке деградации судебной системы. Я привык, что многочисленные законы не распространяются на меня. Для меня открылись новые перспективы. В отделе полиции меня завели в конуру для общения с адвокатами, они, растерянные, говорят, что меня будут судить. Я думал, что это программа «Розыгрыш», тут разъедутся кулисы, выйдет Путин и скажет, что меня не было уже пять месяцев в России и все будет хорошо. Невозможно проводить суд в отделе полиции! Мне через минуту принесли бумаги на подпись из Симоновского суда, они знали, что меня посадят. Я летел в самолете из Берлина, и они уже знали решение и подготовили мне камеру в «Матросской Тишине». <...> Скажите, ваша честь, вас не смущает, что мы по существу рассматриваем дело о замене условного срока на реальный? Мой статус здесь — стоит один офицер ФСИН, второй офицер ФСИН, никто не понимает мой статус, потому что я задержанный. Что такое задержанный в СИЗО? Как можно задержать на месяц? Почему я не в ИВС, я в СИЗО? В документах, по которым меня задержали в аэропорту, написано черным по белому: «Мера пресечения отсутствует». Если отсутствует, почему самая частая фраза, которую я слышал, «руки держите за спиной»? Почему я здесь сижу?»

В конце выступления Навальный попросил отменить решение Химкинского суда. Следом представитель ОВД «Химки» сказала, что решение о задержании законно и попросила оставить его без изменений. Аналогичная позиция была и у прокурора Химкинской городской прокуратуры. Он считает, что позиция защиты несостоятельна.

Прокурор напомнил, что в 2014 году Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы по делу «Ив Роше». При этом суд постановил считать наказание условным с испытательным сроком 5 лет, который в 2017 году был продлен еще на год. По сведениям прокурора, в 2020 году ФСИН зафиксировала многократные нарушения Навальным условий испытательного срока, согласно которым он должен был два раза в месяц в определенные дни отмечаться в инспекции. По его словам, политика неоднократно предупреждали, что нарушения условий могут привести к замене условного наказания на реальное.

Прокурор уточнил, что порядок разрешения замены наказания регламентирован законом, срок задержания на 30 суток избран согласно статьями УПК.

В последнем слове Навальный выразил поддержку всем, кто подвергся обыскам, арестам и репрессиям «просто за то, что они не боятся и являются честными людьми», и поблагодарил тех, кто выходит на улицу за то, что «они являются последним заслоном перед тем, чтобы наша страна скатилась в деградацию».

Трансляция заседания Мособлсуда. Фото: РИА Новости

«То, что происходит во всяких Химкинских, Симоновских и Басманных судах — попытка демонстративно запугать. У вас не получится запугать — мы большинство — те десятки миллионов людей, которые обокрала эта власть», — сказал Навальный.

Судья Мусаев удалился в совещательную комнату. Адвокат Кобзев попытался узнать:

— Сориентируйте, пожалуйста, по времени.

— Недолго, — кто-то ответил из зала.

Действительно, судье потребовалось чуть больше пяти минут. Он отказался отменить решение Химкинского суда.

— Вам понятно решение? — уточнил Мусаев у Навального.

— Мне все было ясно еще до заседания.