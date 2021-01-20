Гонка уколов

Россия стала первой страной, выпустившей вакцину от коронавируса, и первой же в мире начала вакцинацию. Однако на фоне других государств прививочная кампания идет крайне медленно. Даже если верить официальным данным, по скорости вакцинации мы находимся на уровне Нидерландов, которые начали прививать население на месяц позже России — одними из самых последних в Европе, а если брать региональные данные, то скорость оказывается еще ниже — на уровне Мексики и Чили.

18 января Россия по поручению президента Владимира Путина «перешла от масштабной вакцинации к массовой». Что это значит на практике — неизвестно: реальные темпы вакцинации вызывали вопросы с самого начала кампании 5 декабря. Власти регулярно сообщают о десятках и сотнях тысяч привитых, однако региональные данные отстают от этих сообщений в несколько раз, а во многих субъектах препарат «Спутник V» получить трудно.

Последние официальные данные об общем числе привитых в России были опубликованы больше недели назад, 11 января: в твиттере вакцины «Спутник» говорилось, что препарат получили более полутора миллионов человек. При этом региональные власти сообщают о количестве вакцинированных относительно регулярно. Из этих сводок следует, что даже спустя неделю мы не достигли заявленных на федеральном уровне объемов вакцинации — они могут быть завышены более чем в три раза.

«Новая» собрала данные о числе привитых во всех регионах после объявления массовой вакцинации. Из них следует, что на 19 января было вакцинировано 451 577 человек, почти половина из которых — в Москве: по словам мэра города Сергея Собянина, в столице первую дозу вакцины получили около 200 тысяч человек — чуть более полутора процентов населения. Остальным субъектам не удалось привить даже одного процента.

Узнать точное число получивших прививку по всем регионам невозможно — такую статистику российские власти не публикуют, а федеральный Минздрав не отвечает на запросы СМИ о ходе вакцинации. В некоторых областях количество вакцинированных сообщают местные минздравы, оперштабы и СМИ. В эти сводки не попадают сведения о части привитых — например, о военнослужащих и сотрудниках силовых структур, однако, по оценке маркетолога Александра Драгана, который следит за ходом вакцинации, таких пациентов немногим больше 100 тысяч человек. Откуда взялся еще миллион вакцинированных — неизвестно.

За полтора месяца власти так и не смогли договориться о том, сколько человек в России было привито «Спутником V»: данные Минздрава, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который финансирует производство вакцины, и Центра имени Н.Ф. Гамалеи — основного разработчика препарата — отличаются друг от друга на порядок.

цифры от чиновников 10 декабря, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург: вакцину получили более 150 тысяч россиян. 14 декабря, глава РФПИ Кирилл Дмитриев: провакцинировано более 200 тысяч россиян. 15 декабря, глава Минздрава Михаил Мурашко: в регистре вакцинированных содержится 28,5 тысячи человек. 22 декабря, глава Минздрава Михаил Мурашко: вакцинировано более 52 тысяч человек. 24 декабря, глава РФПИ Кирилл Дмитриев: в России вакцину получили более 300 тысяч человек. 24 декабря, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург: вакцину получили более 650 тысяч россиян.

Пока российские чиновники поправляли друг друга на предмет актуальных цифр, вакцинация населения от коронавируса началась более чем в 50 странах.

Россия стартовала первой, однако стала одним из аутсайдеров по темпам прививочной кампании.

Россия «федеральная», в которой привито 1,5 миллиона человек, остается на уровне некоторых европейских стран — например, Нидерландов и Бельгии, где вакцинация началась значительно позже и пока только набирает скорость. Россия же «региональная», где препарат получили чуть более 450 тысяч человек, попадает в группу стран с самым низким числом прививок на 100 человек и скоростью вакцинации.

как мы считали На горизонтальной оси графика указана продолжительность вакцинации: чем дольше идет кампания, тем правее находится страна. На вертикальной оси показано число уколов на 100 человек. Размер кружка соответствует скорости вакцинации — среднему числу прививок в день на 100 человек. Мы использовали данные из трекера Bloomberg о том, сколько доз вакцины было использовано в каждой стране за время вакцинации. Одни страны включают в это число тех, кто получил хотя бы одну дозу препарата, другие — общее количество сделанных уколов. Также мы собрали данные о том, когда страны начали прививать население, чтобы получить длительность прививочной кампании. По состоянию на 19 января эти данные известны для 50 стран. На их основе мы рассчитали скорость вакцинации для каждой страны — среднее количество прививок в день на 100 человек.

Лучше всего вакцинация продвигается в ОАЭ и Израиле: они лидируют как по относительному числу сделанных прививок, так и по скорости. Помимо этого в топе оказались Бахрейн и Великобритания. Темпы вакцинации у них примерно одинаковые, однако в Бахрейне выше доля привитого населения, хотя кампания началась позже.

Вакцинация населения в Израиле. Фото: ЕРА

Одна из самых активных прививочных кампаний идет в Турции. Как заявили в Минздраве страны, за четыре дня с начала массовой вакцинации первый компонент препарата получили более 700 тысяч человек, причем все это — медицинские работники. Если верить федеральным отчетам, России удалось достичь похожих цифр лишь спустя четыре недели после начала вакцинации, а исходя из региональных данных, мы не вышли на такие показатели до сих пор.

Лидер среди европейских стран — Дания: за три недели ей удалось привить почти каждого третьего из 100 человек. Похожие темпы вакцинации в Италии (лидеру по абсолютному числу прививок), Испании, Австрии и ряде других стран Европы.

В Германии, Франции, Швеции и Норвегии кампания продвигается хуже: по скорости вакцинации они попадают в ту же группу, что и «федеральная» Россия. Францию неоднократно за это критиковали — за первую неделю ей удалось привить только 500 человек.

Хуже всего вакцинация продвигается в Чили, Мексике, Сингапуре, Нидерландах — и «региональной» России. В среднем они делают меньше 0,02 прививки на 100 человек в день.

Медработники, получившие вакцину от коронавируса в одной из больниц Сантьяго, Чили. Фото: ЕРА

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Из заявлений российских официальных лиц становится очевидно: вакцина — вопрос не только сокращения смертности, восстановления экономики и победы над пандемией, но и национального престижа — геополитической «гонки уколов».

Кампания по продвижению вакцинации стартовала в конце ноября — начале декабря, вместе с началом записи на прививки в Москве. С тех пор государственные СМИ выпускают десятки сюжетов ежедневно: опровергают слухи о чипировании, рассказывают о безопасности и эффективности «Спутника V» и мотивируют возвратом к «жизни без ограничений», если к осени прививки поставит хотя бы половина россиян.

Пункт вакцинации в Москве. Фото: РИА Новости

Репортеры государственных телеканалов докладывают, как плохо обстоят дела на Западе. В США не хватает вакцин, в Европе не доверяют и не хотят ставить препараты от Pfizer, пациенты умирают после прививок. Зато страны, купившие «Спутник V», радостно и благодарно принимают первые партии.

Впрочем, эффективность такой информационной стратегии неочевидна.

Согласно опросу «Левада-Центра», только 38% россиян готовы вакцинироваться «Спутником V».

В других странах низкий уровень доверия к российской вакцине тоже связан с открыто политическим характером этого проекта.

Российские власти потратили много ресурсов на разработку, регистрацию, заключение экспортных контрактов и пиар «Спутника», но оказались не готовы к началу вакцинации внутри страны. Судя по всему, одной из причин низких темпов вакцинации стали перебои с поставками вакцин в регионы. По данным фонда «Петербургская политика», препарат относительно доступен лишь в четверти регионов, а жители остальных областей пока не могут получить свободный доступ к вакцине.

В некоторых регионах — например, в Санкт-Петербурге и на Урале — власти приостановили вакцинацию и открыли лист ожидания из-за нехватки препарата.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, России нужно привить 68,6 миллиона человек. Даже если верить федеральным данным, с такой скоростью вакцинации для достижения этого показателя нам понадобится пять с половиной лет. А судя по региональным данным, прививочная кампания растянется более чем на 18 лет. Вероятно, в ближайшие месяцы проблема дефицита вакцин будет смягчена, но первое впечатление от начала «массовой вакцинации» так и останется смазанным.

При участии: Анны Титовой и Антонины Асановой

Редактор: Арнольд Хачатуров