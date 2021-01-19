Как дважды провернуть фальшь

17 октября 2017 года ЕСПЧ вынес постановление, которым признал приговор в отношении Навального по «делу «Ив Роше» «произвольным и необоснованным» и обязал правительство России выплатить Навальному более четырех миллионов рублей в качестве компенсации. Россия выполнила это решение ЕСПЧ, перечислив деньги на счет Навального.

За этим делом я следил с самого момента его возбуждения, с 2012 года. И уже тогда имел достаточно оснований предполагать в нем политический заказ. Более того: я сам едва не попал под уголовное преследование «за разглашение тайны следствия». Во всяком случае, я дважды получал повестки с требованием прибыть в Следственный комитет России, где меня допрашивали следователи-важняки.

Правда, оба раза вскоре после допросов были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Первое постановление отменил лично глава СКР Александр Бастрыкин. Но и вторая попытка привлечения меня к уголовной ответственности по «делу «Ив Роше» завершилась пшиком — отказным постановлением.

А возбудился СКР и лично Александр Бастрыкин после публикации моего расследования «Ив Роше» посадит в России три миллиона деревьев и двух братьев Навальных?». Материал был опубликован 6 февраля 2013 года. В нем я очень подробно расписал технологию возбуждения «дела «Ив Роше», приложив сканы документов, оказавшихся тогда в моем распоряжении.

Из этих документов я узнал, что 10 декабря 2012 года, в 15 часов 25 минут, в Главном следственном управлении СКР было зарегистрировано заявление Бруно Лепру, генерального директора российского подразделения всемирно известной косметической компании ООО «Ив Роше Восток».

В заявлении не было никакой конкретики — только просьба провести проверку, потому что компании «мог быть причинен ущерб в крупном размере».

И в этот же день, в понедельник, 10 декабря 2012 года, руководитель ГСУ СКР генерал-майор Щукин А.В. поручил следователю по особо важным делам ГСУ майору Пищулину А.О. провести проверку в порядке статей 144–145 УПК РФ.

Пищулин провел проверку стремительно. Все в тот же день, 10 декабря 2012 года, он подал на имя генерала Щукина «Рапорт об обнаружении признаков преступления».

Всего несколько часов понадобилось майору, чтобы написать многостраничный рапорт, а перед этим выяснить, что весной 2008 года Олег Навальный узнал, что Ярославское отделение ФГУП «Почта России» «не имело возможности в полном объеме удовлетворить потребность ООО «Ив Роше Восток» в отправке посылок». Для удовлетворения этих самых потребностей 5 августа 2008 года между косметической компанией и фирмой ООО «Главное подписанное агентство», контролируемой братьями Навальными, был заключен договор о транспортно-экспедиционном обслуживании. Но «в действительности самостоятельно выполнить принятые на себя обязательства ООО «Главное подписное агентство» не имело возможности и не намеревалось этого делать, планируя использовать услуги по перевозке почты ООО «Ив Роше Восток» грузовым транспортом, взятым в наем в транспортном предприятии «АвтоСАГА».

Олег и Алексей Навальные в зале суда во время слушания по «делу «Ив Роше». Фото: Евгений Фельдман / архив «Новой»

В результате чего за четыре с половиной года действия договора ООО «Ив Роше Восток» перечислило на расчетный счет ООО «Главное подписное агентство» 55 184 767 рублей. Из которых агентство перевело ООО «АвтоСАГА» 31 598 750 рублей — за оказанные транспортные услуги.

Десятым декабря 2012 года датировано и вынесенное майором Пищулиным «Постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела», в котором следователь прописал, что 55 184 767 рублей — это сумма похищенного, которой братья Навальные «распорядились по собственному усмотрению». В ГСУ СКР не стали принимать во внимание, что экспедиционные услуги (погрузочно- разгрузочные работы) — да даже сама идея оказания услуг — чего-то стоят. И в денежном выражении услуги стоят ровно столько, сколько за них готов платить клиент. И неважно, сам ли подрядчик полностью выполняет эти работы, или привлекает субподрядчиков (подробности — в «Новой», № 13 от 6 февраля 2013).

Через полтора года после возбуждения уголовного дела против братьев Навальных, в августе 2014 года, вспыли подробности, которые уже не оставляли никаких сомнений в политической мотивированности их преследования. Что если бы фигурантами дела не были бы именно эти люди? Оно вообще не было бы возбуждено, а возбужденное было бы тут же закрыто в связи с отсутствием самого события преступления.

Тогда, в августе 2014 года, Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрел ходатайство ФСИН об аресте Алексея Навального.

Основанием для изменения меры пресечения сотрудники ФСИН посчитали нарушение им запрета «делать сообщения, заявления, обращения и давать комментарии в связи с уголовным делом через СМИ». Сотрудники ФСИН зафиксировали, что 29 июля на странице Навального «...в социальной сети Интернет… опубликовано ходатайство генерального директора ООО «Ив Роше Восток».

Фото: Евгений Фельдман / архив «Новой»

Что такого крамольного было в этом ходатайстве? Цифры! И сомнения «Ив Роше», что братья Навальные нанесли компании финансовый ущерб.

Дело в том, что в «Ив Роше Восток» провели внутренний аудит, в ходе которого перепроверили все договоры с подрядчиками и пришли к выводу, что в результате сотрудничества с братьями Навальными компания не понесла ущерб, а, наоборот, сэкономила.

В документе, к примеру, приводятся такие цифры. В 2009 году ООО «Главное подписное агентство» осуществило 890 рейсов с грузами «Ив Роше» по маршруту Ярославль — Москва. В 2010 году по тому же маршруту было сделано 550 рейсов, в 2011-м — 150, в 2012-м — 126. При этом стоимость одного рейса — 20 тыс. рублей — была зафиксирована еще в 2009 году и не менялась все годы действия договора. А среднерыночные цены у других компаний-перевозчиков были выше. Если в 2009 году — на 6%, то в 2012-м — на 15% (подробности — в «Новой», № 85 от 4 августа 2014).

То есть никакого хищения денег «Ив Роше» не было. А раз не было хищения, то не было и самого события преступления. И следствие об этом узнало уже через месяц после возбуждения уголовного дела. Справка о внутреннем аудите и ходатайство «Ив Роше» о прекращении уголовного преследования братьев Навальных датирована 10 января 2013 года. Но маховик, прилично раскачавшийся за месяц, останавливать не стали, доведя дело до обвинительного приговора, по которому 30 декабря 2014 года Олега Навального приговорили к 3,5 года лишения свобода, а Алексея Навального — к такому же сроку, но условно. С испытательным сроком пять лет, до 30 декабря 2019 года.

Что интересно, как установила экспертиза «Диссернета», из 234 страниц приговора в отношении братьев Навальных 195 страниц полностью или частично оказались скопированы из обвинительного заключения.

В августе 2017 года испытательный срок Навального был продлен на год, до 30 декабря 2020 года.

И сегодня (в январе 2021 года!) выглядит очень странным, что именно с «дела «Ив Роше» решили смахнуть пыль и использовать его в качестве повода для ареста Алексея Навального после возвращения политика из Германии. Тем более удивительным выглядят заявления ФСИН о том, что служба не имела возможности установить местонахождение своего подопечного. Ведь буквально за полторы недели до того, как ФСИН объявил Навального в федеральный розыск, 17 декабря 2020 года на своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал, что когда к нему обратилась супруга Навального, он лично «дал команду выпустить на лечение в Германию, в эту же секунду…».