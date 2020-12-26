Дедушки правого террора

21 декабря 2003 года на территории детского сада в московском районе Гольяново нашли отрезанную голову мужчины. Неподалеку, на лавочке около жилого дома, — вторую.

Нашли и записку, напечатанную почему-то на печатной машинке и разосланную по разным инстанциям и СМИ.

Копия

Администрация Президента РФ

Государственная Дума

Международная организация по миграции

Посольства: США, Франция, Великобритания, Израиль, Мальта, Нигерия, Эфиопия, Мьянма, Азербайджан, Грузия, Армения, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Китай, Вьетнам, Узбекистан. Последнее предупреждение

Нам очень жаль, что приходится использовать такие методы, но если наши старые предупреждения остаются без внимания — кто-то может потерять голову. (Мы не можем привести документ полностью, поскольку надзорные органы активным образом пытаются бороться с антифашистскими текстами под предлогом воспрепятствования распространению экстремистских взглядов. «Новая газета» в своем время уже получала предупреждение от Роскомнадзора за прямые цитаты тех, кто еще был на свободе и даже пользовался поддержкой некоторых чиновников и депутатов, но потом отправился отбывать пожизненное заключение. Поэтому два фрагмента текста «Новая» приводит в пересказе. — Ред.) Наши требования 1. Закрыть южные границы России 2. Остановить терроризм 3. [Репрессивные действия по отношению к мигрантам] Советуем незамедлительно выполнить наши требования. Даем вам на это четыре месяца. После этого если наши требования не будут выполнены, мы клянемся [далее идут угрозы в отношении действующей власти и людей с другим цветом кожи и нехристианского вероисповедания]. В подтверждение своих слов мы представляем вашему вниманию отрезанные головы нерусской национальности в районе детского сада расположенного по адресу Красноярская, 3. П.С.: Если вы не отнесетесь серьезно к этому Предупреждению, 20.04. 2004 года мы перейдем к еще более решительным действиям. Штаб Подготовки Национальной Революции

Иван.

Попала эта записка и в «Новую». Орфография и пунктуация сохранены. Да, если кто забыл, 20 апреля — день рождения бесноватого фюрера.

Чуть позднее в соцсети были выложены и фотографии жертв — с припиской «С Новым годом».

Распространенное нацистами изображение отрезанных голов. Убитые люди до сих пор не опознаны. Если у вас есть какая-либо информация о них, пишите по указанным на сайте «Новой газеты» адресам. Фото из архива

Погибших так и не опознали. Тел тоже не нашли. Да и не искали особо, списав убийство на маньяков и не придав записке особого значения.

Меж тем это был первый публичный акт политического наци-террора, волна которого прокатилась по стране: БТО, БОРН, дело Рыно-Скачевского — убийства, взрывы, казни, записанные на видео и выложенные в Сеть.

Спустя 17 лет отбывающий уже не первый срок неонацист Тесак (Максим Марцинкевич) дал показания по поводу этого двойного убийства.

Выяснилось, что голову в детский садик подкинул он.

Рассказал Тесак и о другой казни двух человек, показав на месте, где искать тела. И лишь благодаря сведениям, полученным от Марцинкевича, и указанным им местам в Смоленской области были найдены скелетированные останки тех, кого убили еще в сентябре 2003-го. Назвал Тесак и фамилии.

Кадр с места поисков останков по показаниям Тесака. Источник: СКР

23 декабря этого года СКР отчитался о задержании шести неонацистов, причастных, по версии следствия, к этим четырем убийствам. Следователь оказался с юмором, направив группы захвата фактически день в день с убийствами начала 2000-х.

Сотрудники ФСБ и МВД вышли на представителей ныне ликвидированной Народной национальной партии (ННП) Семена (Буса) Токмакова и Андрея Кайля, а также других подозреваемых: Александра Лысенкова, Максима Хотулева, Павла Хрулева (Мышкина) и Алексея Гудилина — в Сочи, Тюмени и Москве. Басманный суд Москвы уже арестовал их до февраля следующего года по подозрению в групповом убийстве по мотивам национальной ненависти и вражды (ч. 2. ст. 105 УК РФ; санкция предусматривает заключение до 20 лет либо пожизненно; в том случае, если убийства людей, которым отрезали головы, будут признаны терактом, а к обвинению добавится определение «в составе организованной преступной группы», пожизненное светит всем).

При задержании сопротивление оказал только Токмаков (Бус), который попытался отстреливаться из охотничьего обреза, но был вынужден сдаться после ответного огня, открытого группой захвата.

Обрез, из которого Бус отстреливался от ФСБ. Кадры оперативной съемки

Впрочем, Токмаков — пожалуй, единственный, кто не отошел от идей двадцатилетней давности, хотя и зарабатывал себе на жизнь более чем мирным ремеслом — был детским фотографом.

Кайль переехал в Сибирь и занялся бизнесом, женился.

Лысенков тоже стал примерным семьянином, он быстро отошел от участия в наци-группировках.

Хотулев, чей отец некогда был высокопоставленным офицером МВД, пописывал в соцсетях на соответствующие темы.

Мышкин ударился в консервативное православие, а Гудилин — в язычество.

Алексей Гудилин. Заретушированы татуировка и вышивка с нацистскими и языческими символами. Фото из соцсетей

До предъявления обвинения дожили не все участники тех событий. Артем Костылев (Костыль) повесился этой осенью в подмосковном лесу. Покончил с собой Можаев. Погиб и Тесак.

Тесак

В сентябре этого сотрудники ФСИН нашли тело неонациста Максима Марцинкевича (Тесака) в камере СИЗО Челябинска, где тот был на пересылке — его везли в Москву для будущих следственных действий, в том числе и очных ставок. Следствие пришло к выводу, что Тесак добровольно ушел из жизни, а основным доказательством тому посчитало оставленные заключенным предсмертные записки: в одной из них Тесак рассказывает о допросах, в другой — непосредственно описывает процесс самоубийства.

Вот, что Марцинкевич писал своей девушке перед смертью. «Стал бы я не НС (национал-социалист — прим. ред.), а либертарианцем, не совершал целой кучи политически обоснованных убийств, не сидел бы в тюрьме (…), не готовился бы совершить самоубийство (…). Я говорю и о своих прямых жертвах, и о тех, кого я сагитировал, и об их жертвах».

Предсмертная записка Тесака, адресованная гражданской жене. Источник: Baza

Тесак отбывал третье и самое длительное (10 лет колонии) наказание фактически «за любовь к кинематографу». У Марцинкевича никогда не было публичной славы оголтелого уличного бойца или наци-идеолога, а все внимание к его личности в ультраправой среде было приковано из-за постановочных или агитационных видеороликов. В нулевых это были отснятые на телефон мыльные клипы ныне запрещенной в РФ «творческой студии» «Формат-18», где Тесак и его подельники шутили на тему этнических чисток, а также видео с уличными провокациями (например, ролик со срывом дебатов в кафе «Билингва»), позже — сюжеты проектов «Оккупай педофиляй» и «Оккупай наркофиляй» с нападениями на людей, которых Марцинкевич считал педофилами или наркоторговцами.

Тесак получил по сроку за каждый «видеопроект», но ни разу не попадал под суд за реальные насильственные преступления. Со временем в околорадикальной среде сложилось мнение, что никаких насильственных преступлений могло и не быть, а Марцинкевич — не более чем провокатор и маргинальный шоумен, понимающий, как продать свой образ: если в конце 1990-х и начале 2000-х обороты набирала радикальная ксенофобия, то к 2018 году мейнстримом стало либертарианство, которым Тесак, по его же словам, и увлекся перед смертью.

Когда в 2008 году Тесак впервые оказался под следствием по делу «Билингвы», осужденный пожизненно за взрывы на Черкизовском рынке неонацист Николай Королев обвинил Марцинкевича в сотрудничестве с органами: тот якобы слил силовикам информацию по делу об убийствах 37 иностранцев бандой расистов Андрея Рыно и Павла Скачевского (все боевики получили реальные сроки от 6 до 20 лет).

Появилась версия, что следствие будто бы выборочно подходит к преступлениям Марцинкевича именно из-за сотрудничества.

Марцинкевич умер в челябинской пересылке 16 сентября. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказывала «Комсомольской правде», что «в совершенно спокойной доверительной беседе» Тесак признался в убийствах мигрантов, которые совершал с 19 лет. Марцинкевич раскрыл следователям, где спрятаны тела Шамиля Одаманова и неизвестного мужчины, которых нацисты в 2007 году убили под камеру, после выложив в интернет видео под названием «Казнь таджика и дага».

До сих пор не опознанный мужчина и Шамиль Одаманов перед казнью. Кадр из видео

Силовики тогда расценили эти кадры как очередную постановку, но спустя 13 лет все же нашли останки попавших на видео людей в лесу под Королевом. СК уверяет, что Тесак раскрыл детали и других убийств начала нулевых. Всё так же «доверительно и спокойно». Отец Марцинкевича после смерти сына опубликовал кадры из морга, где на трупе видны следы физического воздействия на заключенного(например, покалечены ногти), и, по мнению адвоката Алексея Михальчика, возможные пытки доказывают неправдоподобность версии о самоубийстве неонациста.

Читайте также Как погиб Тесак? Политические предпочтения не должны влиять на результаты следствия

ФСИН парирует тем, что в его распоряжении находится медицинское заключение, согласно которому еще в СИЗО «Матросская тишина» под местной анестезией

Марцинкевичу была проведена операция по резекции пальцев на ноге в связи с заболеванием ногтевых пластин.

Через несколько дней после смерти Марцинкевича в Сети опубликовали отрывок его последнего разговора с адвокатом по видеосвязи, который, предположительно, состоялся в промежутке между допросами:

Марцинкевич во время последней беседы с адвокатом. Кадр из видео

Адвокат: Это [связано с делами] «Оккупай педофиля» или «Оккупай наркофиляй»?

Тесак: Да при чем здесь наркофиляй-педофиляй? Это старые [дела], до первого срока, совсем старые, двухтысячные [годы].

А.: Ну там, мне кажется, уже сроки давности вышли, я думаю… если что…

Т.: Да нет там сроков давности. Они если и есть, то там в любом случае…

А.: Приостанавливалось [производство], ага… Нет, ну там какие-то перспективы есть или как? Или всё? Что сказали, пока непонятно?

Т.: Короче, перспективы — исключительно руки поднять вверх и получить минималку [минимальный срок заключения]. Вот тебе и все перспективы.

А.: Я так понимаю, там на тебя только вся информация или как?

Т.: Да там до фига всякой информации…

А.: Или там про кого-то еще другого?

Т.: Ну понятно, что там много про кого, но одно из условий — чтобы мне ***** [крышка] не была, чтобы не получить максимальный срок. Не надо там ничего распространять, никому ничего говорить, никого уже предупреждать, никаких кипежей, никаких, эм…

А.: Журналистов? Я понял.

Т.: Журналистов, шума, там — никого. Мусоров не надо. Это единственный вариант вообще выйти как-нибудь.

А.: Как-нибудь или вообще выйти? Чтобы это замялось всё?

Т.: Замяться не замнется.

А.: Замяться не замнется уже, да?

Т.: Нет.

А.: Это точно уже?

Т.: Да.

<…>

А.: А это как-то должно всплыть?

Т.: В любом случае это всплывет… Короче, это будет ****** [конец].

Начало конца, или стареющие бритоголовые

Когда Марцинкевич давал показания по казни в 2007 году Одаманова и неустановленного молодого человека, он, по словам представителя СК Петренко, также рассказал, как и с кем убивал приезжих в 2002–2006 годах.

В том числе тех, кто сейчас уже арестован. И дает показания, как, например, Бус, он же Токмаков.

Токмаков в зале суда. Фото: Пресс-служба Басманного суда

Сейчас Семену Токмакову 45 лет, незадолго до ареста он жил в Троицке (Москва), снимал на фото детей и симпатизировал КПРФ. Но в конце 90-х—начале нулевых он, бонхед Бус, стоял у истоков Народной национальной партии и молодежной боевой ячейки «Русская цель», взрастившей Тесака. Бус, если угодно, это «прото-Тесак» — самый медийный и заметный наци-скинхед своей эпохи, любивший появляться в устрашающих роликах с факельными шествиями и псевдоязыческими ритуалами. В иерархии ННП Токмаков был непосредственным наставником Марцинкевича.

Бус и Тесак в начале 00-х

В мае 1998 года Бус на Горбушке избил афроамериканца Ульяма Джефферсона и его спутницу, переводчицу из Узбекистана Лолу Холматову. Возможно, милиция не стала бы бросаться на поиски Буса и дело никогда не дошло бы до суда, если бы Джефферсон не был морским пехотинцем из охраны посольства США, а Холматова — переводчицей американской дипмиссии. Токмаков в 1999 году получил три года по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ («возбуждение вражды с применением насилия»), но вышел по амнистии, до этого проведя полтора года под арестом в «Бутырке».

Националистические политики той эпохи порой оправдывали Буса, возлагая вину за случившееся на Джефферсона. Газета «ЛДПР», например, вышла в 1999 году с материлом «Хватит лизать зад джефферсонам», где Бус описывается как «молодой русский парень, увлекающийся игрой на скрипке и симфонической музыкой», который искал на Горбушке «новые записи Чайковского и Паганини». В тот день, по версии газеты «ЛДПР», «огромный, двухметрового роста негр» избивал на Горбуновском рынке девушку, а Токмаков вступился за нее со словами «что вы делаете?!».

Токмаков проверяет униформу молодежи ННП. Кадр из репортажа Рен-ТВ

Джефферсон, пишет издание, ударил «щуплого, близоруко щурящегося юношу» и сказал: «Россия — большая клоака! Русские говоно! Ты тоже говоно, литл бой». Но милиция в итоге задержала Буса, а некая «избитая девушка» не стала подавать заявление на Джефферсона, так как ее якобы запугала милиция.

В реальности морпех Джефферсон попросил о переводе на службу в другую страну, так как опасался ксенофобии в России, но издание «ЛДПР» утверждало, что его депортировали после того, как он «попадался в московских ресторанах при покупке героина» (все цитаты — по книге «Нацизм в России» Вячеслава Лихачева).

В 2020 году, после нового ареста Токмакова по делу об убийстве, праворадикальные телеграм-каналы продолжают публиковать эту статью 1999 года, пытаясь объяснить новой аудитории, кем был Бус.

Но программа боевой молодежной организации Токмакова «Русская цель» говорила о его мотивах чуть больше, чем апология в газете Либерально-демократической партии. «Российская газета» цитировала в 2002 году крайне резкие высказывания Буса о желательной для него судьбе людей с темным цветом кожи (сейчас с сайта издания этот материал убран, но он остался в кэше). Само название ячейки «Русская цель» также отсылало далеко не к философии евразийства или теории официальной народности. Русская цель, согласно формулировке Токмакова, связана с объектами, попадающими в «разрез прицела».

Токмаков и Кайль вместе с музыкантами группы «Коловрат», начало 2000-х. Фото из архива

В СИЗО «Бутырка» Бус знакомится с Александром Ивановым-Сухаревским — бывшим баркашовцем, основавшим свою Народную национальную партию. В 1999 году «Русская цель» вливается в ННП как молодежное крыло, а вскоре после приговора, в октябре 1999 года, Бус пытается пройти в Госдуму по спискам блока «СПАС» во главе с Александром Баркашовым.

До 2003 года, как раз до момента инкриминируемых Бусу и другим убийств, оба состоят в ННП, а в 2001–2003 гг. молодежную ячейку ННП возглавляет Андрей Кайль.

Кайль и Токмаков в репортаже Андрея Лошака для НТВ

По утверждениям СК, Токмаков признается, что участвовал в расправах над кавказцами в Гольянове в 2003 году. Но параллельно с так называемыми акциями прямого действия он никогда не стеснялся играть на камеру вместе с Тесаком. «Русская цель», разросшаяся до примерно 100 человек, а также лидер ННП Иванов-Сухаревский постоянно мелькали в репортажах ТВЦ, Рен-ТВ, НТВ и других центральных телеканалов того времени. Сжигание крестов, репетиция нацистских приветствий, ритуальное причастие, шествия, белые рубашки и нарукавные повязки — весь этот антураж Токмаков от раза к разу воспроизводил перед объективами.

Факельное шествие, устроенное Токмаковым для журналистов Рен-ТВ. Кадр из репортажа

«Финансирование ННП во многом осуществлялось благодаря журналистам, которым были нужны «горячие» материалы о фашистах. Журналисты готовы были платить деньги за съемки факельных шествий, и такие шествия проводились исключительно для журналистов», — приводило в 2018 году слова Токмакова издание The Insider.

В середине нулевых Бус уходит из ННП и ненадолго становится помощником депутата Госдумы от рогозинской «Родины» Николая Павлова. Это типичный карьерный рост бывшего бонхеда в России — тем же путем прошел координатор запрещенного Движения против нелегальной иммиграции Владимир Лактюшин (теперь он в составе «Тигров Родины» борется с иностранными мультфильмами и пишет книги «о преступлениях неонацистов на Украине») или, например, вокалист группы «Террор» Федор Бирюков, исполняющий песни вроде «Бритоголовые идут» (признанные в РФ экстремистскими).

Член бюро президиума политического совета партии «Родина» Бирюков (в центре) исполняет песни группы «Террор» вместе с музыкантами группы «Коррозия металла» Пауком и Сталиным. Кадр из видео

Со временем Бус обзавелся семьей, переехал в Троицк, примкнул к КПРФ и поверил в синергию сталинизма, нацизма, царизма и язычества. Он увлекся фотографией, даже выиграл фотоконкурс «Новый Троицк» в 2015 году. Взгляд на людей с другим цветом кожи с 1998 года у Буса тоже немного изменился.

«Считаю, что работы должны нести идею. Например, среди моих работ есть негр в русской косоворотке. Я назвал эту работу "Будь русским!"»,

— говорил он в интервью местному изданию «ТроицкИнформ».

Семен «Бус» Токмаков в наши дни. Фото из соцсетей

Если Кайль и Токмаков состояли с Тесаком в «Русской цели» и могут быть причастны к насильственным преступлениям начала 2000-х, то о причастности остальных фигурантов к каким-либо группировкам почти ничего неизвестно.

СКР в своем заявлении упоминает и другие, более поздние преступления, совершенные Тесаком (Марцинкевичем), когда тот активно занимался запрещенным ныне «Форматом-18», из чего можно сделать предположение, что в ближайшее время еще какие-то «висяки» обретут фигурантов.