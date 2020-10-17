Распятая республика

Вечером 16 октября во Франции произошел очередной чудовищный теракт. 18-летний «уроженец Москвы чеченского происхождения» зверски убил преподавателя. В стране уже убивали 86-летнего священника прямо в церкви, теперь достигнут другой угол дна: перед зданием колледжа обезглавлен учитель.

Это произошло у здания колледжа района Bois d'Aulne тихого 35-тысячного парижском пригорода Конфлан-Сент-Онорин. Здесь, как рассказал газете Le Monde местный полицейский, «не то что в отдельных парижских пригородах», здесь абсолютно тихо и событием до сих пор считалось выбегание дикого кабана на улицу в центре.

Около 17 часов в пятницу 16 октября по улице бегал молодой монстр с длинным ножом.

Убийца набросился на 47-летнего учителя истории и географии Самюэля Пати (Samuel Paty), который возвращался с последнего урока, — последнего и на неделе, и перед осенними школьными каникулами, начинающимися к празднику Всех Святых.

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…Убив человека, террорист снял сотворенные им последствия кошмара на видео и разместил в твиттере.

контекст Происхождение убийцы не имеет значения

Аккаунт в твиттере у него был с номерком после @tchetchene (т.е. «чеченец»). Позже в российских СМИ появилось имя: некто Абдулак Анзоров. На месте были найдены документы, указывающие на то, что у него было российское гражданство, сообщил телеканал BFM TV. Семья преступника переехала из Москвы во Францию, когда он был еще маленьким. Позже глава Национальной антитеррористической прокуратуры дополнит: преступник имел статус беженца, и, на этих правах, — десятилетнюю карту резидента Франции до 2030 года. Тут, конечно, важно в очередной раз подчеркнуть, что происхождение убийцы не имеет значения. Три недели назад возле бывшего здания редакции Charlie Hebdo на людей с ножом набросился 25-летний пакистанец. В 2016-м старенького священника Жака Амеля в церкви тишайшего нормандского городка Сент-Этьен-дю-Рувре зарезали двое отморозков «магрибского происхождения». И т.д. Вот и Ассоциация уроженцев Чечни в Европе осудила нападение на учителя. Об этом говорится в коммюнике организации, которое цитирует ТАСС. И даже если, как заявил газете Le Parisien Жан-Шарль Бризар, директор Центра анализа терроризма, «чеченцы — это от 15 до 20% радикализированных исламистов» во Франции, это совсем не повод бросать тень на все чеченское сообщество. «Ни одна община не может нести ответственность за отдельные акты, совершаемые ее соотечественниками», — говорится в заявлении Ассоциации уроженцев Чечни.

Так что не будем останавливаться на национальном вопросе.

Тем более что неизменно только одно условие десятков терактов, совершенных во Франции нелюдями разных национальностей за последние пять с лишним лет: они всегда были делом рук исламистов.

Убийца учителя не только заснял последствия своего преступления, но и записал «обращение» на этот свой твиттер-аккаунт: с «предупреждением» «Макрону, правителю неверных» и с оскорблением в адрес убитого учителя.

Учитель, по мнению убийцы, «принижал пророка Мухаммеда».

Убийцу ликвидировали полицейские в нескольких сотнях метров от места преступления. Флики говорят, что он и на них пытался броситься под крики «Аллах Акбар». Они несколько раз кричали ему бросить оружие, сделали несколько предупредительных выстрелов. Потом застрелили.

Карикатура с «голым пророком»

12-летняя Самия, которая была на последнем уроке любимого учителя, рассказала журналистам Le Monde, что занятие было посвящено теме имущественного неравенства, разнице уровня жизни в южных и северных странах и т.д. Препод показывал ученикам фотографии из Бразилии: шикарные виллы на фоне фавел. После урока Самия сказала учителю, Самюэлю Пати: «Хороших каникул, мсье». Он ей ответил тем же. И все…

Ничто вроде не предвещало...

Точно так же, как и в момент рождения драмы — две недели назад, 5 октября, когда учитель на уроке по гражданскому воспитанию показывал детям 4-го класса (т.е. 13–14 лет) карикатуры — в том числе и на пророка Мухаммеда: чтобы объяснить, что, согласно ценностям Французской Республики, каждый может верить и не верить, каждый имеет право свободно выражать свое мнение о любых религиях...

Но все-таки зная, в какой стране он сейчас живет, учитель на всякий случай — перед тем как показать карикатуры — предложил всем детям, которые считают себя верующими и думают, что такие рисунки могут их оскорбить, отвернуться или просто на время выйти из класса.

Учитель говорил и о рисунках, которые только-только появились в номере Charlie Hebdo, — газета взяла на себя смелость снова опубликовать датские карикатуры, из-за которых много лет назад начались нападки на редакцию, приведшие в итоге к большой трагедии.

Этот отчаянно смелый по нынешним временам акт сотрудников Charlie Hebdo (чей новый адрес держится в секрете) был посвящен начавшемуся судебному процессу над предполагаемыми сообщниками террористов, убивших их коллег по редакции 7 января 2015-го.

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Но показ карикатур в классе тихого парижского пригорода сначала обернулся мелким скандалом — прежде чем стать драмой национального масштаба.

Согласно свидетельствам, которые есть сейчас, одна из учениц пожаловалась родителям на то, что учитель показывал детям рисунок «голого пророка» и это ее шокировало.

В итоге в местных чатах некоторые «шокированные» родители, а также другие желающие стали обсуждать «неподобающее» поведение учителя. Дошло до жалоб руководству школы с требованием отстранить Самюэля Пати.

Дирекция, конечно, на это не пошла, но все-таки разослала родителям успокаивающее сообщение, еще раз указав, что мсье Пати предупреждал учеников о показе карикатур.

Кроме того, организовали собрание с участием учителя, желающих от классов и руководства школы. На собрании, как сообщило BFM TV, преподаватель, чтобы успокоить ситуацию, даже вроде бы признал, что, возможно, допустил некоторую оплошность, не сумев донести свое сообщение сразу до всех учеников. Казалось, на этом «инцидент исчерпан», говорят сейчас коллеги погибшего.

Но, как видно, убийца — который никак не мог присутствовать на «богохульском» уроке — уже получил идеологический «заряд».

Ведь в интернете с 7 октября гуляло несколько видео — и самой «оскорбленной» школьницы, и ее «возмущенного отца», который называл учителя «отморозком, оскорбляющим мусульман» тем, что показывает «голого пророка» (как будто этот гражданин видел пророка одетым. —Ред.).

12 октября преподавателя вызвали в полицию, дали ознакомиться с жалобой «возмущенного отца».

Господин Пати с удивлением узнал, что дочь жалобщика не учится в его классе. Учитель подал ответную жалобу — по факту клеветы в его адрес.

Ему, как рассказал Le Parisien представитель родительского комитета, стали поступать угрозы через соцсети. В открытый доступ были выложены адрес и телефон Самюэля Пати.

Какие нужно извлечь уроки

У колледжа. Люди несут цветы в память об убитом учителе. На табличках написано: «Я преподаватель» — тем же шрифтом, что и «Je suis Charlie».

Почему в условиях повышенной террористической угрозы (тем более что три недели назад у здания бывшей редакции Charlie Hebdo уже был теракт) местные власти не обратили более серьезное внимание на этот скандальный исламистский «суд» над учителем — пока вопрос.

Как отметила уже после трагедии местный депутат Нацсобрания Мишель де Вокулер, «мы не смогли взять под контроль эту угрозу», хотя

«в течение нескольких дней наш преподаватель был жертвой призывов к ненависти, и все это очень быстро раскручивалось».

Госпожа депутат поведала, что говорила об этом и с президентом, который тем же вечером в 21.15 приехал на место трагедии. «Он мне ответил, что у нас нет юридического арсенала, чтобы действовать с необходимой жесткостью», — сказала народная избранница и подчеркнула, что «беспомощность» государства перед такими ситуациями вызвала у нее «внутренний гнев»: «Мы должны работать над этим. И как депутат я, конечно, готова хоть завтра проголосовать за любой текст, который позволит сделать так, чтобы мы больше никогда не оказались в ситуациях подобного рода».

Надеюсь, госпожа депутат понимает, что для того чтобы хоть попытаться пресечь угрозы, поступающие отдельному учителю, достаточно было тех законодательных механизмов, что уже есть в УК.

А вот для того чтобы само появление подобных ситуаций, когда в нормальной европейской стране, где отсутствует даже понятие «богохульство», кто-то осмеливается устраивать выволочки преподавателю за показ карикатуры, а руководство школы при этом вынуждено оправдываться перед кучкой мракобесов, — вот эту «тенденцию» только «юридическим арсеналом» не переломить.

К слову, и Макрон, представляя 2 октября готовящийся к принятию в ближайшие месяцы важный элемент «юридического арсенала» — под условным названием «закон о борьбе с (исламистским) сепаратизмом» — заявил: проблема «создавалась в нашей стране десятилетиями, и мы не одолеем ее за один день».

Школьники у мемориала на крыльце колледжа, где работал преподаватель Самюэль Пати. Фото: EPA

Президент тогда же признал еще и тот неутешительный факт, что никаких законов, чтобы побороть беду, конечно, не хватит. Нужно, чтобы каждый на своем месте отказывался идти на поводу тех, кто пытается изменить территорию ценностей и порядков светской Французской Республики. Чтобы все помнили, что «светскость — это цемент, который держит» французское общество от развала. И поэтому нельзя, например, соглашаться с теми, кто требует отдельных часов для мужчин и женщин в бассейнах или отдельного, «религиозного» меню в школьных столовых.

Край, богатый «джихадистами»

К слову, ту свою программную речь 2 октября Макрон произносил в Ле Мюро — парижском пригороде, который находится в департаменте Ивлин. В этот же департамент входит и Конфлан-Сент-Онорин, где сейчас произошло убийство учителя и последовавшее за ним «обращение» убийцы к Макрону. Но возможно, это простое совпадение. Край богат на исламистские «кадры». Сам президент сказал, что из департамента Ивлин 70 человек ранее уже уехали на «джихад» в Сирию и Ирак, а еще 170 «радикализованных» находятся на учете полиции и спецслужб.

Абдулак Анзоров, к слову, не был на таком учете. И жил в другом департаменте — Эр (регион Нормандия), примерно в 90 километрах от колледжа, где преподавал Самюэль Пати.

Судя по первым данным расследования, убийца не имел никакого отношения к колледжу и ничего раньше не знал о преподавателе.

Но почему-то у него возникла мысль приехать и убить человека. Помогли сообщения «взволнованных» местных родителей?

Макрон на месте трагедии

Приехав в Конфлан-Сент-Онорин и больше часа пообщавшись с правоохранителями, сотрудниками колледжа и местными властями, президент выступил с пятиминутной речью. Говорил тоном чрезвычайно взволнованным.



«Один из наших соотечественников, чье имя я не назову в официальном ключе сегодня вечером, потому что в ближайшие часы выступит прокурор (и даст все подробности. — Ред.) …Один из наших соотечественников был убит сегодня — потому что он учил, потому что он проповедовал ученикам свободу слова, свободу верить и не верить. Наш соотечественник был подло атакован. Стал жертвой террористического акта. Явно исламистского».

Макрон выразил соболезнования близким убитого, коллегам. «Я видел госпожу директора (колледжа), которая в последние недели с выдающимся мужеством держалась, сопротивляясь всему давлению… И я хочу выразить слова поддержки всей команде этого колледжа. Но я хочу также сказать всем преподавателям Франции, что мы с ними, что вся нация будет на их стороне и сегодня, и завтра, чтобы их защитить, позволить им выполнять их работу, самую прекрасную из возможных. Готовить свободных граждан».

Макрон у школы, где работал убитый учитель. Фото: EPA

«Эта битва — экзистенциальная», сказал президент, а потом, как и полагается в таких случаях, чеканя каждый слог, закончил: «Я хочу сказать сегодня с абсолютной ясностью: они не прой-дут!

Наши полицейские и жандармы, все наши сотрудники правопорядка, наши силы разведки и, помимо этого, все, на ком держится Республика (…), мы все — мы поставим блок… Обскурантизм и насилие, которое его сопровождает, не победят. Они нас не раз-де-лят! (…) И я призываю всех наших сограждан сейчас поставить блок, быть едиными…» Прощаясь, президент пообещал «решительные действия»: «Вы можете рассчитывать на мою решимость. Мою и правительства».

Что такое единение и солидарность?

Еще пара слов о единении и решительности. Напоследок. 23 сентября по инициативе выпускающего редактора Charlie Hebdo Рисса более сотни французских СМИ подписали «открытое обращение к гражданам» под заголовком «Вместе защитим свободу».

В письме отмечается, что «никогда еще» такое количество столь разных медиа не объединялось во Франции под единым призывом.

из обращения французских СМИ

«Если мы делаем это, то потому, что нам кажется важным предупредить вас по вопросу одной из основополагающих ценностей демократии: вашей свободы слова. Сегодня, в 2020 году, некоторые из вас получают угрозы смертью в соцсетях, когда они выражают свое одинокое мнение. Вербальное насилие мало-помалу трансформируется в насилие физическое. В последние пять лет [многие] женщины и мужчины в нашей стране были убиты фанатиками по причине своего происхождения или за высказывание своего мнения…»

Журналисты призвали сограждан к тому же, к чему сейчас призвал, выступая у колледжа, президент Макрон: к единению и солидарности. Чтобы «легитимный страх смерти» не привел к приближающемуся неумолимо страшному последствию: «не придушил последние свободные умы».

***

Преподаватель истории и географии Самюэль Пати был одним из таких людей — которые всего-навсего «осмеливались» показывать карикатуры на пророка (равно как и на символы других религий) и обсуждать это с учениками.

А многие ли из тех более чем ста СМИ, что подписали открытое письмо, осмеливались за пять с лишним лет, прошедших после массового убийства в редакции Charlie Hebdo, опубликовать хоть одну подобную карикатуру? Ответ: нет.

И многие ли граждане выйдут в ближайшее время на улицу, чтобы выразить гнев и печаль по поводу убийства учителя? Уже начали выходить. Но если общество хочет спастись, нужны моря людей на улицах городов.

17 октября, люди собрались у колледжа, где работал Самюэль Пати. Фото: Benjamin Puech, для «Новой»

Елисейский дворец уже объявил о том, что будет национальная церемония прощания с учителем.

P.S. В воскресенье, 18 октября, в связи с этим терактом пройдет заседание Совета безопасности и обороны Франции. Пока по этому делу задержаны 9 человек, из них шестеро — из «ближайшего окружения» преступника (так делается всегда, это ничего не говорит о степени их виновности), а также тот самый «возмущенный отец», разместивший в соцсетях видео с «порицанием» учителя, и пара его друзей.