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№ 4 от 18 января 2021

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«Не нужно бояться»

Экстренный суд арестовал Навального на 30 суток прямо в отделении полиции, десятки сторонников политика были задержаны: ВИДЕО

Политика1

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Монтаж: Александр Лавренов / «Новая газета»

18 января в УВД города Химки прошел суд над Алексеем Навальным. Сторонники приехали поддержать его к зданию УВД. Судья Морозова продлила срок задержания Навального на основании статьи 46 Уголовно-исполнительного кодекса, а также статей 396, 397 и 399 Уголовно-процессуального кодекса. Подробности в онлайн-трансляции «Новой газеты» о возвращении Навального в Россию.

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Теги:
задержания, навальный

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