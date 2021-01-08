«Я не пойду». Трамп отказался участвовать в инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп отказался участвовать в инаугурации избранного президента, демократа Джозефа Байдена, 20 января. Об этом он сообщил в твиттере.

«Для тех, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию», — написал Трамп.

Согласно традиции, избранный президент и первая леди должны приехать к уходящему президенту и его супруге в Белый дом, где их ждет чаепитие. После этого все вместе они едут в Капитолий, где нового президента и вице-президента приводят к присяге. После президент произносит инаугурационную речь и выдвигается обратно в Белый дом, откуда его предшественник должен улететь на вертолете.

Во время инаугурации Трампа эта традиция сохранялась — 20 января 2017 года Барак Обама с женой Мишель присутствовали на церемонии.

До 8 января Трамп не признавал поражения на выборах. Лишь в пятницу он обратился к нации и осудил захват Капитолия 6 января. Он пообещал, что передача власти выигравшему выборы Джозефу Байдену пройдет «гладко».

6 января десятки тысяч сторонников Трампа собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, где заседали конгрессмены.

Протестующие разбивали стекла в Капитолии, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов, после чего власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР и в течение нескольких часов зачистили здание. Мэр Вашингтона ввела комендантский час в городе.

В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции. Более 50 человек задержаны, а глава полиции Капитолия Стивен Сунд ушел в отставку.