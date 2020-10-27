«Опасная спираль»

Президент Турции Эрдоган совершил несколько вербальных атак на президента Франции Макрона. Сказал, что Макрону нужно «пройти умственный контроль» и «психиатрическое обследование». После этого Париж впервые в современной истории отозвал своего посла из турецкой столицы. Что так возбудило правителя Турции, который дошел до прямых оскорблений президента другой страны? И при чем здесь карикатуры на пророка Мухаммеда?

У славящегося своим культурным уровнем турецкого президента есть как минимум три мотива для нападок.

Во-первых, никто не снимал с него необходимость постоянно поддерживать в избирателе бодрящее чувство борьбы с внешним врагом. Тем более что сейчас Эрдоган — не первый уже по рейтингу политик в стране — как раз совершает пропагандистское турне.

Во-вторых, какому ультраконсервативному исламскому руководителю не хочется застолбить за собой роль главного «защитника мусульман» на мировой арене? Что, опять же, полезно и для поднятия престижа внутри Турции.

В-третьих, интересы Анкары в последние месяцы напрямую столкнулись с противостоянием Парижа сразу на стольких «горячих» направлениях, что если бы Эрдоган вел полемику, да еще в таком ключе, с каким-нибудь другим эмоциональным деспотом, а не с президентом Франции, дело могло бы кончиться совсем плохо.

Сирия, Ливия, поиски нефти и газа в территориальных водах Греции и Кипра в Восточном Средиземноморье…

По каждому из этих конфликтов, в которых Турция столь активно участвует, Париж в последние месяцы высказывается очень резко.

А теперь есть еще и Нагорный Карабах: Макрон, сразу же после того, как вспыхнула эта война, заявил, что у Франции есть доказательства переправки сирийских боевиков через Турцию в Азербайджан; Макрон сказал, что Франция «не оставит» армян; Макрон «выразил озабоченность» «воинственными заявлениями» Турции; Макрон принял в Елисейском дворце президента Армении…

Кроме того, именно Париж активно лоббирует введение санкций ЕС против Турции — в частности, за ее действия в Восточном Средиземноморье. Летом там дошло до столкновения: 17 июня минобороны Франции объявляло, что французский военный корабль, участвующий в миссии НАТО, подвергся у берегов Ливии «агрессивным действиям» со стороны турецких моряков, которые помешали проверке судна, подозреваемого в перевозке оружия (в нарушение эмбарго ООН). После этого французские власти призвали НАТО «решить турецкую проблему». И продолжают это делать до сих пор.

К слову, в первый раз о «турецкой проблеме» Макрон громко высказался почти год назад, прошлой осенью, как раз по поводу Североатлантического альянса. Он сделал тогда известное теперь уже всему миру заявление о «смерти мозга НАТО». Таким способом французский президент выразил негодование в связи с тем, что Трамп позволил Турции провести военную операцию в Сирии против курдов (которые так много сделали для борьбы с террористической группировкой ИГ, запрещенной в РФ). Тогда Макрона покритиковали за «неконструктивную позицию» внутри альянса и многие лидеры западных стран (включая Трампа и Меркель), и сам генсек НАТО… А вот Реджеп Тайип Эрдоган — кажется, тогда впервые — оскорбил французского президента: сказал о «смерти мозга Макрона». После этого МИД Франции вызывал турецкого посла для объяснений.

Турецкий ислам во Франции

Наконец, есть такой важный для мирового «защитника ислама» вопрос, как ужесточение политики властей Франции по отношению к «иностранному влиянию» на французских мусульман.

Макрон объявил о своем намерении заняться этим вопросом всерьез и дважды выступил — в феврале и октябре — с программными речами по вопросу борьбы с «исламистским сепаратизмом».

Турция — самый влиятельный «игрок» во французском исламе: из «примерно 300» (слова Макрона) иностранных имамов, которые проповедуют во Франции, «более 150», по данным французских СМИ, — турецкие.

Из примерно 2500 французских мечетей «около 400» находятся под контролем Турции, и в этом вопросе турки тоже первые.

Макрон анонсировал «постепенный отказ» от иностранных имамов («в течение четырех лет»); пообещал в дальнейшем добиться того, чтобы «экстремистские течения» не устанавливали контроль над французскими мечетями; пригрозил усилить наблюдение за иностранным финансированием мечетей и мусульманских организаций.

Фото: Reuters

Сказал 2 октября: «радикальный исламизм» пользуется нашими слабостями и заполняет пространство, «не занятое Республикой», «устанавливая свои законы» и «порой пытаясь проливать кровь». Уточнил: вместо республиканских ценностей проповедники радикального ислама предлагают жителям Франции «продуманный проект», который состоит в построении параллельного общества: с «отказом водить детей в школу, развитием общинных спортивных и культурных практик, с идеологической обработкой».

Обещал представить закон о «борьбе с сепаратизмами» в декабре. А в январе-2021 вынести его на голосование парламента. (Конечно, Макрон, помимо защиты «республиканских ценностей», думает и о «защите» президентского титула в 2022 году, а потому хочет отнять голоса у крайне правых.)

После чудовищного теракта в пригороде Парижа против учителя Самюэля Пати, убитого за то, что показал ученикам на уроке карикатуру на Мухаммеда, Макрон еще резче подтвердил намерение защищать основополагающие ценности республики (светскость, свободу слова, право смеяться над любыми религиями).

На национальной церемонии прощания с учителем, которая прошла в Сорбонне, президент Франции сказал: «Вечером в пятницу (16 октября, когда произошел теракт. — Ю. С.) я верил в случайное безумие... Еще одна жертва беспричинного терроризма. В конце концов, он не являлся главной целью исламистов, он только преподавал. Он не был врагом религии, которой они пользуются, он читал Коран, он уважал своих учеников, какими бы ни были их верования, он интересовался мусульманской цивилизацией. Нет, совсем наоборот, Самюэля Пати убили именно за все это. Потому что он олицетворял Республику, которая каждый день возрождается в классах, свободу, которая передается в школе от поколения к поколению. Самюэля Пати убили, потому что исламисты хотят завладеть нашим будущим, и они знают, что с такими тихими героями, как он, никогда этого будущего не получат. <…> Мы продолжим, учитель. Мы будем защищать свободу <…> и высоко нести светские ценности. Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие — отступают. <…> Мы продолжим эту борьбу за свободу и разум, потому что мы это должны вам, потому что мы это должны самим себе, потому что во Франции, учитель, Просвещение никогда не угаснет…»

Ну кто не подписался бы под такими словами?

Видимо, Эрдоган.

Новая вспышка Эрдогана. Как это было

Во Франции громко прозвучали заявления, которые президент Турции сделал в минувшую субботу и в последующие дни. 24 октября Эрдоган высказался так (цитата по официальному турецкому агентству «Анадолу»): «Что можно сказать главе государства, который демонстрирует неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, исповедующим иную религию. В первую очередь — умственный контроль».

Эрдоган также заверил аудиторию в том, что Европа из-за «враждебного отношения» к мусульманам приближает свой конец. «Если они в ближайшее время не избавятся от этой болезни, она уничтожит всю Европу изнутри», — пригрозил турецкий правитель.

В Елисейском дворце тем же вечером ответили: «Оскорбления и грубость – это не метод. <…> Мы требуем от Эрдогана, чтобы он изменил курс своей политики, поскольку она опасна со всех точек зрения. Мы не будем вступать в бессмысленную полемику и не приемлем оскорблений».

Администрация французского президента сообщила, что Франция отзывает своего посла из Турции «для консультаций».

В последний раз такое было в 1901 году, но тогда дело касалось финансовой задолженности,

а сейчас между странами открытая дипломатическая война, в которой Эрдоган в последние дни резко поднял градус напряженности.

Глава дипломатии Евросоюза Боррель призвал президента Турции «прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации» и назвал его высказывания в адрес Макрона «неприемлемыми».

Но Эрдоган в воскресенье продолжил в том же оскорбительном духе, только внес в свой дискурс еще и нотки интимности: «Макрон одержим днями и ночами мыслями об Эрдогане, поэтому ему действительно необходимо пройти психиатрическое обследование».

В понедельник президент Турции призвал Евросоюз положить конец «антиисламской» политике Макрона. И призвал своих сограждан присоединиться к начавшейся в минувшую пятницу во многих мусульманских странах кампании бойкота французских товаров.

«Вражда к мусульманам и исламу распространяется в странах Европы словно чума. Компании, дома, религиозные объекты и школы мусульман почти ежедневно сталкиваются с атаками радикалов и групп с фашистской идеологией», — прямо так заявил Эрдоган, но примеров не привел.

Конечно, он сможет отыскать за последние годы несколько отвратительных (хотя не смертоносных) проявлений агрессии по отношению к исламским объектам, но говорить о «ежедневных атаках»?!

«В ответ», если руководствоваться этой же логикой, можно было бы напомнить о том, что только во Франции и только с января 2015 года по октябрь 2020-го — начиная с массового убийства в редакции Charlie Hebdo за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда и заканчивая убийством учителя Самюэля Пати, показавшего эти карикатуры школьникам, — произошло более 20 терактов, в которых погибли 259 человек.

Все теракты были совершены радикальными исламистами, но никто из представителей центральных властей Франции не посмел публично ставить знак равенства между мирным исламом и радикальным исламизмом. И никто не обвинял президентов других стран в «пособничестве» терроризму. Хотя, может, и имел основания.

И, к слову, если Эрдоган придает такое значение «защите мусульман», то пусть «проверит» списки 259 жертв терактов: найдет там десятки мусульманских имен и фамилий.

Безвинных людей, чьи жизни украли преступники, прикрывающиеся исламом.

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Точно знаю, что много мусульман, и среди них — крохотные дети, погибло во время теракта на набережной в Ницце, точно знаю, что убитого корректора Charlie Hebdo звали Мустафа Уррад… Рано стал сиротой, приехал во Францию из Алжира. Его друзья потом рассказывали со слезами на глазах о том, какой блестящей эрудицией он обладал, как изучал философию и как он умел посмеяться над самим собой…

Место теракта в Ницце. Фото: Reuters

Прекрасно помню и цитаты из книги убитого редактора Charlie Стефана Шарбоннье, которую он закончил за два дня до теракта:

«Кто такие исламофобы? Те, кто считает мусульман достаточно тупыми, чтобы воспламеняться при виде гротескного рисунка». «Считать, что ислам несовместим с юмором» — что это, как не дискриминация?»

…И точно помню, что Эрдоган хоть и послал на огромный парижский марш после теракта в Charlie Hebdo своего премьер-министра Давутоглу, но жестко осудил карикатуры. Из-за которых и погибли эти 12 человек в «Шарли». Сходив на марш, турецкий премьер тоже заявил, что «публикация этих карикатур — серьезная провокация. <…> Свобода прессы не означает свободы оскорбления. <…> Мы не можем смириться с оскорблениями в адрес пророка Мухаммеда».

Не знаю, чего добьется президент Турции своими нынешними нападками на президента Франции в частности и на страну в целом. И не дай-то бог, чтобы его словами «вдохновился» очередной исламистский фанатик.

P.S. Макрон, кстати, тоже лично ответил на последние высказывания Эрдогана. Но тонко и без оскорблений. Через твиттер: «Наша история — это борьба против тираний и фанатизмов. Мы продолжим».