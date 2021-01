Джо Байден принял присягу и вступил в должность президента США

Избранный президент США Джо Байден принес присягу. Прямую трансляцию вел инаугурационный комитет в YouTube.

«Я, Джозеф Робинетт Байден младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог», — произнес он.

Скрин: трансляция

Таким образом, он официально вступил в должность 46-го президента США. Перед этим присягу принесла вице-президент Камала Харрис.

Национальный гимн на инаугурации исполнила певица Леди Гага. Также на мероприятии выступила певица Дженнифер Лопес с песней This Land is Your Land.

Перед тем, как Байден принял присягу, избранный президент в компании своей супруги Джилл, вице-президента Харрис и ее супруга посетили службу в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне.

По плану, в 13:40 по восточному времени (в 21:40 по мск) Байден и Харрис примут небольшой военный парад, затем президент возложит венок на Арлингтонском кладбище к могиле неизвестного солдата. В 15:15 (23:15 по мск) военные проводят Байдена в Белый дом, откуда сегодня улетел Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией.

Пресс-служба команды Байдена накануне сообщила, что избранный президент после инаугурации подпишет ряд указов, меморандумов, директив и писем. По словам команды избранного президента, они сделают «исторические шаги»: речь идет об оказании экономической помощи стране в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, документах, связанных с борьбой с расовым неравенством, а также Парижским соглашением по климату, из которого США вышли при Трампе.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября, коллегия выборщиков утвердила победу Байдена на них 14 декабря, а Конгресс — 7 января, сразу же после того, как несколько тысяч сторонников Трампа прорвались в Капитолий и устроили штурм.