Спасти москвича

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Сухие цифры:

19 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице первым компонентом вакцины «Спутник V» привито 200 тысяч человек. Это — 1,58% от общего числа зарегистрированных жителей (12,6 млн человек).



Но даже если брать незарегистрированных — в 2019 году власти заявляли, что с ними население города составляет 15 млн человек, — то процент привитых будет высоким: 1,33%.

Для сравнения:

Санкт-Петербург , вторая столица. К 19 января — 24 817 привитых на 5 398 064 жителей — 0,46% .

, вторая столица. К 19 января — 24 817 привитых на 5 398 064 жителей — . Или Новосибирская область — 4194 получивших вакцину на 2 798 170 жителей. Всего 0,15%.

Исходя из московских цифр,

логично предположить, что вакцина распределяется по регионам пропорционально их населенности и экономическому потенциалу. Но это не так.

В вакцинации регионов откровенно трудно проследить логику. Количество поставляемых доз и количество получивших прививку никак не коррелируется ни с богатством субъектов, ни с их населением.

Например, в одном из тринадцати российских регионов-доноров, Татарстане , на 3 902 642 жителей — всего 5 906 привитых. Это 0,15% .

, на 3 902 642 жителей — всего 5 906 привитых. Это . Зато в беспросветно дотационной Курганской области показатели лучше: 1442 вакцинированных на 827 166 человек — 0,17%.

показатели лучше: 1442 вакцинированных на 827 166 человек — В главных нефтяных донорах страны — ХМАО и ЯНАО — привиты 0,43% и 0,28% населения. В 3 и в 6 раз меньше, чем в Москве.

Может быть, в регионах люди просто менее охотно идут вакцинироваться? Тоже нет.

В Свердловской области (население 4,3 млн человек) «Спутник V» получили 13 000 жителей. При этом в регион, по официальным данным, поставлено всего 15 000 доз вакцины. На всех желающих ее не хватает. Люди записываются в лист ожидания, чтобы получить укол.

Пункт вакцинации в московском ГУМе. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Еще в августе прошлого года представитель Минздрава Сергей Глаголев заявлял, что вакцина, вероятнее всего, в первую очередь будет распределяться по регионам с наиболее неблагоприятной эпидобстановкой. Но вот СМИ публикуют данные исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza о регионах с самой высокой смертностью о коронавируса:

Лидер списка — ЯНАО , где доля смертельных случаев, связанных с коронавирусом, составила 39,9%. Привиты там, напомним, всего 0,28% населения.

, где доля смертельных случаев, связанных с коронавирусом, составила 39,9%. Привиты там, напомним, всего населения. На четвертой строчке (после Москвы и Петербурга) — Алтайский край (28,1% смертельных случаев сопровождались COVID-19). Привиты на Алтае по состоянию на 18 января всего 3 343 человека (0,14% населения).

Может быть, дело в удаленности регионов от точек производства вакцины? Все же заводы находятся в Москве и в Петербурге. И снова нет:

как тогда объяснить, что в Сахалинской области привито 2 600 человек (0,53% населения)? Сахалин в процентном соотношении — впереди северной столицы.

До конца года Москва планирует закупить вакцину на 10 млрд рублей. «Открытые медиа» посчитали, что этого хватит как минимум на 10 млн человек. То есть, привиты будут (даже если брать незарегистрированных жителей) не меньше 66,67% населения столицы. Для сравнения, в Пермском крае к концу года рассчитывают вакцинировать 1,2 млн человек — это даже не половина населения региона (46,17%). В Красноярском крае, по сообщениям местных СМИ, медики за год планируют привить треть населения.

Догнать столицу по темпам вакцинации регионы, похоже, могут только одним способом: рациональным расходованием вакцины. В той же Перми, по словам пациентов, врачи ждут, когда наберется пятеро желающих получить укол, и только после этого вскрывают ампулу (каждая рассчитана на пять доз). В Москве (из личного опыта) — ампулу вскрывают и ради одного пациента.