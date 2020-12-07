«Я привился "Спутник V". Утром стало плохо». Онлайн о реакции спецкора «Новой» на вакцину от COVID-19

7:00. Жена говорит, что ночью у меня явно была высокая температура. Не мерили — просто был горячий. Я не могу встать. Голова раскалывается. Слабость. Засыпаю еще раз.

За утро я трижды просыпаюсь, смотрю в Telegram сообщения с работы и тут же засыпаю назад. Отвечать кому-то нет сил. Со мной такого не бывает: обычно я «подрываюсь» по будильнику.

Наконец, в 10:55 все-таки встаю. Температура невысокая, всего 37, а голова болит так, будто у меня тяжелое похмелье. Смотрю в выданную при вакцинации памятку:

«У 10% пациентов возможна слабость и недомогание, у 5,7% – озноб и повышение температуры, у 4,7% – боль, зуд и отек в месте введения вакцины».

Шанс собрать все три этих побочных эффекта — невысокий. Но я справился.

«Нурофен» снимает головную боль. Остается только дикая усталость и по-прежнему зудящее плечо.

Бывают такие дни, которые надо просто пережить.