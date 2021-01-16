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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
«Спутник V»: завершающий виток
Редактор «Новой» сделал вторую прививку российской вакциной от COVID-19: репортаж из поликлиники и отчет о самочувствии
Иван Жилинспецкор
8.22 утра 15 января. Москва. Поликлиника № 115.
Поставить второй укол «Спутник V» мне должны были еще в конце прошлого года. После первой прививки, 6 декабря, врач сказал, что мне позвонят и вызовут. Но то ли не позвонили, то ли не дозвонились. А потом я уехал в Кировскую область, докуда массовая вакцинация на тот момент не добралась.
И вот 14 января, когда вместо трех недель с первой прививки прошло почти шесть, я решил: во что бы то ни стало с уколом надо разобраться.
В итоге принял радикальное решение — идти в поликлинику и делать вакцину just now.
— Поднимайтесь в секцию вакцинации. Там скажут, можно колоть или уже нельзя, — говорит дежурная медсестра.
Первое, чему поражаюсь, зайдя в секцию, — количеству пациентов. Когда мне ставили первый укол, других желающих привиться просто не было. Сейчас в очереди к кабинетам двенадцать человек.
Половина из них — пенсионеры. 29 декабря власти Москвы пообещали им, что после вакцинации разблокируют социальные карты, дающие право бесплатного проезда.
Еще трое пациентов — мужчины лет 35–40, две женщины средних лет и один совсем молодой парень.
— 27 декабря вам должны были ставить? Я сейчас уточню, что делать, — Дежурящий в коридоре фельдшер берет мой прививочный сертификат, отходит куда-то и через три минуты возвращается: — Сейчас уколем.
Ничего страшного во введении второго компонента вакцины с опозданием, судя по всему, действительно нет: иммунологи заявляют, что три недели — минимально необходимый период. Можно поставить вакцину и через месяц, и через полтора.
Без очереди меня ведут в кабинет «осмотра перед вакцинацией». Терапевт интересуется, были ли побочные эффекты после первой прививки.
— Температура 37–37,2 градуса, слабость, головная боль, — говорю.
— Хорошо. Идите на укол.
На этом осмотр закончен.
Вакцинироваться меня приглашают также без очереди — как единственного пациента, который пришел ставить второй компонент «Спутника». Размораживают ампулу.
— Можно ведь подождать, пока придет кто-то еще [на второй компонент], — говорю фельдшеру, памятуя, что ампула рассчитана на пять пациентов. — Чтоб не пропадало.
— Уже начали размораживать, — отвечает он.
— И мы часто, если очереди нет, выбрасываем ампулу после первого пациента: точно неизвестно, сколько она может стоять открытой. Лучше открыть новую, чем вколоть следующему пришедшему неизвестно что.
Сам второй укол «Спутник V», как и первый, занимает меньше пяти секунд. И он такой же безболезненный.
Меня просят полчаса посидеть в коридоре с другими пациентами.
— После первого укола плохо было? — спрашивает меня пенсионерка в бежевой кофте.
Описываю симптомы, резюмируя: «Неприятно, но терпимо».
— Я очень боюсь, — говорит она. — Но весной собрались с внуками в Адлер. А на юге всякой заразы полно. Еще коронавирус подцепить не хватало.
Юра, поджарый мужчина в сплошь черной одежде, пришел на вакцинацию из карьерных соображений.
— У нас в офисе переболело две трети сотрудников. А я за весь год ни разу даже не покашлял. Прививку ставлю чисто по принципу «береженого бог бережет».
«Прошлый год проработал за себя и за заболевших коллег. В итоге повысили. Хотелось бы продолжить».
— А не страшно, что вакцина еще не прошла третью фазу испытаний? Вроде как неизвестны риски.
— Я ходил к участковому терапевту. Он сказал, что для меня рисков нет.
По сравнению с первым уколом побочных эффектов от второго у меня практически не было: небольшой озноб вечером и боль в месте укола. Наутро все прошло. Разумеется, это индивидуальная реакция: у меня есть знакомые, которые после второй дозы вакцины слегли с температурой, а есть те, у кого даже плечо не болело.
Через три недели иду проверяться на антитела. После первого укола показатель IgG был очень высоким — 400. Если он сохранится на высоком уровне, можно будет идти сдавать плазму. Вносить свою лепту в борьбу с ковидом.
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