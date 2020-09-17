Как погиб Тесак?

Националист Максим Марцинкевич в суде. Фото: РИА Новости

16 сентября в следственном изоляторе № 3 г. Челябинска было обнаружено тело Максима Марцинкевича, более известного в националистических кругах как Тесак.

Ему было 36 лет, на которые пришлось четыре судимости. Первые три — по части 2 ст. 282 («Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия»). В четвертом приговоре, вынесенном в декабре 2018 года, была уже не только ст. 282 УК, но и ст. 162 («Разбой»), ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и ст. 213 («Хулиганство»). Бабушкинский суд Москвы приговорил его к 10 годам лишения свободы. В такой суровый срок суд оценил нападения на людей, которых Марцинкевич считал педофилами и наркоторговцами. После частичной декриминализации 282-й статьи Марцинкевичу пересчитали срок наказания, и он должен был выйти на свободу в мае 2021 года.

Правда, появилась перспектива нового уголовного дела. Марцинкевич якобы написал явку с повинной по поводу преступления, совершенного еще в 1999 году, когда ему было всего 15 лет. Именно по этому уголовному делу его и этапировали из новосибирской колонии в Москву. Так он попал в СИЗО № 3 г. Челябинска, в пересыльной четырехместной камере, в которой почему-то оказался один.

Обновление

СК заявил о наличии признательных показаний Марцинкевича еще в нескольких убийствах в 2000-х.

Адвокат погибшего Алексей Михальчик не верит в самоубийство Марцинкевича: «Девятого числа у него был адвокат, которому он сказал, что его последние три месяца пытали, заставляли подписать какие-то явки с повинной по убийствам в Москве 1990-х годов. Я думаю, что это все звенья одной цепи. Необходимо проверять. У меня очень серьезные сомнения по поводу того, что он сделал это сам».

Сам Марцинкевич еще в 2014 году, находясь в СИЗО, написал, что не собирается уходить из жизни: «Жизнь самоубийством я кончать не собираюсь ни в каком случае. Если вдруг на пересылке я *** или ***— значит, мне помогли» (описание способов самоубийства скрыты редакцией. — Ред.).

Между тем уже 16 сентября, через несколько часов после обнаружения тела Тесака, ФСИН оперативно сообщил, что «бригада врачей провела реанимационные мероприятия, но вернуть его к жизни не удалось». Управления СК по Челябинской области так же быстро распространило официальное сообщение: «В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер».

Это удобная версия. Если в камере никого не было и обнаружен труп — значит, это самоубийство. Но я не стал бы исключать и версию о доведении до самоубийства, а возможно, даже убийстве.

В интернете уже появились фотографии погибшего Тесака. Меня удивило одно обстоятельство: в ушах Тесака — вата. А это наводит на подозрения: Марцинкевич мог умереть во сне. Дело в том, что в следственных изоляторах арестанты, как правило, спят, заткнув уши ватой, чтобы приглушить звук круглосуточно работающей радиоточки. Чтобы *** или ***, уши ватой не затыкают.

Да и особых мотивов для самоубийства у Тесака не было. Он ждал освобождения, до которого, повторюсь, оставалось всего восемь месяцев. Планировал после освобождения покинуть Россию, отказаться от гражданства и заниматься «культурологическим проектом глобального масштаба».

Максим Марцинкевич и его, скажем так, деятельность были мне глубоко несимпатичны, как и многим, но это не означает, что его странную смерть расследовать не должны. Потому что тюремные камеры — не место для самоубийств.