Палата представителей США объявила импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США объявила импичмент действующему президенту страны Дональду Трампу. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Решение поддержало большинство представителей Демократической партии, за объявление импичмента также проголосовали десять республиканцев. Теперь дело должен рассмотреть Сенат.

Читайте также Пособники. После путча

Ранее палата представителей призвала вице-президента США Майка Пенса отстранить Трампа с помощью 25-й поправки к Конституции, которая регулирует правила передачи власти и определяет случаи недееспособности президента. Сам Пенс высказался против этого.

Палата представителей после штурма Капитолия опубликовала текст резолюции об импичменте Трампа — конгрессмены обвинили президента в подстрекательстве к мятежу. Несмотря на то что полномочия действующего президента истекают 20 января, некоторые члены палаты считают необходимым сместить Трампа до конца его срока, так как это лишило бы его возможности вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Тысячи сторонников Трампа 6 января прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий в момент утверждения голосов выборщиков. Протестующие разбивали стекла, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов. Власти в ответ ввели в Вашингтон спецназ ФБР и Нацгвардию из соседних штатов, в течение нескольких часов им удалось зачистить здание.