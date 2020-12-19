«Спутник V» взлетел?

Иван Жилин после вакцинации первым компонентом «Спутника V». Фото из личного архива

Больше миллиона человек прочитали онлайн о моем самочувствии после вакцинации от коронавируса. Напомню кратко: я привился «Спутник V» 6 декабря и на следующий день почувствовал слабость, головную боль, невысокую температуру (37 °C). О том, что эти «побочки» возможны, предупреждала выданная медсестрой брошюра.

Головную боль удалось снять нурофеном, а слабость — прошла к вечеру того же дня. Уже тогда я написал: «День относительно плохого самочувствия ради защиты от коронавируса — для меня приемлемая цена. Теперь главное, чтобы появились антитела».

И они — действительно появились.

15 декабря я сдал тест в одной из крупнейших частных сетевых лабораторий России. Кровь из вены. Результаты сейчас лежат передо мной.

Антитела IgM, которые свидетельствуют о столкновении организма с возбудителем инфекции (самим вирусом или вакциной), присутствуют;

антитела IgG, свидетельствующие о формировании устойчивого иммунитета. Не просто присутствуют: их количество в 30 (!) раз выше минимально необходимого. Чтобы врач сказал: «У вас есть антитела», — концентрация IgG должна составлять 13 относительных единиц на миллилитр крови (ОЕ/мл). У меня их — больше 400.

Сразу после прививки я указывал на погрешность в своем эксперименте: уровень антител перед вакцинацией у меня не замеряли.

Врач, проводивший предварительный осмотр, спросил, не болел ли я ОРВИ, и не чувствовал ли симптомов болезни в последний месяц перед вакцинацией. Не болел и не чувствовал. Ноябрьские тесты на коронавирус (я сдаю их каждый месяц) также показывали отсутствие инфекции. Но, поскольку погрешность все же есть, для меня стало принципиально важным ответить на вопрос: откуда антитела?

Могло ли появиться такое количество IgG не из-за вакцины, а, например, из-за бессимптомно перенесенного коронавируса?

И если у меня были антитела до вакцинации — должна ли была вакцина увеличить их количество, дав дополнительную защиту?

В лаборатории, в которой я сдавал тест на антитела, мне ответили кратко, но уверенно: «У вакцины должно быть именно такое действие».

Чуть сдержаннее о причинах высказался врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Василий Власов.

— Такие высокие показатели действительно могут быть результатом введения вакцины. Даже несмотря на то, что прошло чуть больше недели. Выяснить происхождение антител можно, но для этого придется проводить довольно сложные анализы. Поэтому здесь важно понимать: в целом считается, что если человек переболел бессимптомно или в легкой форме, то у него должно быть меньше антител, а если переболел тяжело — больше. Это общая закономерность. Но она не всегда проявляется на индивидуальном уровне.

Попросту говоря, я могу быть исключением, и колоссальное количество антител выработалось после бессимптомно перенесенного коронавируса.

Эпидемиолог Власов указывает: ко многим категоричным заявлениям о лечении инфекций, в том числе коронавируса, на самом деле, нужно добавлять «но».

— Антитела указывают на наличие иммунитета, но они не тождественны иммунитету. Если антител нет — это не значит, что нет иммунитета. Иммунитет может сохраняться и после их исчезновения. Если антитела есть, это говорит о том, что иммунитет, вероятно, тоже есть.

«Но даже большое количество антител не является гарантией, что вы не заразитесь».

— А если я переболел, у меня появились антитела, и потом мне ввели вакцину — их количество должно увеличиться? — спрашиваю у врача.

— Неизвестно. В теории — да. Но на практике этот вопрос, насколько мне известно, не изучался.

Медицинский директор Lahta Clinic Никита Жуков в разговоре со мной отметил, что, по его мнению, столь высокий уровень антител на вторую неделю после вакцинации, скорее всего, свидетельствует о бессимптомно перенесенном незадолго до прививки коронавирусе.

— Мы не знаем, какой уровень антител может быть у бессимптомно переболевших, потому что их не исследуют. Но вакцина — определенно должна была вызвать иммунный ответ и увеличить количество антител. Другое дело, что у вас они еще только должны были начать появляться.

Сертификат вакцинированного «Гам-КОВИД-Вак» (торговое название «Спутник V»)

Вывод прост: антитела могли появиться после бессимптомно перенесенного коронавируса, но в таком количестве, как у меня, — только в порядке исключения. Скорее всего, «Спутник V» сыграл свою роль.

Если коронавирус я уже перенес, а вакцина — еще только начинает свое действие, то уровень антител должен расти. Тем более впереди, примерно 27 декабря, — вторая доза.

Самочувствие — отличное. Наблюдения продолжаю.