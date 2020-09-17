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№ 101 от 16 сентября 2020

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Колумнисты

Как погиб Тесак?

Политические предпочтения не должны влиять на результаты следствия

Политика3

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Националист Максим Марцинкевич в суде. Фото: РИА Новости

16 сентября в следственном изоляторе № 3 г. Челябинска было обнаружено тело Максима Марцинкевича, более известного в националистических кругах как Тесак.

Ему было 36 лет, на которые пришлось четыре судимости. Первые три — по части 2 ст. 282 («Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия»). В четвертом приговоре, вынесенном в декабре 2018 года, была уже не только ст. 282 УК, но и ст. 162 («Разбой»), ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и ст. 213 («Хулиганство»). Бабушкинский суд Москвы приговорил его к 10 годам лишения свободы. В такой суровый срок суд оценил нападения на людей, которых Марцинкевич считал педофилами и наркоторговцами. После частичной декриминализации 282-й статьи Марцинкевичу пересчитали срок наказания, и он должен был выйти на свободу в мае 2021 года.

Правда, появилась перспектива нового уголовного дела. Марцинкевич якобы написал явку с повинной по поводу преступления, совершенного еще в 1999 году, когда ему было всего 15 лет. Именно по этому уголовному делу его и этапировали из новосибирской колонии в Москву. Так он попал в СИЗО № 3 г. Челябинска, в пересыльной четырехместной камере, в которой почему-то оказался один.

Обновление
 

СК заявил о наличии признательных показаний Марцинкевича еще в нескольких убийствах в 2000-х.

Адвокат погибшего Алексей Михальчик не верит в самоубийство Марцинкевича: «Девятого числа у него был адвокат, которому он сказал, что его последние три месяца пытали, заставляли подписать какие-то явки с повинной по убийствам в Москве 1990-х годов. Я думаю, что это все звенья одной цепи. Необходимо проверять. У меня очень серьезные сомнения по поводу того, что он сделал это сам».

Сам Марцинкевич еще в 2014 году, находясь в СИЗО, написал, что не собирается уходить из жизни: «Жизнь самоубийством я кончать не собираюсь ни в каком случае. Если вдруг на пересылке я *** или ***— значит, мне помогли» (описание способов самоубийства скрыты редакцией.Ред.).

Между тем уже 16 сентября, через несколько часов после обнаружения тела Тесака, ФСИН оперативно сообщил, что «бригада врачей провела реанимационные мероприятия, но вернуть его к жизни не удалось». Управления СК по Челябинской области так же быстро распространило официальное сообщение: «В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер».

Это удобная версия. Если в камере никого не было и обнаружен труп — значит, это самоубийство. Но я не стал бы исключать и версию о доведении до самоубийства, а возможно, даже убийстве.

В интернете уже появились фотографии погибшего Тесака. Меня удивило одно обстоятельство: в ушах Тесака — вата. А это наводит на подозрения: Марцинкевич мог умереть во сне. Дело в том, что в следственных изоляторах арестанты, как правило, спят, заткнув уши ватой, чтобы приглушить звук круглосуточно работающей радиоточки. Чтобы *** или ***, уши ватой не затыкают.

Да и особых мотивов для самоубийства у Тесака не было. Он ждал освобождения, до которого, повторюсь, оставалось всего восемь месяцев. Планировал после освобождения покинуть Россию, отказаться от гражданства и заниматься «культурологическим проектом глобального масштаба».

Максим Марцинкевич и его, скажем так, деятельность были мне глубоко несимпатичны, как и многим, но это не означает, что его странную смерть расследовать не должны. Потому что тюремные камеры — не место для самоубийств.

Теги:
убийство, фсин, самоубийство, тесак, националисты, марцинкевич

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