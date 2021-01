Джо Байден 20 января принес присягу и официально вступил в должность 46-го президента США. На ступенях Капитолия он выступил с программным обращением к гражданам страны. Как и положено, Байден произнес традиционную клятву. После он заявил, что «Америка должна стать лучше»: «Это день Америки, это день демократии. День истории и надежды на обновление. Сегодня мы отмечаем триумф не кандидата, а цели. Цель — демократия. Воля народа была услышана. Мы вновь уяснили, что демократия драгоценна, она хрупка. И в этот час демократия восторжествовала», — заявил Байден.

После этих слов он объявил минуту молчания в память о сотнях тысячах погибших в пандемию граждан США.

Байден заявил, что нужно продемонстрировать толерантность и прекратить борьбу: «Как говорила моя мама, необходимо ощутить себя на месте другого. Иногда тебе нужна рука [поддержки], а иногда — другому». Он пообещал быть президентом всех американцев, однако обратился и к тем, кто с ним не согласен, призвав «спорить с ним, побеждать: в этом и есть демократия». Президент также пообещал, что событий, подобных 6 января, когда произошел штурм Капитолия, не повторится. Байден уверил, что «вместе» он и граждане США напишут «американскую историю надежды».

Камала Харрис на лестнице Капитолия. Фото: Getty

Перед Байденом присягу также принесла вице-президент Камала Харрис.

Перед тем, как 46-й президент США принял присягу, он в компании своей супруги Джилл, вице-президента Харрис и ее супруга посетили службу в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне.

Присутствующие на церемонии здоровались друг с другом не пожатием руки, а «кулак о кулак». Национальный гимн на инаугурации исполнила певица Леди Гага. На ней была пышная красная юбка, темно-синий пиджак с большой брошью в виде голубя, в волосах — желто-черные ленты и красная роза.

Певица Леди Гага готовится исполнить гимн США на инаугурации Байдена. Фото: Getty

Также на мероприятии выступила певица Дженнифер Лопес с песней This Land is Your Land.

В традиционной церемонии инаугурации

в этом году много изменений из-за пандемии коронавируса и — из-за возможных массовых беспорядках.

Меры предосторожности власти решили ввести после штурма Капитолия, когда несколько тысяч сторонников Трампа ворвались в здание, где заседали конгрессмены, и устроили там беспорядки. Как ранее сообщал CNN, ФБР уже получило информацию о том, что «вооруженные протесты» планируются в столицах всех штатов и в округе Колумбия в дни инаугурации. В столицу США пообещали направить несколько тысяч бойцов Национальной гвардии.

Число посетителей инаугурации было строго ограничено: каждый член Конгресса мог пригласить по одному гостю. Инаугурацию посетили прошлые президенты — Билл Клинтон (а также его жена — Хиллари Клинтон, которая участвовала в выборах президента США в 2016 году), Джордж Буш — младший и Барак Обама. Присутствовали на церемонии бывший вице-президент Майк Пенс.

Фото: Getty

Не приехали лишь Джимми Картер — из-за преклонного возраста и состояния здоровья — и Дональд Трамп — 8 января он отказался участвовать в инаугурации, несмотря на традицию.

Трамп стал первым с 1869 года президентом США, проигнорировавшим инаугурацию преемника.

Всего в зону оцепления, как и планировалось, попали не более трех тысяч человек. По данным «Би-би-си», церемония стала самой малочисленной в истории США.

В 13:40 по восточному времени (в 21:40 по мск) Байден и Харрис должны принять небольшой военный парад, затем президент возложит венок на Арлингтонском кладбище к могиле неизвестного солдата. В 15:15 (23:15 по мск) военные, по плану, должны провести Байдена в Белый дом, откуда сегодня, возможно, навсегда, улетел Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией.

В своей прощальной речи, произнесенной на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, Трамп заявил, что на посту главы государства ему удалось достичь «потрясающих» результатов. «Мы заново воссоздали военную мощь США, мы создали новые силы, которые называются „космические силы“, что для обычной администрации стало бы серьезным достижением само по себе. Но мы не обычная администрация», — заявил он.

Напомним, 14 января Палата представителей США объявила импичмент Трампу — это вторая попытка отстранения его от должности за четыре года президентства. Несмотря на то что полномочия действующего президента истекают 20 января, некоторые члены палаты считают необходимым сместить Трампа до конца его срока, так как это лишило бы его возможности вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году, поэтому 20 января может оказаться последним, когда Трамп был в Белом доме.

Джо Байден с супругой. Фото: Getty

Пресс-служба команды Байдена накануне сообщила, что избранный президент после инаугурации подпишет ряд указов, меморандумов, директив и писем. По словам команды избранного президента,

они сделают «исторические шаги», которые в первую очередь будут касаться мер поддержки в связи с пандемией коронавируса и борьбы с расовым неравенством.

Байден пообещал пересмотреть и Парижские соглашения по климату, из которых США вышли при Трампе.